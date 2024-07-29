Светлана Журова: «Нужно сделать лигу фигурного катания, где все будут видеть, что уровень выступлений здесь значительно выше, чем на мировом первенстве»

Светлана Журова призвала создать в России лиги по фигурному катанию и гимнастике.

В частности, она отреагировала на слова комментатора Дмитрия Губерниева, который 28 июля заявил в своем телеграм-канале: «Мы совсем не спортивная страна… Спорт по большому счету мало кого интересует… И спортсмены… Всякую фигню обсуждаем, а спорт нет… Грустно… Нам еще предстоит многое изменить и самим измениться…»

«Дмитрий, как всегда, может быть крайне жесток в своих оценках. Я не спортивными нас не назову. Мы любим спорт, и у нас этому уделяется большое внимание.

Но, наверное, он имел в виду, и я, кстати, здесь отчасти соглашусь, что американцы выстроили свою систему спорта таким образом, что их внутренние соревнования, например, по плаванию, бывают более интересными для них, чем чемпион мира по плаванию.

Кто мешает и нам так сделать? Начать хотя бы с фигурного катания. Я уже целый год говорю, что нужно сделать лигу фигурного катания, лигу художественной гимнастики, где все будут видеть, что уровень выступлений здесь значительно выше, чем на любом мировом первенстве.

Может быть, именно это имел в виду Дмитрий, что в наших руках создать такие соревнования», – сказала депутат Госдумы РФ и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.