Тарасова о том, что у нее нет своей школы: «Я не в тренде. Не хотят – значит, не сделают»
Татьяна Тарасова высказалась о том, что у нее нет своей школы.
– Скоро достроится школа имени Алины Загитовой. Сможем ли мы когда-нибудь увидеть дворец в вашу честь?
– Думаю, что нет. Сама бы хотела увидеть, но не придется. Нет. Я у них не в тренде: нет ни центра, ни школы.
Я это исправлять не буду. Насчет обиды даже спрашивать не надо. Они не хотят, значит, не сделают, – сказала заслуженный тренер СССР.
И если она не захотела вложить свои деньги в собственную школу и не предложила своим друзьям, ученикам стать спонсорами, то это только её проблема. У уж кого, а у неё была отличная возможность открыть свою школу. Но ей почему-то больше нравится ждать манны небесной и ныть во всех интервью
да и школа АЗ еще только в проекте.
Еще можно было говорить о "школе Тарасовой", если бы там тренировали ее ученики- а организовать подобное даже 10-15 лет назад врядли было возможно.
Ибо, запоминается - последнее.
И за все переобувания, и за всё сливание желчи - придётся заплатить.
И это офигенно прекрасно.
Каждый должен отвечать за сказанное.
По полной программе.