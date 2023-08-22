Светлана Журова: «Типаж мужчины Загитовой – это тот человек, который ее полюбит. Искренне, без всяких нюансов»

Светлана Журова поделилась мнением о типаже мужчины для Алины Загитовой.

Ранее Загитова говорила: «Какой типаж мужчины мне нравится? У меня мало опыта просто было, я еще пока не разобралась какой типаж».

— Ее типаж — это тот человек, который ее полюбит. Искренне, без всяких нюансов просто возьмет и полюбит ее, будет ценить, уважать. Этот типаж и будет ее.

— А если она этого человека любить не будет? Скажет, что любит таких, как Губерниев?

— Слушайте, давайте Алина сама решит. Вообще я сегодня очень удивилась этой новости. Подумала, что это какой-то пиар-ход. Мой большой жизненный опыт, уж поверьте, показывает, что главное — любовь.

Ты можешь представлять себе совершенно, кардинально другой типаж, но человек тебя очарует заботой, уважением, пониманием и все — любые типажи разваливаются в пять секунд. Даже если ты думала, что это твой типаж и тебе такие мужчины нравятся, – рассказала депутат Госдумы.

«Я еще не разобралась в мужской красоте, у меня мало опыта». Загитова пришла на шоу к Воле

Губерниев о Загитовой: «Всегда чувствовалось, что ее больше всего привлекает мой типаж. Алина подспудно делает выбор в пользу таких, как я»