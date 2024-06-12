Михайлов о новой короткой Кондратюка: «Под такой стиль еще никто никогда не катался. Будет интересно и необычно, настрой у Марка боевой»

Теги сборная России мужское катание женское катание Никита Михайлов сборная Азербайджана Макар Игнатов Владимир Литвинцев Николай Колесников Софья Муравьева Марк Кондратюк Елизавета Куликова Елена Костылева Эдуард Карартынян Кира Трофимова Фигурное катание

Хореограф Никита Михайлов сообщил, кому поставил программы в этом сезоне.

«Группа Светланы Соколовской: Марк Кондратюк – мы подготовили две программы, поискали новые образы. Эдуард Карартынян, Николай Колесников, Елизавета Куликова – ребятам всем тоже все поставили, плотненько свою работу я уже провел.

Группа Алексея Мишина: с Евгением Семененко мы сделали короткую программу, еще там есть маленькая талантливая девочка, с ней мы сделали произвольную.

И штаб Евгения Плющенко: Софья Муравьева, Макар Игнатов, Елена Костылева и Кира Трофимова – одну программу поставил Кире, остальным по две. Работали с Дмитрием Алиевым. Тружусь над короткой программой Владимира Литвинцева», – сказал Михайлов.

Также он рассказал, какими будут новые программы Кондратюка.

«Музыка, которую мы использовали в короткой – мне кажется, под такой стиль еще никто никогда не катался. Музыка из произвольной – под нее катались, но прочтение Марка...

Будет что-то новенькое, очень интересно и необычно. Настрой у Марка боевой: графики, тренировки, желание показать себя присутствует. Только вперед!» – сказал хореограф в интервью Sport24. 

Хореограф Михайлов о музыке для программ: «Раньше мы не задумывались, что можно брать, а что нет. Сейчас могут сказать: «Не надо»

9 комментариев
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Что за стиль такой, что никто и никогда?
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Маркуше что ни поставь, но примерно после 3 прыжка начинается беготня по катку под названием "прочтение Марка". Причем, независимо от того, забыл он программу или нет.
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Ладно хоть в хрустальном не он ставит, вот это чёс у него
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Ответ Katerina Sunny
Что за стиль такой, что никто и никогда?
Да я вот тоже думала, что таких стилей уже нет. Хотя не помню, может фигуристы брейк данс еще не танцевали или ещё что то такое, в этом стиле..
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Ответ Lennuci
Маркуше что ни поставь, но примерно после 3 прыжка начинается беготня по катку под названием "прочтение Марка". Причем, независимо от того, забыл он программу или нет.
Посмеялась)))
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«Прочтение самого Марка» 🙌
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Видели мы его катание! Что ни поставь, айнане получится, как у Щербаковой!
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Ответ Lennuci
Маркуше что ни поставь, но примерно после 3 прыжка начинается беготня по катку под названием "прочтение Марка". Причем, независимо от того, забыл он программу или нет.
😂😂😂
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