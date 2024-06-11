ISU хочет сделать бортики ледовых арен интерактивными, а в кисс-энд-край добавить большой экран

Теги ISU Реклама деньги Фигурное катание

ISU намерен увеличить число рекламы на соревнованиях по фигурному катанию.

На конгрессе ISU предложили сделать бортики ледовых арен интерактивными – по примеру футбольных трансляций. Это позволит чередовать рекламу (и сделать ее показ более таргетированным) и инфографику для зрителей. Премьера технологии запланирована Финал Гран-при в Гренобле, который пройдет в декабре.

Также предлагается разместить в зоне кисс-энд-край большой экран за спинами фигуристов – на него смогут выводить любое видео. В качестве примера на рендере показали «ожившую» панораму ЧМ-2024 в Монреале и бегущую строку с логотипами спонсоров.

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19 комментариев
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А на фоне мелькающей рекламы фигуристы не потеряются?
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Сейчас введут кучу всего, что должен сделать организатор соревнований и ещё меньше желающих будет их проводить.
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Класс! Когда на льду смотреть нечего, пусть зрители приходят и любуются на борта, экран!))))
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Как будто от этого все заработает, идиоты
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а фигуристов, эти "интерактивные бортики", не будут отвлекать и дезориентировать???...
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То есть количество прыжков уменьшаем, вращения упрощаем, зато лепим логотипы на костюмы и бортики интерактивные. Вот над чем работает ISU.
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Ответ Mohnatiy
А на фоне мелькающей рекламы фигуристы не потеряются?
там и так разрисованные борты мешают в трансляции
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В целом посмотрели у нас)
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Соревнования проводить некому, а они бортики собрались ставить. В надувном ангаре чтоли?
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Ответ Olga.t
Да в чём идиоты?? Ничего не меняют - плохо, застой, ретрограды старые и прочее. Пытаются ввести что-то новое, современное - опять плохо, просто ужасно, какие идиоты... Чего же вы хотите?
вы правда считаете, что подобным способом можно зрителей завлечь? впечатление, что эти деятели всеми способами не хотят вносить глобальные изменения, например, задействовать ИИ для оценивания хотя бы прыжков, поэтому ударились в косметические меры. но вряд ли это что-то сильно изменит.
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Судить по правилам? Быть открытыми для участников и зрителей? Нести ответ за судейские оценки перед фигуристами, тренерами и зрителями? Делать для зрителей обучающие видео по правилам ФК, показывать и объяснять, что такое хорошо и что такое плохо? Признать ошибки предыдущего руководства? Искоренить коррупцию? Пожизненно дисквалифицировать и отдать по суд коррупционеров, взяткодателей и участников договорняков? Дисквалифицировать и лишить медалей всех неприкасаемых доперов? Своевременно наказывать всех допингистов? Перераспредить по справедливости медали, выданные за взятки, блат и допинг? Нет! Надо на бортиках транслировать викторины для детей 3-6 лет и поставить экран в КиКе. Перестановка кроватей в борделе из палаты мер и весов.
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Ответ Александр Шульгин
Как будто от этого все заработает, идиоты
Да в чём идиоты??
Ничего не меняют - плохо, застой, ретрограды старые и прочее.
Пытаются ввести что-то новое, современное - опять плохо, просто ужасно, какие идиоты...
Чего же вы хотите?
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всегда раздражает реклама на бортах и льду. ФК - это искусство, нужна эстетика, чистота фона. А когда фигурист теряется на фоне пестрых бортов, то впечатление совсем не то
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Думаю надо фигуристам будет это мешать. Эти мельтишения . Экран в кике ещё ладно
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Господи, судейских камер добавить не могут, а туда же - интерактивные бортики... Давно пора часть судейства отдать ИИ, об этом бы подумали.
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Ответ N-fox
То есть количество прыжков уменьшаем, вращения упрощаем, зато лепим логотипы на костюмы и бортики интерактивные. Вот над чем работает ISU.
Так они идиоты и это уже факт.
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