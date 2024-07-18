Тарасова о Самоделкиной: «С таким катанием последние места занимают и медали не дают. В ней нельзя разглядеть перспективы на будущее»

Татьяна Тарасова не видит перспектив у фигуристки Софьи Самоделкиной.

Накануне 17-летняя Самоделкина выиграла летний чемпионат Казахстана в категории КМС. Она набрала 161,43 балла по сумме программ.

«Какие медали Олимпиады? С таким катанием последние места занимают и медали не дают. Нет, нельзя в ней разглядеть перспективы на будущее», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Фигуристку тренирует Евгений Плющенко. В предыдущих сезонах она представляла Россию и становилась призером этапов Гран-при страны.