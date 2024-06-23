Тарасова о том, что у нее нет своей школы: «Я не в тренде. Не хотят – значит, не сделают»

Татьяна Тарасова высказалась о том, что у нее нет своей школы.

– Скоро достроится школа имени Алины Загитовой. Сможем ли мы когда-нибудь увидеть дворец в вашу честь?

– Думаю, что нет. Сама бы хотела увидеть, но не придется. Нет. Я у них не в тренде: нет ни центра, ни школы.

Я это исправлять не буду. Насчет обиды даже спрашивать не надо. Они не хотят, значит, не сделают, – сказала заслуженный тренер СССР.