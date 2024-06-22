Софья Самоделкина показала отрывок из новой программы «Лара Крофт»

Софья Самоделкина показала отрывок своей будущей программы.

Фигуристка в новом сезоне будет выступать за Казахстан.

«Лара Крофт. Скоро», – написала Самоделкина.

«Пусть идут куда угодно! Это не потеря». Наши фигуристы разбегаются по странам, но бомонду все равно