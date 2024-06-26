Самоделкина о любимом блюде: «Пускай будет колбаса. Мне без разницы какая, выберу докторскую»
Фигуристка Софья Самоделкина назвала любимое блюдо.
Спортсменка стала гостьей рубрики «Школьная анкета» на ютуб-канале «Фигурка».
– Любимое блюдо?
– Я все ем, не знаю. Пускай будет колбаса. Мне без разницы какая, выберу докторскую.
– Любимый фильм?
– Кошмар, фильма любимого нет. Пусть будет «Молчание ягнят» или «Зеленая миля».
– Любимый урок в школе?
– Мне нравилась математика.
– Любимый вид спорта?
– Фигурное катание надо было сказать? Фехтование мне нравится, у меня младшая фехтует.
– Любимая игра?
– Дурак онлайн.
– Что для тебя значит счастье?
– Когда все близкие и друзья вместе со мной и все с ними хорошо.
– Твой девиз по жизни?
– У меня их очень много. «Все идет по плану», – сказала Самоделкина.
Короче, наш человек! Зачёт. ))
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Фильмы какие-то. Никаких ягнят принципиально не смотрела. Маньяков и так вокруг не счесть, еще в кино смотреть. Никогда! Ну посмотри же ты, наконец, ,,Крышу’’ Де Сики или ,,Шербурские зонтики’’, или вот я вчера посмотрела фильм Ромера ,, Друг моей подруги’’, чуть не умерла от удовольствия. Но, нет, ягнята.
Что касается - по плану, да, верно, все по плану.
КНДР нас ждет впереди! Ура, товарищи!
"Молчание ягнят" - ну-ну. А говорят, маленькие девочки любят Барби и розовых единорогов :)
Раз уж она любит классику, я бы рекомендовал ей посмотреть первые фильмы Ромеро :)