На конгрессе ISU почтили память бывшего президента ФФКР Александра Горшкова

Теги ISU Александр Горшков Фигурное катание

На конгрессе ISU почтили память экс-президента ФФКР Александра Горшкова.

Конгресс начался сегодня в Лас-Вегасе.

Горшков – первый в истории Олимпиад чемпион в танцах на льду, в дуэте с Людмилой Пахомовой победил в Инсбруке-1976. Они также становились шестикратными чемпионами мира и Европы.

С 2010 года Горшков занимал пост президента Федерации фигурного катания России. Он ушел из жизни 17 ноября 2022 года в возрасте 76 лет. 

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5 комментариев
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Это делает им честь. Тёрки тёрками нынешние, это понятно. Но Горшков ни при чём. Молодцы
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Спасибо.
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Я бы почтил память не бывшего президента, а пямять прекрасной пары Пахомова и Горшков.
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Типа приличия соблюдают,ну-ну.
+5
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Ответ Viks
Я бы почтил память не бывшего президента, а пямять прекрасной пары Пахомова и Горшков.
Согласна, было бы хорошо. Но они в данном случае почтили память Горшкова, как функционера.
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