Японская фигуристка Комацубара о Валиевой: «Она наверняка переживает непростые времена, я бы сказала ей: «Ты как, в порядке?»

Японская фигуристка ответила на вопрос, что сказала бы Камиле Валиевой.

В Париже прошла церемония награждения командного турнира фигуристов Олимпиады-2022. Золото вручили сборной США, серебро – команде Японии. Бронза досталась сборной России, но ее на церемонию не пригласили.

Изначально турнир выиграла Россия, но потом лишилась золота из-за допинга Валиевой.

Японка Мисато Комацубара, получившая серебряную медаль, ответила на вопрос о российской фигуристке.

– Если бы на моем месте была , что бы вы ей сказали?

– Что? Что за вопрос... Ты в порядке? Она наверняка переживает непростые времена, я бы сказала: «Ты как, в порядке?» – сказала Комацубара.