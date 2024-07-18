Тарасова о Самоделкиной: «С таким катанием последние места занимают и медали не дают. В ней нельзя разглядеть перспективы на будущее»
Татьяна Тарасова не видит перспектив у фигуристки Софьи Самоделкиной.
Накануне 17-летняя Самоделкина выиграла летний чемпионат Казахстана в категории КМС. Она набрала 161,43 балла по сумме программ.
«Какие медали Олимпиады? С таким катанием последние места занимают и медали не дают. Нет, нельзя в ней разглядеть перспективы на будущее», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Фигуристку тренирует Евгений Плющенко. В предыдущих сезонах она представляла Россию и становилась призером этапов Гран-при страны.
То, что Самоделки на показала это никуда не годится.
И уже после, начали придумывать отмазки: травма и тд...
Тарасова умеет подстегнуть, конечно. Но для тусовщиц вроде Сони - это даже полезно. Надеюсь, она это правильно воспримет и будет работать.
Соне обрести уверенность и стабильность, удачи