Никита Михайлов: «Я бы не сказал, что Муравьева прям застряла в лирике. Короткая и произвольная будут связаны между собой: история одна, а персонажа два»

Хореограф Михайлов не считает, что Софья Муравьева «застряла» в лиричных образах.

Муравьева - серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию прошедшего сезона.

«Я бы не сказал, что она прям застряла в лирике. Прошлая короткая была мощная, на разрыв. Это не была медленная история. Соня – энергетически сильная фигуристка. У нее получаются агрессивные вещи.

Не знаю, расстрою ли я зрителей или нет, но в этом сезоне у Сони лиричный образ точно будет. Но я делаю музыку с новыми вставками.

Короткая и произвольная у Муравьевой будут связаны между собой. История одна, а персонажа два: в короткой один, в произвольной – другой», – рассказал Никита Михайлов.