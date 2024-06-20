Татьяна Мишина: «Короткую Петровой поставил Ришо, получилось хорошо. Бенуа не повторяется»

Теги сборная России женское катание Никита Михайлов Татьяна Мишина Бенуа Ришо Агата Петрова Фигурное катание

Хореограф Бенуа Ришо поставил короткую программу россиянке Агате Петровой.

«Агате произвольную программу, скорее всего, будет ставить Никита Михайлов. Короткую программу сделали с Бенуа Ришо, получилось хорошо. Удачно, что попали в Болгарию, и он успел туда приехать.

У Агаты всегда интересные программы, и сама она их своеобразно, пластично исполняет, уже есть определенный стиль.

Думаю, что с программой все получится. Бенуа не повторяется. Имя именем, но если бы он повторялся, то это было бы видно. А он всегда что‑то новое привносит в постановки. Очень нравится, творческий человек, креативный, мастер на все руки», – сказала тренер Татьяна Мишина.

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11 комментариев
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Двоякое отношение. С одной стороны программы у Агаты действительно интересные и она их хорошо презентует. С другой стороны, когда видишь, как её грибуют, несмотря на недокруты и падения, грибуют в том числе и потому, что "как же, сам Ришо поставил", то и особого восторга от этих программ уже нет.
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Ришо очень дорогой постановщик, у девочки, наверное, небедные родители
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Программы уАгаты неплохие, и интерпретирует хорошо. Вопрос, как долго профессор собирается тянуть девочку, которая не прыгает, и всеми правдами-неправдами пихать ее в шестерку и в сборную.
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Ответ Док Аксель
Интересно будет посмотреть рукотворное КП от Ришо и как Агата будет его катать.
КП прошлого сезона тоже была от Ришо.
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Ответ Док Аксель
Интересно будет посмотреть рукотворное КП от Ришо и как Агата будет его катать.
Катать будет хорошо, как и всегда, хорошо бы ещё прыгать и докручивать.
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Ответ Ирина Иванова
Не нашлось достойного хореографа в своём отечестве?
В этом штабе любовь ко всему импортному, а потом перекроят на свой лад.
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Интересно будет посмотреть рукотворное КП от Ришо и как Агата будет его катать.
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Не нашлось достойного хореографа в своём отечестве?
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Скажите пожалуйста, а когда будут опубликованы на сайте ффкр правила на следующий сезон?
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