Майя Шегай скатывается в паре с Андреем Шадерковым
Фигуристка Майя Шегай сообщила, что скатывается в паре с Андреем Шадерковым.
– Сейчас я тренируюсь в Перми под руководством Павла Слюсаренко, катаюсь с Андреем Шадерковым, начали совместную работу примерно два с половиной месяца назад, сейчас постепенно скатываемся, готовимся к сезону.
– Как возник этот вариант?
– Андрей предложил мне попробовать встать в пару, – рассказала Шегай.
В прошедшем сезоне Шегай выступала в паре с Игорем Шамшуровым, они заняли 8-е место на первенстве России среди юниоров.
Шадерков вместе с Кирой Корневой занимал 5-е место на этапе юниорского Гран-при России-2023/24 в Красноярске.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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