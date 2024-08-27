Майя Шегай скатывается в паре с Андреем Шадерковым

Фигуристка Майя Шегай сообщила, что скатывается в паре с Андреем Шадерковым .

– Сейчас я тренируюсь в Перми под руководством Павла Слюсаренко, катаюсь с Андреем Шадерковым, начали совместную работу примерно два с половиной месяца назад, сейчас постепенно скатываемся, готовимся к сезону.

– Как возник этот вариант?

– Андрей предложил мне попробовать встать в пару, – рассказала Шегай.

В прошедшем сезоне Шегай выступала в паре с Игорем Шамшуровым, они заняли 8-е место на первенстве России среди юниоров.

Шадерков вместе с Кирой Корневой занимал 5-е место на этапе юниорского Гран-при России-2023/24 в Красноярске.