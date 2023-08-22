Светлана Журова: «Типаж мужчины Загитовой – это тот человек, который ее полюбит. Искренне, без всяких нюансов»

Теги Светлана Журова Дмитрий Губерниев Алина Загитова Фигурное катание

Светлана Журова поделилась мнением о типаже мужчины для Алины Загитовой.

Ранее Загитова говорила: «Какой типаж мужчины мне нравится? У меня мало опыта просто было, я еще пока не разобралась какой типаж».

— Ее типаж — это тот человек, который ее полюбит. Искренне, без всяких нюансов просто возьмет и полюбит ее, будет ценить, уважать. Этот типаж и будет ее.

— А если она этого человека любить не будет? Скажет, что любит таких, как Губерниев?

— Слушайте, давайте Алина сама решит. Вообще я сегодня очень удивилась этой новости. Подумала, что это какой-то пиар-ход. Мой большой жизненный опыт, уж поверьте, показывает, что главное — любовь.

Ты можешь представлять себе совершенно, кардинально другой типаж, но человек тебя очарует заботой, уважением, пониманием и все — любые типажи разваливаются в пять секунд. Даже если ты думала, что это твой типаж и тебе такие мужчины нравятся, – рассказала депутат Госдумы.

«Я еще не разобралась в мужской красоте, у меня мало опыта». Загитова пришла на шоу к Воле

Губерниев о Загитовой: «Всегда чувствовалось, что ее больше всего привлекает мой типаж. Алина подспудно делает выбор в пользу таких, как я»

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жертва ОФП брата Касаткиной
Слава Богу услышали мнение самого депутата госдумы !!!
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николь Тян
Зачем вообще это у нее спрашивать ? 🤯
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сальхов Тулупов
Кстати, а вот это уровень спортивной журналистики: обзвон по вопросам любой темы, только не по спортивной) Наверное, и Алина в шоке, и Светлана от того как СМИ несколько дней не отпускает эта тема.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Светлана Менова
Емае, вы чо серьёзно? Личная жизнь Загитовой теперь проблема государственной важности?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Слончик
У кого-кого, а у Алинки никаких проблем с этим не будет. С внешностью полный порядок, не токсичная, не строит из себя непонятно что. Что еще нужно.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arzu0203
люди! окститесь! депутаты Госдумы решают, какой типаж мужчины нужен Алине, вы вообще, в своём уме????
вон Кузнецов меряет шагами перекрёсток и опровергает свой же вброс, оказывается ПДД не были нарушены, вы что творите?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ирина Петрова
Ответ Великий Алонсо
Загитовой надо искать себе мужчину схожего с ней по уровню интеллектуального развития
Кого искать Загитовой, она сама разберётся, а вас хоть кто-то нашёл
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S Olga
Что, реально, обзвон пошёл по такой теме? Дурдом на выезде! Журова молодец, а Алина сама разберётся.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mtoo
Обзвон что ли начался? 🧐
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сальхов Тулупов
Журова адекват, правильно сказала, Алина сама решит.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Timur Benzin
У Алины простой типаж - такой мужчина, что отмажет за нарушение ПДД
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
несахар
журналисты уже достали хайпиться на каждой сказанной глупости загитовой
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Маргарита В Сафронова
Это типаж абсолютно всех женщин любого возраста.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фира Фасхутдинова
Ответ Великий Алонсо
Загитовой надо искать себе мужчину схожего с ней по уровню интеллектуального развития
С Вами что ли?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrew Chepaylo
Ответ Великий Алонсо
Загитовой надо искать себе мужчину схожего с ней по уровню интеллектуального развития
Фанатов фигурки? Так такое вроде запрещено🙂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Слончик
Ответ Sgi
Только на красный ездит )
Ого. Нарушение пдд. Это шок.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий