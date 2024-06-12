Михайлов о новой короткой Кондратюка: «Под такой стиль еще никто никогда не катался. Будет интересно и необычно, настрой у Марка боевой»
Хореограф Никита Михайлов сообщил, кому поставил программы в этом сезоне.
«Группа Светланы Соколовской: Марк Кондратюк – мы подготовили две программы, поискали новые образы. Эдуард Карартынян, Николай Колесников, Елизавета Куликова – ребятам всем тоже все поставили, плотненько свою работу я уже провел.
Группа Алексея Мишина: с Евгением Семененко мы сделали короткую программу, еще там есть маленькая талантливая девочка, с ней мы сделали произвольную.
И штаб Евгения Плющенко: Софья Муравьева, Макар Игнатов, Елена Костылева и Кира Трофимова – одну программу поставил Кире, остальным по две. Работали с Дмитрием Алиевым. Тружусь над короткой программой Владимира Литвинцева», – сказал Михайлов.
Также он рассказал, какими будут новые программы Кондратюка.
«Музыка, которую мы использовали в короткой – мне кажется, под такой стиль еще никто никогда не катался. Музыка из произвольной – под нее катались, но прочтение Марка...
Будет что-то новенькое, очень интересно и необычно. Настрой у Марка боевой: графики, тренировки, желание показать себя присутствует. Только вперед!» – сказал хореограф в интервью Sport24.
Хореограф Михайлов о музыке для программ: «Раньше мы не задумывались, что можно брать, а что нет. Сейчас могут сказать: «Не надо»