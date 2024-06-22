Софья Самоделкина показала отрывок из новой программы «Лара Крофт»

Теги сборная Казахстана женское катание Софья Самоделкина Фигурное катание

Софья Самоделкина показала отрывок своей будущей программы.

Фигуристка в новом сезоне будет выступать за Казахстан.

«Лара Крофт. Скоро», – написала Самоделкина.

«Пусть идут куда угодно! Это не потеря». Наши фигуристы разбегаются по странам, но бомонду все равно

62 комментария
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Под эту музыку показательный Алины перед глазами. Это было... ух!
+72
-13
+59
Вспомнился Алинин огненный ЛК! Это было ух!!!
+34
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+31
Ответ tvo
Комментарий скрыт
Алина выигрывала и презентацией, вы придирчивы
+38
-11
+27
После Алины другим фигуристкам эту тему лучше не брать, не потянут.
+64
-38
+26
Ответ N-fox
Под эту музыку показательный Алины перед глазами. Это было... ух!
Да, это был незабываемый показательный номер, образ очень подошел Алине, какая там у нее харизма и энергетика, эта музыка теперь сразу ассоциируется с Загитовой.
+25
-3
+22
У Алины была классная программа и соответствующее исполнение . Все таки зря берут такие яркие знаковые программы , которые ассоциируются с определенным фигуристом . Лучше , чем у Алины вряд ли будет . На нее этот образ сел , как влитой . Софья другая и ей нужен « свой « образ .
+29
-8
+21
Ответ Максим Медов
После Алины другим фигуристкам эту тему лучше не брать, не потянут.
Это факт. Тот показательный вошёл в золотой фонд программ.
+32
-12
+20
Любопытно посмотреть, как это получится у Софы
+24
-8
+16
Ответ Максим Медов
После Алины другим фигуристкам эту тему лучше не брать, не потянут.
у Алины только показалка была... так что интересно, как это в спортивном варианте будет выглядеть...
+25
-10
+15
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Пока в АП царит Трусова? 😂 Уверена, что Лару скопипастят с Алинкиной, че напрягаться-то? М Джексона Аделии сперли и не поморщились для ГГ, а тут еще легче.
У вас тшт головного мозга. Глейх как раз за последнее время ничего интересного не родил, может в этом что будет.
+21
-8
+13
Ответ bolelschiza
Как будто Загитова была эталон. По полчаса расстегивала куртку перед тем, как ее снять - этим в основном и запомнилась программа.
Кому что.
Я помню энергетику Алины, которая совпала с музыкой. Самоделкину этот трек накроет с головой, она ее не вывезет. Ей бы катать "В городе Сочи чёрные ночи"
+25
-13
+12
Ответ Даша Лавренова
Софа все интереснее и интереснее становится. Растет во второй оценке, и в техническом плане вроде держит уровень
Да, а как вы это определили ? На соревнованиях она уже не выступала года так полтора, даже знаменитый Плющенко кап последний был прошлой осенью.
+18
-6
+12
Опасный выбор. Очень удачная была программа у Алины, будут всё время сравнивать.
+14
-3
+11
Лара Крофт и перед глазами Алина ! Это было сверх классно, непередаваемые эмоции захватывали с первого звука муз.сопровождения. Харизма зашкаливала!
Соня взялась , как за спортивную прогу, удачи ей конечно!
+17
-6
+11
Ответ Даша Лавренова
Софа все интереснее и интереснее становится. Растет во второй оценке, и в техническом плане вроде держит уровень
Это вы по бесконечным фото с янкиных банкетов определили? 😂 Самоделкина растет, очень растет, но не в презентации.
+16
-6
+10
Прекрасная показательная программа Алины в этом образе незабываема, одна из любимейших. Судя по короткому видео Софе музыка подходит, удачи ей!
+14
-4
+10
Ответ tvo
Комментарий скрыт
Можно подумать, у Самоделкиной презентация ))))
+17
-8
+9
Ждём лицо плющенко в кике, когда самоделкиной поставят все её недокруты)))
+10
-1
+9
А мне кажется, что сравнивать показательный номер и соревновательную прогу как-то не очень корректно. Жанры совсем разные. Соне удачи! Жаль, что обстоятельства вынуждают наших девчонок уходить в другие сборные
+12
-4
+8
Предлагаю делать ставки, какие комментарии от нижеобозначившихся будут по сезону. У меня сразу два варианта. Если программа будет смотреться не очень, то злорадство со словами какая же Алина манкая. Если будет побеждать, то всё, к чему прикасается Алина, заряжается её победной энергией
+27
-19
+8
Ответ tanya_1111
Вы же еще не видели )))) Да и даже если не в пользу это же соревновательная программа, главное контент выкатывать, а в остальном музыка ей как минимум подходит.
Так в любом случае начинается музыка - и перед глазами встаёт Алина 😀 и это я ещё не загибот... Соня интересная спортсменка, неужели нельзя было сделать для нее что-нибудь оригинальное?
+16
-8
+8
Ответ Максим Медов
После Алины другим фигуристкам эту тему лучше не брать, не потянут.
До конца света нельзя?
+20
-14
+6
Ответ Lennuci
А че не Круэлла?
Пока в АП царит Трусова? 😂
Уверена, что Лару скопипастят с Алинкиной, че напрягаться-то? М Джексона Аделии сперли и не поморщились для ГГ, а тут еще легче.
+25
-19
+6
Ответ АннаФ
Интересненько. У одной девушка Бонда, у второй Лара Крофт. Классные темы!
К сожалению, они не встретятся
+5
0
+5
Ответ Jessi
Трусобот наверное, из глупых) не понимает, что стоит само зацепить любую медальку на международных, то в шоу роли отдадут ей
Мне по барабану, я не бинарный и не болею не за один штаб или спортсменку, знаю лишь что определять вторую оценку по шоу это смешно. Очень много королев компонентов в шоу не имеют даже разряда кмс, а то у нас очень много спецов определения формы и скиллов по трикселю с тренировки, непонятно с какого дубля снятому.
+6
-1
+5
Интересненько. У одной девушка Бонда, у второй Лара Крофт. Классные темы!
+8
-3
+5
Ответ tanya_1111
Ну вот у меня например не встает перед глазами её программа, думаю я не одинока )) а Софье эта музыка подходит, так почему же нет? Если Софья будет катать программу чисто не думаю что судьи будут вспоминать кто и как ее катал раньше тем более в показалке.
Софа чисто катать не будет. Она в принципе не умеет чисто катать
+4
-1
+3
Этот образ прекрасен, но падать в этой программе нельзя. Лара как-никак.
+3
0
+3
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Кому что. Я помню энергетику Алины, которая совпала с музыкой. Самоделкину этот трек накроет с головой, она ее не вывезет. Ей бы катать "В городе Сочи чёрные ночи"
Это ты по секундному отрывку поняла? Чудесатые в своем репертуаре
+12
-10
+2
Если посмотреть подряд Горбачеву и Самоделкину, то можно заметить плавные движения Алины.
+15
-13
+2
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