Тарасова о том, что у нее нет своей школы: «Я не в тренде. Не хотят – значит, не сделают»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о том, что у нее нет своей школы.

– Скоро достроится школа имени Алины Загитовой. Сможем ли мы когда-нибудь увидеть дворец в вашу честь?

– Думаю, что нет. Сама бы хотела увидеть, но не придется. Нет. Я у них не в тренде: нет ни центра, ни школы.

Я это исправлять не буду. Насчет обиды даже спрашивать не надо. Они не хотят, значит, не сделают, – сказала заслуженный тренер СССР.

45 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Тарасова в своё время заработала в США большие деньги: тренировала, организовывала шоу. Муж тоже не бедствовал. В "Ледниковом периоде" и на Первом канале ей тоже явно не МРОТ платят. Ученики - в основном люди весьма обеспеченные, тот же Ягудин, например. Есть много друзей среди знаменитостей.
И если она не захотела вложить свои деньги в собственную школу и не предложила своим друзьям, ученикам стать спонсорами, то это только её проблема. У уж кого, а у неё была отличная возможность открыть свою школу. Но ей почему-то больше нравится ждать манны небесной и ныть во всех интервью
+57
-4
+53
Ответ Kareglazaya
Тарасова в своё время заработала в США большие деньги: тренировала, организовывала шоу. Муж тоже не бедствовал. В "Ледниковом периоде" и на Первом канале ей тоже явно не МРОТ платят. Ученики - в основном люди весьма обеспеченные, тот же Ягудин, например. Есть много друзей среди знаменитостей. И если она не захотела вложить свои деньги в собственную школу и не предложила своим друзьям, ученикам стать спонсорами, то это только её проблема. У уж кого, а у неё была отличная возможность открыть свою школу. Но ей почему-то больше нравится ждать манны небесной и ныть во всех интервью
У неё все вью пропитаны своей значимостью. Ей важна, думаю, не столько сама школа, а факт, что отметили её заслуги, и государство сделало такой подарок в честь её величия. При очень большой нужности и огромном желании реализовать себя в качестве руководителя такого проекта, уже давно был бы использован озвученный вами вариант.
+28
-4
+24
Ответ Agura
Я не понимаю: ТАТ хочет школу , названную в свою честь, или же школу в частную собственность для организации своего бизнеса а- ля Рудковская?
Раньше хотела и говорила именно о школе, где она будет главной. Но по факту ей был нужен центр, укомплектованный специалистами и готовящий спортсменов - с которыми она будет последние штрихи перед важными стартами отрабатывать и в Киках сидеть. Дальше заявлений о намерениях дело не зашло.
+24
0
+24
Ответ Agura
Я не понимаю: ТАТ хочет школу , названную в свою честь, или же школу в частную собственность для организации своего бизнеса а- ля Рудковская?
Чтобы школа носила её имя, и она могла туда прийти. Какой бизнес с её здоровьем?
+13
0
+13
"Скоро достроится" - это как? Достраивается обычно то, что начинает строиться. А когда школа в процессе поиска финансов, ну да...Что касается ТАТ, всё хорошо в своё время. Зачем ей уже всё это? Чтобы было? Но могли бы хоть какой-то комплекс назвать в честь неё, всё-таки не последний человек в фк. Посещала бы его сейчас, умилялась, давала советы. Ей было бы приятно думаю.
+16
-7
+9
Ответ Pelageya_20
Комментарий удален модератором
Москвина тоже прекрасно в США работала, причём вместе с мужем. и с авторитетом у ТАТ тоже всё неплохо.) вот школы нет, да, но, наверно, не сильно и хотелось, раз дальше разговоров дело не пошло.
+10
-2
+8
Ответ Pelageya_20
Комментарий удален модератором
Москвина получила благодаря своему ученику Сихарулидзе.
+8
0
+8
Я не понимаю: ТАТ хочет школу , названную в свою честь, или же школу в частную собственность для организации своего бизнеса а- ля Рудковская?
+12
-5
+7
Ответ sabina_katarina
Москвина тоже прекрасно в США работала, причём вместе с мужем. и с авторитетом у ТАТ тоже всё неплохо.) вот школы нет, да, но, наверно, не сильно и хотелось, раз дальше разговоров дело не пошло.
Москвина уезжала вынужденно. Юбилейный несколько лет реконструировали. Как завершились работы, она вернулась.
+10
-3
+7
Могли бы и сделать в свое время школу,чемпионов больше всего у нее
+14
-7
+7
Время , подходящее для осуществления данного проекта, безвозвратно ушло, а обида у Татьяны Анатольевны по поводу отсутствия своей школы осталась...
+6
0
+6
А кого из своих многочисленных и титулованнейших учеников Тарасова ориентировала на тренерскую работу? НИКОГО! Всех научила только в шоу деньгу заколачивать! А теперь обижается, что своей школы нет...кто там тренировать будет? Ягудин что ли? Или Платов вернется из штатов, куда уехал, когда все в Россию возвращались...
+9
-4
+5
При всем уважении к ТАТ - какая школа при ее здоровье? Другое дело, что федерации хорошо бы подумать, как ее уважить, чтобы пожилой человек не чувствовал себя обделённым. Может, назвать ее именем одно из многочисленных соревнований.
+6
-2
+4
А почему б Бестьяновой с Букиным не сделать такой подарок своей тренерше?
+8
-4
+4
Ответ Danila BGR
Москвина уезжала вынужденно. Юбилейный несколько лет реконструировали. Как завершились работы, она вернулась.
в 90-е почти все вынужденно уезжали.
+3
0
+3
Время ушло.
+3
0
+3
Да нет, Татьяна Анатольевна, как тренер Вы в тренде, но порой, трындите через чур активно и не всегда, и не всем это нравится.
+5
-3
+2
Ответ Тайга86
"Скоро достроится" - это как? Достраивается обычно то, что начинает строиться. А когда школа в процессе поиска финансов, ну да...Что касается ТАТ, всё хорошо в своё время. Зачем ей уже всё это? Чтобы было? Но могли бы хоть какой-то комплекс назвать в честь неё, всё-таки не последний человек в фк. Посещала бы его сейчас, умилялась, давала советы. Ей было бы приятно думаю.
Воя-первых, ей задали явно бестактный вопрос. Слепому ясно, что время ушло. только до приступа гипетронии доводить.
да и школа АЗ еще только в проекте.
+5
-3
+2
Ответ Тайга86
"Скоро достроится" - это как? Достраивается обычно то, что начинает строиться. А когда школа в процессе поиска финансов, ну да...Что касается ТАТ, всё хорошо в своё время. Зачем ей уже всё это? Чтобы было? Но могли бы хоть какой-то комплекс назвать в честь неё, всё-таки не последний человек в фк. Посещала бы его сейчас, умилялась, давала советы. Ей было бы приятно думаю.
Все же имена обьектам дают с целью увековечить память уже ушедших.
Еще можно было говорить о "школе Тарасовой", если бы там тренировали ее ученики- а организовать подобное даже 10-15 лет назад врядли было возможно.
+4
-2
+2
Ответ АннаФ
Это в первую очередь к ЦСКА нужно адресовать. ТА всегда была при этой школе. Что уж, не могут в её честь школу назвать? Или построить? Человек то Великий. Знающий. И столько всего сделавший. Больше чем все эти чемпионки вместе взятые, которым сейчас катки раздают. Желаю вам иметь каток в вашу честь, ТА!
последний раз, когда она что-то знала в профессии был 20 лет назад.
+4
-2
+2
Ответ Kareglazaya
Тарасова в своё время заработала в США большие деньги: тренировала, организовывала шоу. Муж тоже не бедствовал. В "Ледниковом периоде" и на Первом канале ей тоже явно не МРОТ платят. Ученики - в основном люди весьма обеспеченные, тот же Ягудин, например. Есть много друзей среди знаменитостей. И если она не захотела вложить свои деньги в собственную школу и не предложила своим друзьям, ученикам стать спонсорами, то это только её проблема. У уж кого, а у неё была отличная возможность открыть свою школу. Но ей почему-то больше нравится ждать манны небесной и ныть во всех интервью
забыли в перечислении - она ещё и на ставке тренера одной из сборных
+2
0
+2
Ответ Marya Y
Раньше хотела и говорила именно о школе, где она будет главной. Но по факту ей был нужен центр, укомплектованный специалистами и готовящий спортсменов - с которыми она будет последние штрихи перед важными стартами отрабатывать и в Киках сидеть. Дальше заявлений о намерениях дело не зашло.
Вот именно. Поэтому у нее и нет своей школы. С этой "ролью" ее на должности консультанта сборной уже сколько лет неплохо кормят и возят по соревнованиям и 5* отелям в бизнес классе вместе в прислугой.
+1
0
+1
Ответ БезызбежноНаКрасный
забыли в перечислении - она ещё и на ставке тренера одной из сборных
Ну вот, тем более. Хотя это, наверное, приносит меньше дохода, чем рейтинговые шоу Первого канала, реклама и пр.
+1
0
+1
Ответ legat1
Комментарий скрыт
Вы в своём уме????
+2
-1
+1
Ответ Амброзия
А кого из своих многочисленных и титулованнейших учеников Тарасова ориентировала на тренерскую работу? НИКОГО! Всех научила только в шоу деньгу заколачивать! А теперь обижается, что своей школы нет...кто там тренировать будет? Ягудин что ли? Или Платов вернется из штатов, куда уехал, когда все в Россию возвращались...
кстати, да. Учеников-то, ставших тренерами - так и не назовёшь...
+3
-2
+1
Может быть Ягудин подсуетился бы.... Всё таки любимый ученик как никак..
+1
0
+1
Ты в ТРЫнде
+2
-1
+1
Ответ Док Аксель
У ТАТы такое здоровье и возраст, что не о собственной именной школе думать надо. Она была, есть и будет в истории мирового фигурного катания как уважаемый, знаменитый, титулованный тренер.
теперь в истории она останется, как несколько другой персонаж.
Ибо, запоминается - последнее.
И за все переобувания, и за всё сливание желчи - придётся заплатить.
И это офигенно прекрасно.
Каждый должен отвечать за сказанное.
По полной программе.
+4
-4
0
Ответ legat1
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Ответ Kareglazaya
Ну вот, тем более. Хотя это, наверное, приносит меньше дохода, чем рейтинговые шоу Первого канала, реклама и пр.
не факт. Там пилят очень хорошо
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий