Татьяна Тарасова посетит контрольные прокаты сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова намерена посетить контрольные прокаты сборной России.
Фигуристы представят программы с 14 по 15 сентября в Санкт‑Петербурге.
«Собираюсь посетить контрольные прокаты сборной в Санкт‑Петербурге в сентябре. Что касается ожиданий, то какие могут быть ожидания? Это контрольные прокаты. Ожидаю просмотра новых программ, как обычно», – сказала Тарасова.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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