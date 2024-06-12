Никита Михайлов: «Я бы не сказал, что Муравьева прям застряла в лирике. Короткая и произвольная будут связаны между собой: история одна, а персонажа два»

Теги сборная России женское катание Никита Михайлов Софья Муравьева Фигурное катание

Хореограф Михайлов не считает, что Софья Муравьева «застряла» в лиричных образах.

Муравьева - серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию прошедшего сезона.

«Я бы не сказал, что она прям застряла в лирике. Прошлая короткая была мощная, на разрыв. Это не была медленная история. Соня – энергетически сильная фигуристка. У нее получаются агрессивные вещи.

Не знаю, расстрою ли я зрителей или нет, но в этом сезоне у Сони лиричный образ точно будет. Но я делаю музыку с новыми вставками.

Короткая и произвольная у Муравьевой будут связаны между собой. История одна, а персонажа два: в короткой один, в произвольной – другой», – рассказал Никита Михайлов.

7 комментариев
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Михайлов, работай лучше!!! Звучит неубедительно! Хватит уже Соню загонять в рамки!!! Из двух программ одну можно сделать нелиричной? Мы хотим увидеть ее в другом образе - она может! Но судя по всему, ничего не поменяется, если Михайлов считает, что в прошлом году образ чем-то отличался от других образов, которые она катала. У Сони нет ни одной знаковой, запоминающейся программы. Уж сделай одолжение, Михайлов, постарайся!
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Ответ oldparakhod
Со слов Сони, дерзкий был в прошлом сезоне. Не заметили разве..?
Если бы не сказала, не заметили бы, я точно
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Ответ margosha58
Лебединое озеро что ли? Правильно, зачем что-то новое придумывать, если она только что в шоу ЛО катала. Никакого креатива: то Джульетта, то вот это..
Тоже о нем подумала, тут и фото Большого театра вяжется, когда Соня на вопрос о программе отвечала, что будет катать классику
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Надеюсь, это будет интересная история с двумя персонажами.
Но на самом деле у Сони действительно очень много лирики в программах, есть некое однообразие.
Хочется увидеть её в новом, дерзком образе.
Удачи и медалей Соне в новом сезоне!
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Лебединое озеро что ли? Правильно, зачем что-то новое придумывать, если она только что в шоу ЛО катала. Никакого креатива: то Джульетта, то вот это..
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Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
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Ответ Olga.t
Надеюсь, это будет интересная история с двумя персонажами. Но на самом деле у Сони действительно очень много лирики в программах, есть некое однообразие. Хочется увидеть её в новом, дерзком образе. Удачи и медалей Соне в новом сезоне!
Со слов Сони, дерзкий был в прошлом сезоне. Не заметили разве..?
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