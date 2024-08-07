Японская фигуристка Комацубара о Валиевой: «Она наверняка переживает непростые времена, я бы сказала ей: «Ты как, в порядке?»
Японская фигуристка ответила на вопрос, что сказала бы Камиле Валиевой.
В Париже прошла церемония награждения командного турнира фигуристов Олимпиады-2022. Золото вручили сборной США, серебро – команде Японии. Бронза досталась сборной России, но ее на церемонию не пригласили.
Изначально турнир выиграла Россия, но потом лишилась золота из-за допинга Валиевой.
Японка Мисато Комацубара, получившая серебряную медаль, ответила на вопрос о российской фигуристке.
– Если бы на моем месте была Камила Валиева, что бы вы ей сказали?
– Что? Что за вопрос... Ты в порядке? Она наверняка переживает непростые времена, я бы сказала: «Ты как, в порядке?» – сказала Комацубара.
Вопрос провокационный, абсолютно глупый.