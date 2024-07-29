Светлана Журова: «Нужно сделать лигу фигурного катания, где все будут видеть, что уровень выступлений здесь значительно выше, чем на мировом первенстве»

Теги художественная гимнастика Светлана Журова Дмитрий Губерниев Фигурное катание

Светлана Журова призвала создать в России лиги по фигурному катанию и гимнастике.

В частности, она отреагировала на слова комментатора Дмитрия Губерниева, который 28 июля заявил в своем телеграм-канале: «Мы совсем не спортивная страна… Спорт по большому счету мало кого интересует… И спортсмены… Всякую фигню обсуждаем, а спорт нет… Грустно… Нам еще предстоит многое изменить и самим измениться…»

«Дмитрий, как всегда, может быть крайне жесток в своих оценках. Я не спортивными нас не назову. Мы любим спорт, и у нас этому уделяется большое внимание.

Но, наверное, он имел в виду, и я, кстати, здесь отчасти соглашусь, что американцы выстроили свою систему спорта таким образом, что их внутренние соревнования, например, по плаванию, бывают более интересными для них, чем чемпион мира по плаванию.

Кто мешает и нам так сделать? Начать хотя бы с фигурного катания. Я уже целый год говорю, что нужно сделать лигу фигурного катания, лигу художественной гимнастики, где все будут видеть, что уровень выступлений здесь значительно выше, чем на любом мировом первенстве.

Может быть, именно это имел в виду Дмитрий, что в наших руках создать такие соревнования», – сказала депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

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57 комментариев
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Перевод:
Дайте мне 2 миллиарда из бюджета, я приглашу второсортных спортсменов из 3-х стран мира и мы всем покажем как нужно зарабатывать деньги
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Они всё хотят сделать как в Штатах, но при этом быть Северной Кореей. Так это не работает.
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Так мы уже попробовали игры брикс, где есть своя лига со своими правилами: можно выступать одному и выиграть золото, можно не приехать, но попасть в список и почти выиграть медаль, можно позвать непризнанные страны типа Абхазии и вести медальный зачет для них, можно везде пафосно рассказывать про игры, которые никому не интересны и которые никто не смотрел. Да американцы со своими лигами отдыхают!
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Ответ aslvowk@mail.ru
Можно сделать. Но говорить - не мешки ворочать. Уже два года говорят про свои соревнования, про свои лиги, про свои трансляции. А воз и ныне там
А огуречный хруст? А брикс и знаменитое мужское синхронное плавание?
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А можно ещё сделать лигу по конькобежному спорту, где все будут видеть, особенно голландцы, норвежцы и канадцы, что уровень вообще запредельный, со своими секундомерами и лепить рекорды мира один за другим, а потом к вождю за орденами и ништяками!!!
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Вы можете напридумать что угодно, даже вбухать в трубу еще нное количество миллионов, но, никто ничего не увидит и не оценит. Только на словах будете превозносить, во главе с тобой, полностью себя обнулившая и никем не уважаемая.
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+7
Ответ Ебздрогыч
Так мы уже попробовали игры брикс, где есть своя лига со своими правилами: можно выступать одному и выиграть золото, можно не приехать, но попасть в список и почти выиграть медаль, можно позвать непризнанные страны типа Абхазии и вести медальный зачет для них, можно везде пафосно рассказывать про игры, которые никому не интересны и которые никто не смотрел. Да американцы со своими лигами отдыхают!
Ну почему.
Есть же у нас одна лига, которая точно круче всех американских.
Которая ночная)
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Ответ Vera25
А кто и зачем туда поедет, вместо ГП, ЧЕ, ЧЧК и ЧМ?
Спортсмены Абхазии, Осетии, третий состав Сомали, за отдельную плату восьмой состав Китая. И Белорусы.
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Можно сделать. Но говорить - не мешки ворочать. Уже два года говорят про свои соревнования, про свои лиги, про свои трансляции. А воз и ныне там
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Ну, сделай лигу ФК, а спрос и битком набитые залы и распроданные билеты, обеспечишь? В США Вначале на любительские турниры залы набиваются зрителями, а потом видя спрос со стороны зрителей, приходят рекламные компании и телевидение и происходит раскрутка турнира. А у нас - наоборот, по указке сверху проводится турнир, который не нужен ни местным властям, ни зрителю. На любительские турниры ФК много зрителей ходит?
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В России уделяется большое внимание промыванию мозгов сперва спортсменам, а после и населению через участие этих спортсменов в соревнованиях, но никак не развитию массового спорта в стране, потому что человек здесь выступает в роли расходного материала, который можно заменить другим - более дешёвым из Средней Азии.
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А кто и зачем туда поедет, вместо ГП, ЧЕ, ЧЧК и ЧМ?
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бездельница
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Ответ Ozz99
Спортсмены Абхазии, Осетии, третий состав Сомали, за отдельную плату восьмой состав Китая. И Белорусы.
У Китая сейчас и первый состав по ФК с трудом набирается, один Боян остался...
но можно замаскировать российских спортсменов под иностранцев, никто ведь не знает их пятые-десятые составы в лицо
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Может быть, бывшей конькобежке обратить внимание на свой вид спорта и не лезть в фигурное катание? Почему ей как намазано - вид спорта популярнее? Так пусть займётся популяризацией, создаёт лигу конькобежного.
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А кто спонсировать будет ?
Опять Газпром и российский бюджет( наши налогоплательщики) ?
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Так и скажи : блэкджек,илюхи,и всё такое.
Илюхи напряглись...
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Да-да. Сделаем свой парк, с блэкджеком и шлюхами.
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Ответ Ozz99
А огуречный хруст? А брикс и знаменитое мужское синхронное плавание?
Хруст кстати было веселое соревнование, хрустели солёными огурцами. Всё в рамках фестиваля ежегодного в селе. Непонятно, как вообще эта новость до спортса добралась))
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Если этот банкет устроят за счет зарплаты депутатов Госдумы, не буду иметь ничего против.
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Прям ФНЛ в фигурном катании)
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Смотря какими критериями оценивать спортивность державы? Уровень спортсменов в разных видах спорта у нас приличный, уровень вовлеченности народа в занятия ФК скорее ниже среднего, если не брать цифры Вциом, интерес к просмотрам спортивных событий невысокий, если не рассматривать такие виды спорта как хоккей и футбол. А насчёт идеи о создании лиги, вперёд, за счёт депутатов ГД.
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Ответ адекват
Создать то можно, но зачем? Открытый чемпионат России чем не соревнования? Лига то зачем, и кто туда вступит?
Приглашают выступить фигуристов из Беларуси, но почему то они вне конкурса катаются, хотя бы с этого начали. А то - Лига… под громкое название больше денег выделят, так что ли(((
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оно не по команде "сверху" делается, Светлана. Вас вообще нельзя допускать до организации
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Ответ Fona
Перевод: Дайте мне 2 миллиарда из бюджета, я приглашу второсортных спортсменов из 3-х стран мира и мы всем покажем как нужно зарабатывать деньги
Такой фокус уже давно провернул Газзаев: взял деньги на Объединенный чемпионат России и Украины....
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Похоже у депутатов думы есть разнарядка по выступлениям. Неважно что сказала, важно, что галочку поставила.
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Так и скажи : блэкджек,илюхи,и всё такое.
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Ответ Alex.K71
А можно ещё сделать лигу по конькобежному спорту, где все будут видеть, особенно голландцы, норвежцы и канадцы, что уровень вообще запредельный, со своими секундомерами и лепить рекорды мира один за другим, а потом к вождю за орденами и ништяками!!!
Вот это уже дельная идея.
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Ответ Fona
Перевод: Дайте мне 2 миллиарда из бюджета, я приглашу второсортных спортсменов из 3-х стран мира и мы всем покажем как нужно зарабатывать деньги
некоторым даже можно будет не приезжать )) А по спискам у нас будут все самые сильнейшие спортсмены мира, которые получать денежные переводы из Сбербанка.
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Этой свежей идее уже несколько лет. Так никто и не взялся.
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