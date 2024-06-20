Татьяна Мишина: «Короткую Петровой поставил Ришо, получилось хорошо. Бенуа не повторяется»

Хореограф Бенуа Ришо поставил короткую программу россиянке Агате Петровой.

«Агате произвольную программу, скорее всего, будет ставить . Короткую программу сделали с , получилось хорошо. Удачно, что попали в Болгарию, и он успел туда приехать.

У Агаты всегда интересные программы, и сама она их своеобразно, пластично исполняет, уже есть определенный стиль.

Думаю, что с программой все получится. Бенуа не повторяется. Имя именем, но если бы он повторялся, то это было бы видно. А он всегда что‑то новое привносит в постановки. Очень нравится, творческий человек, креативный, мастер на все руки», – сказала тренер .