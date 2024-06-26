Самоделкина о любимом блюде: «Пускай будет колбаса. Мне без разницы какая, выберу докторскую»

Фигуристка Софья Самоделкина назвала любимое блюдо.

Спортсменка стала гостьей рубрики «Школьная анкета» на ютуб-канале «Фигурка».

– Любимое блюдо?

– Я все ем, не знаю. Пускай будет колбаса. Мне без разницы какая, выберу докторскую.

– Любимый фильм?

– Кошмар, фильма любимого нет. Пусть будет «Молчание ягнят» или «Зеленая миля».

– Любимый урок в школе?

– Мне нравилась математика.

– Любимый вид спорта?

– Фигурное катание надо было сказать? Фехтование мне нравится, у меня младшая фехтует.

– Любимая игра?

– Дурак онлайн.

– Что для тебя значит счастье?

– Когда все близкие и друзья вместе со мной и все с ними хорошо.

– Твой девиз по жизни?

– У меня их очень много. «Все идет по плану», – сказала Самоделкина.