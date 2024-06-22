Софья Самоделкина показала отрывок из новой программы «Лара Крофт»
Софья Самоделкина показала отрывок своей будущей программы.
Фигуристка в новом сезоне будет выступать за Казахстан.
«Лара Крофт. Скоро», – написала Самоделкина.
«Пусть идут куда угодно! Это не потеря». Наши фигуристы разбегаются по странам, но бомонду все равно
Я помню энергетику Алины, которая совпала с музыкой. Самоделкину этот трек накроет с головой, она ее не вывезет. Ей бы катать "В городе Сочи чёрные ночи"
Соня взялась , как за спортивную прогу, удачи ей конечно!
Уверена, что Лару скопипастят с Алинкиной, че напрягаться-то? М Джексона Аделии сперли и не поморщились для ГГ, а тут еще легче.