ISU хочет сделать бортики ледовых арен интерактивными, а в кисс-энд-край добавить большой экран
ISU намерен увеличить число рекламы на соревнованиях по фигурному катанию.
На конгрессе ISU предложили сделать бортики ледовых арен интерактивными – по примеру футбольных трансляций. Это позволит чередовать рекламу (и сделать ее показ более таргетированным) и инфографику для зрителей. Премьера технологии запланирована Финал Гран-при в Гренобле, который пройдет в декабре.
Также предлагается разместить в зоне кисс-энд-край большой экран за спинами фигуристов – на него смогут выводить любое видео. В качестве примера на рендере показали «ожившую» панораму ЧМ-2024 в Монреале и бегущую строку с логотипами спонсоров.
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Ничего не меняют - плохо, застой, ретрограды старые и прочее.
Пытаются ввести что-то новое, современное - опять плохо, просто ужасно, какие идиоты...
Чего же вы хотите?