Японская фигуристка Комацубара о Валиевой: «Она наверняка переживает непростые времена, я бы сказала ей: «Ты как, в порядке?»

Теги сборная России танцы на льду сборная Японии Олимпиада-2022 женское катание командные соревнования Мисато Комацубара Спорт-Экспресс Камила Валиева Фигурное катание

Японская фигуристка ответила на вопрос, что сказала бы Камиле Валиевой.

В Париже прошла церемония награждения командного турнира фигуристов Олимпиады-2022. Золото вручили сборной США, серебро – команде Японии. Бронза досталась сборной России, но ее на церемонию не пригласили.

Изначально турнир выиграла Россия, но потом лишилась золота из-за допинга Валиевой.

Японка Мисато Комацубара, получившая серебряную медаль, ответила на вопрос о российской фигуристке.

– Если бы на моем месте была Камила Валиева, что бы вы ей сказали?

– Что? Что за вопрос... Ты в порядке? Она наверняка переживает непростые времена, я бы сказала: «Ты как, в порядке?» – сказала Комацубара.

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20 комментариев
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Да эта Валиева в полном порядке, столько почестей не было у ОЧ.
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"Что за вопрос" (ц)

Вопрос провокационный, абсолютно глупый.
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А спросить про остальных членов команды, которые блестяще выступили и не попали на это награждение только по национальному признаку, не? Ни у одного «журналиста» не хватило профессионализма?
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Ответ miladoc1
Когда я бегу утром на работу и слышу «Good morning, how are you”, я в ответ буркаю “morning”, все уже привыкли к этому, я не расположена утром чирикать…
А вот когда я бегу на работу, люди расступаются, что даже поговорить не с кем
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Зачем приставать к спортсменам других стран с таким дебильным и провокационным вопросом?
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Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Комацубара Валиевой: 大丈夫ですか？
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Комментарий удален модератором
Что за тупые вопросы сплошь про Валиеву
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Ответ Olga.t
"Что за вопрос" (ц) Вопрос провокационный, абсолютно глупый.
Да, культура такая, что каждый раз удивляться. Это даже в фильме Брат-2 обыгранно (И что, всем интересно, как у меня дела?). Просто у нас из-за культурных различий иногда возникает огромное желание в ответ на этот риторический вопрос выложить историю своей жизни или поговорить о наболевшем. Но собеседник этого не требует.
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