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Татьяна Тарасова посетит контрольные прокаты сборной России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова намерена посетить контрольные прокаты сборной России.

Фигуристы представят программы с 14 по 15 сентября в Санкт‑Петербурге.

«Собираюсь посетить контрольные прокаты сборной в Санкт‑Петербурге в сентябре. Что касается ожиданий, то какие могут быть ожидания? Это контрольные прокаты. Ожидаю просмотра новых программ, как обычно», – сказала Тарасова.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoТатьяна Тарасова
logoсборная России
logoМатч ТВ
logoконтрольные прокаты
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