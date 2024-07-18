Тарасова о Самоделкиной: «С таким катанием последние места занимают и медали не дают. В ней нельзя разглядеть перспективы на будущее»

Теги Татьяна Тарасова сборная Казахстана женское катание Софья Самоделкина Фигурное катание

Татьяна Тарасова не видит перспектив у фигуристки Софьи Самоделкиной.

Накануне 17-летняя Самоделкина выиграла летний чемпионат Казахстана в категории КМС. Она набрала 161,43 балла по сумме программ.

«Какие медали Олимпиады? С таким катанием последние места занимают и медали не дают. Нет, нельзя в ней разглядеть перспективы на будущее», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Фигуристку тренирует Евгений Плющенко. В предыдущих сезонах она представляла Россию и становилась призером этапов Гран-при страны.

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89 комментариев
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В чем-чем, а в фк Тарасова разбирается, так что, если так говорит, значит основания есть. Той же Хромых, она рекомендовала пропустить сезон, потому что ,по ее мнению, с таким катанием не выходят на соревнования, а по прошествии года уже будет ясно, продолжать или закончить с фк.
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ТАТ посягнула на самое святое - надежды АП на международные победы. Определенно, это недоработка академической продюсерши)
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+43
Ответ Екатерина Прекрасная
В чем-чем, а в фк Тарасова разбирается, так что, если так говорит, значит основания есть. Той же Хромых, она рекомендовала пропустить сезон, потому что ,по ее мнению, с таким катанием не выходят на соревнования, а по прошествии года уже будет ясно, продолжать или закончить с фк.
Причем Хромых каталась куда лучше Софы сейчас. У Самоделкиной работы непочатый край. Непонятно, правда, чем она занималась после того, как перешла в АП. .
+40
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+34
Ответ Ad notam
На перспективу Самоделкиной 17 лет и пубертат похоже ещё не закончился. Через год-два по завершению взросления возможно получиться подсушиться естественным путем и восстановить часть ультра-си.
Самоделкина высокая и ширококостная. Там не то что естественным путем, даже с диетой возможности ограниченны. И какие ультра-си, окститесь. Она даже в детском теле постоянно недокручивала квады и кучу баллов на этом теряла. Во взрослом теле она квады даже если скрутит, то на одну-две галки. Толку от таких ультра-си куда меньше, чем от хороших тройных
+38
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+32
Ответ katyanola
Боже мой, человек не в российской сборной, чего гадать? Время покажет, кто где будет. Надоело уже принижение всех, кто уходит.
Тарасова описала то, что видит сейчас. А зрелище на данный момент и правда печальное. Может ли Самоделкина улучшиться? Может. Вот ближе к зиме и посмотрим на работу АП.
+41
-9
+32
Ответ Екатерина Прекрасная
В чем-чем, а в фк Тарасова разбирается, так что, если так говорит, значит основания есть. Той же Хромых, она рекомендовала пропустить сезон, потому что ,по ее мнению, с таким катанием не выходят на соревнования, а по прошествии года уже будет ясно, продолжать или закончить с фк.
Соглашусь. Как человек Тарасова … неоднозначна, скажем так. Но в профессионализме ей не откажешь.
+34
-4
+30
Права Тарасова. Выступление - просто позор и сейчас никаких перспектив не видно. Дальше - посмотрим, насколько Софа сумеет интенсивно работать, чтобы что-то можно было увидеть в её катании.
+36
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+29
В этом сезоне, судя по всему, других побед (кроме чемпионата Казахстана) у Софы не будет. Программы сделаны "на коленке", исполнение далеко от идеала, даже с вращениями проблема. В этом сезоне только пахать и пахать, чтобы приходить .в какую-то форму
+29
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+27
Ответ missis-Zima
ну так пусть мимо пройдет, обязательно принижать .
Где тут принижение то? Со 160 баллами никаких перспектив на медали ОИ нет. Самоделкиной чтобы только начать мечтать о медали ОИ нужно пробивать 220.
+32
-5
+27
Ответ katyanola
Боже мой, человек не в российской сборной, чего гадать? Время покажет, кто где будет. Надоело уже принижение всех, кто уходит.
Она пожалуй дала повод для негативных комментариев, никто ее не принижает.
+32
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+21
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Комментарий скрыт
С чего бы это? ТАТ никогда не стеснялась песочить тех, кто выходит на соревнования в неудовлетворительной форме, в том числе в прямом эфире.
+29
-8
+21
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Не ждите, Софья никогда не будет чемпионкой мира. С таким катанием она будет далеко от пьедестала на юниорском финале Гран-при, а на Гран-при для взрослых спортсменов вообще не попадет
+22
-3
+19
Я с Тарасовой полностью согласен.
То, что Самоделки на показала это никуда не годится.
И уже после, начали придумывать отмазки: травма и тд...
+24
-5
+19
Медведева за одну пп получала 160, а эта за 2????
+24
-9
+15
Ответ missis-Zima
Зачем смотреть? ТАТ зараннее сказала-перспектив нету(
Её явно спросили есть ли у Самоделкиной перспективы на медали ОИ. Сегодня, очевидно, никаких перспектив нет. Но времени ещё много, если будет работать, может и появятся перспективы.
+16
-2
+14
Ответ missis-Zima
Комментарий скрыт
Вы просто как-то своеобразно понимаете слово перспектива.
+15
-2
+13
К сожалению, на сегодняшний день катание Софы и ее спортивная форма не намного лучше выглядит по сравнению, например, с Грейси Голд в тот пресловутый период ее спортивной карьеры, когда Грейси набрала резко вес. Вот такая аналогия почему-то всплыла...
+14
-1
+13
Татьяна Анатольевна как всегда,не в бровь ,а в глаз.Согласна с ней.Для того,чтобы быть в призерах нужно очень много трудиться
+15
-2
+13
Ответ missis-Zima
Комментарий скрыт
А надо было облить Самоделкину сахарным сиропом с головы до ног?
+17
-5
+12
По сравнению с ТАТ, мы тут все добряши ))
+9
0
+9
Ответ AlenaElena28@mail.ru
Да ладно вам ТАТ она ушла из ЦСКА потому и такие высказывания и совсем не давно начала восстанавливать прыжки . 15 мая федерация только открепила ее и позволила выступать за Казахстан , просто не судьба была отказаться от турнира еще год без международных стартов . Молодец , что подготовилась хоть так и выступила
Недавно она терять начала,в конце весны ещё прыгала,видео выкладывала,а столько лишних кг зачем прибавила,их наесть легче,чем согнать,но почему нет хотя бы скорости и вращений практически нет?
+8
0
+8
Ответ Лариса Шевкун
Комментарий скрыт
Хромых после травмы по баллам обошла Само с ее "колоссальной" разницей от 2 места))
+11
-3
+8
Здесь писали, что дело в травме. Если так, то желаю Соне выздоровления.
Тарасова умеет подстегнуть, конечно. Но для тусовщиц вроде Сони - это даже полезно. Надеюсь, она это правильно воспримет и будет работать.
+10
-3
+7
Самоделкина была своего рода одним из юниорских алмазов, который требовал ювелирной огранки. Но не нашлось того тренера, который был бы способен довести дело до ума. Хотя и сама, скорее всего, виновата, так как не ставила себе задачу добиться успеха любой ценой. Судя по её отношению к подготовке и соревнованиям, голова была занята не только спортом. А теперь, чего сумет добиться, так тому и быть. Это её карьера. Но баллы надо минимум поднимать до 190-200, чтобы претендовать на какие-то международные подиумы.
+6
0
+6
Боже мой, человек не в российской сборной, чего гадать? Время покажет, кто где будет. Надоело уже принижение всех, кто уходит.
+29
-23
+6
Ответ missis-Zima
ну так пусть мимо пройдет, обязательно принижать .
А что сказать правду,это принизить?
+9
-3
+6
Все правильно она говорит, дефицит волков не повод ценить шакалов.
+18
-13
+5
Ответ Anariel
Она пожалуй дала повод для негативных комментариев, никто ее не принижает.
Повод может дать любой спортсмен, многие проходят через сложности. Что-то не помню негативных комментариев в адрес внучков, вечно плакала, что Саше с Ваней недодают и обижают. ТАТ знает, кого можно кусать, а кого своим крылом накрыть.
+10
-5
+5
Ответ Ad notam
Самоделкина далеко не моя фигуристка, но я бы не стал списывать её со счетов. Поживем увидим.
При чем тут "списывать", я просто объективно оцениваю ее перспективы. Если она, вопреки раскладам, сможет прыгать квады во взрослом возрасте, я только за нее порадуюсь
+9
-4
+5
Ну а если что-то изменится, ТАТ не глядя переобуется.
Соне обрести уверенность и стабильность, удачи
+16
-11
+5
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