На конгрессе ISU почтили память бывшего президента ФФКР Александра Горшкова

На конгрессе ISU почтили память экс-президента ФФКР Александра Горшкова.

Конгресс начался сегодня в Лас-Вегасе.

Горшков – первый в истории Олимпиад чемпион в танцах на льду, в дуэте с Людмилой Пахомовой победил в Инсбруке-1976. Они также становились шестикратными чемпионами мира и Европы.

С 2010 года Горшков занимал пост президента Федерации фигурного катания России. Он ушел из жизни 17 ноября 2022 года в возрасте 76 лет.