Самоделкина о любимом блюде: «Пускай будет колбаса. Мне без разницы какая, выберу докторскую»

Теги сборная Казахстана женское катание Софья Самоделкина Питание кино Фигурное катание

Фигуристка Софья Самоделкина назвала любимое блюдо.

Спортсменка стала гостьей рубрики «Школьная анкета» на ютуб-канале «Фигурка».

– Любимое блюдо?

– Я все ем, не знаю. Пускай будет колбаса. Мне без разницы какая, выберу докторскую.

– Любимый фильм?

– Кошмар, фильма любимого нет. Пусть будет «Молчание ягнят» или «Зеленая миля».

– Любимый урок в школе?

– Мне нравилась математика.

– Любимый вид спорта?

– Фигурное катание надо было сказать? Фехтование мне нравится, у меня младшая фехтует.

– Любимая игра?

– Дурак онлайн.

– Что для тебя значит счастье?

– Когда все близкие и друзья вместе со мной и все с ними хорошо.

– Твой девиз по жизни?

– У меня их очень много. «Все идет по плану», – сказала Самоделкина.

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26 комментариев
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Молчание ягнят и Зелёная миля, зачёт. 😊
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Ответ Jefri AG
Поинтересовалась бы как и из чего колбасу сейчас в России изготовляют) Да и вообще колбаса в качестве любимого блюда - это прям высшая степень плебейства.
Аристократы от жратвы подтянулись.
+9
-2
+7
Ответ kovfun-barrios
Это точно. Особенно отчётливо он виден здесь. _________________________ – Любимый урок в школе? – Мне нравилась математика. _________________________ Любой школьник или школьница знают, что математика ещё с 7-го класса разделяется на алгебру и геометрию. Хотя, ей всё равно красный дипломчик дадут в любом российском университете на любом факультете.
Геометрия и алгебра обе разделы математики. Чего не так?
+7
-1
+6
Ответ kovfun-barrios
Это точно. Особенно отчётливо он виден здесь. _________________________ – Любимый урок в школе? – Мне нравилась математика. _________________________ Любой школьник или школьница знают, что математика ещё с 7-го класса разделяется на алгебру и геометрию. Хотя, ей всё равно красный дипломчик дадут в любом российском университете на любом факультете.
А в институте опять математика ) высшая , правда , но математика ) круговорот математик в природе )
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Без затей отвечала Софья. И фильмы вспомнила достойные. В еде тоже: выбирает простую и универсальную, "на все времена". ) И в "дурачка" на досуге с ней можно перекинуться. А главное, Софья зрит в самый корень: "Всё идёт по пла-нууу!" ))
Короче, наш человек! Зачёт. ))
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)) Агроэкспорт и Казахстан уже готовы удовлетворить потребности С. Самоделкиной:
"«Агроэкспорт»: российскую колбасу стали охотнее покупать в Казахстане и Абхазии
Экспорт этой продукции вырос на 21 процент по сравнению с прошлым годом. Больше 11 тысяч тонн купил Казахстан."
+3
-1
+2
Ответ kovfun-barrios
Самоделкина не учится в университете в данный момент, и в её возрасте математику 4 года уже как алгеброй называют, если не 5.
Да хватит вам. Математика она и в Африке математика. Та же Алгебра тоже подразделяется на линейную, элементарную, общую, универсальную. Значит ей нравится и алгебра и геометрия. Одним словом, математика.
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+2
Ответ Jefri AG
Поинтересовалась бы как и из чего колбасу сейчас в России изготовляют) Да и вообще колбаса в качестве любимого блюда - это прям высшая степень плебейства.
Колбаса колбасе рознь. И что плохого, допустим, в домашней колбаске? Лично я к колбасам равнодушен. 😊
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Ответ Алёна Вода
Докторская колбаса--это блюдо?)) Или, может быть, это продукт всё-таки?
Если категории "А", то блюдо, если категории "В" - продукт. А если собаку вместе с будкой прокрутили - то это паштет.
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И как она потом с такой тяжестью в животе прыгает ?
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А кто в юности не любил колбасу?)) Вот любовь к «Молчанию ягнят» от юной девушки – это да, удивляет.
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Ответ kovfun-barrios
От 7-го класса уже сильное различие идёт по этим предметам, а Самоделкиной уже не 13-14 лет, чтобы не знать подобного, если она ходила в школу вообще, конечно.
Это называется ######### до столба. Как ниже написали, в ВУЗ снова математика есть. Только высшая.
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Понятно, понятно, на вкус и цвет товарища нет. Однако же - колбаса, ой-ой-ой, немного даже тошнота подступила к горлу. Ясно, однако, когда голод наступит, любой кусок схватишь и сожрешь. Если достанется.
Фильмы какие-то. Никаких ягнят принципиально не смотрела. Маньяков и так вокруг не счесть, еще в кино смотреть. Никогда! Ну посмотри же ты, наконец, ,,Крышу’’ Де Сики или ,,Шербурские зонтики’’, или вот я вчера посмотрела фильм Ромера ,, Друг моей подруги’’, чуть не умерла от удовольствия. Но, нет, ягнята.
Что касается - по плану, да, верно, все по плану.
КНДР нас ждет впереди! Ура, товарищи!
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Комментарий удален модератором
Вот она, журналистика фигуристов.
"Молчание ягнят" - ну-ну. А говорят, маленькие девочки любят Барби и розовых единорогов :)
Раз уж она любит классику, я бы рекомендовал ей посмотреть первые фильмы Ромеро :)
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Ответ papadok
Если категории "А", то блюдо, если категории "В" - продукт. А если собаку вместе с будкой прокрутили - то это паштет.
))))
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Ответ Александр Иванов
А кто в юности не любил колбасу?)) Вот любовь к «Молчанию ягнят» от юной девушки – это да, удивляет.
А я с Энтони Хопкинсом больше всего люблю "Тит Андроник". И тема человеколюбия раскрыта тоже неплохо.
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