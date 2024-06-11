ISU хочет сделать бортики ледовых арен интерактивными, а в кисс-энд-край добавить большой экран

ISU намерен увеличить число рекламы на соревнованиях по фигурному катанию.

На конгрессе предложили сделать бортики ледовых арен интерактивными – по примеру футбольных трансляций. Это позволит чередовать рекламу (и сделать ее показ более таргетированным) и инфографику для зрителей. Премьера технологии запланирована Финал Гран-при в Гренобле, который пройдет в декабре.

Также предлагается разместить в зоне кисс-энд-край большой экран за спинами фигуристов – на него смогут выводить любое видео. В качестве примера на рендере показали «ожившую» панораму ЧМ-2024 в Монреале и бегущую строку с логотипами спонсоров.

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