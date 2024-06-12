Никита Михайлов: «Я бы не сказал, что Муравьева прям застряла в лирике. Короткая и произвольная будут связаны между собой: история одна, а персонажа два»
Хореограф Михайлов не считает, что Софья Муравьева «застряла» в лиричных образах.
Муравьева - серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию прошедшего сезона.
«Я бы не сказал, что она прям застряла в лирике. Прошлая короткая была мощная, на разрыв. Это не была медленная история. Соня – энергетически сильная фигуристка. У нее получаются агрессивные вещи.
Не знаю, расстрою ли я зрителей или нет, но в этом сезоне у Сони лиричный образ точно будет. Но я делаю музыку с новыми вставками.
Короткая и произвольная у Муравьевой будут связаны между собой. История одна, а персонажа два: в короткой один, в произвольной – другой», – рассказал Никита Михайлов.
Но на самом деле у Сони действительно очень много лирики в программах, есть некое однообразие.
Хочется увидеть её в новом, дерзком образе.
Удачи и медалей Соне в новом сезоне!