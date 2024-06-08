Бестемьянова о деле Валиевой: «К огромному сожалению для девушки, всей команды и страны, нашли допинг. Почему снятие медалей является спорным?»

Теги сборная России допинг Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание Наталья Бестемьянова Камила Валиева Фигурное катание

Бестемьянова не считает спорным лишение золота ОИ-2022 из-за допинга Валиевой.

Ранее фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на 4 года за допинг, наказание отсчитывается с 25 декабря 2021-го. Из-за этого сборная России переместилась с первого на третье место в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине.

«Почему снятие медалей является спорным? У Валиевой не было допинга? Вы считаете, что это наврали и придумали? Вторые пробы вскрыли, был допинг, к сожалению. К огромному сожалению для девушки, всей команды и страны, нашли допинг.

Если у кого-то находят допинг, то предыдущему месту выдают первое. Это нормальный порядок проведения мероприятий, если у другого участника нашли допинг. Здесь у Валиевой нашли допинг, за что пересчитали призовые места», – заявила олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Бестемьянова.

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?

«Испугалась, что скажут тренеры. И сдалась». Исповедь Валиевой о срыве на Олимпиаде и допинге

13 комментариев
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"Если у кого-то находят допинг, то предыдущему месту выдают первое".
Не предыдущему, а последующему.
Да здравствует русский язык((.
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Есть ощущение, что Бестемьянова вообще не в курсе дела. Подозреваю, она думает, что допинг нашли в олимпийских пробах.
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Мысль здорового человека.
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Ответ AAPolyansky
потому что допинг нашли не на олимпиаде, допинг с чемпионата России никак не мог повлиять на результат на ОИ, Валиева приехала на олимпиаду по официальному приглашению МОК и ИСУ, участвовала в соревнованиях легально, КАС на олимпиаде посчитал даже ее участие в соревнованиях в одиночной дисциплине, когда уже выяснилось, что проба была признана отрицательной, законным, и см. прецеденты в других командных соревнованиях - даже лишение одного из участников команды титула/места как санкция за допинговые нарушения не ведет к лишению титула/места всей команды
Валиева приехала на олимпиаду по официальному приглашению МОК и ИСУ

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Как ты такой бред сочинил?

Никаких приглашений не раздают
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+2
потому что допинг нашли не на олимпиаде, допинг с чемпионата России никак не мог повлиять на результат на ОИ, Валиева приехала на олимпиаду по официальному приглашению МОК и ИСУ, участвовала в соревнованиях легально, КАС на олимпиаде посчитал даже ее участие в соревнованиях в одиночной дисциплине, когда уже выяснилось, что проба была признана отрицательной, законным, и см. прецеденты в других командных соревнованиях - даже лишение одного из участников команды титула/места как санкция за допинговые нарушения не ведет к лишению титула/места всей команды
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Погожим летним деньком Бестемьянову вели на расстрел
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Только ничего не пересчитали

Никакого третьего места у России нет
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кому-то захотелось, чтобы золото олимпиады гарантированно досталось петарде, а так как золото могла выиграть любая из российских участниц, эти кто-то предприняли ряд шагов по нейтрализации конкурентов петарды, для воплощения своих хотелок:
- на чр в питере получила аккредитацию и естественно доступ во-все зоны нахождения спортсменов - личная массажистка петарды, по её просьбе!
- со-слов ками именно эта массажистка угостила её чем-то во что мог быть подсыпан трмдз
- пробы отправлены на анализ в шведскую лабу 25.12.2022
- в пекине кем-то(кем именно?) принято решение, что в команднике обе программы катает валиева
- у щербаковой ломается ботинок конька, она вынуждена задействовать "необъезженную" запасную пару, что практически гарантия, что анна выбывает из борьбы за золото
- 7 февраля, после короткой, ками объявляют о допинге!
- у валиевой стресс, в личке она тоже уже не соперник петарде
- щербакова блестяще катает кп и пп и завовёвывает золото, петарда косячит и в кп, и в пп, и берет серебро, развалившаяся в пп ками - только четвертая...
- перед награждением - истерика петарды, что её обманули...
- начинается расследование ситуации с трмзд различными российскими и международными службами...
- 17 ноября 2022 года в Москве в возрасте 76 лет от инфаркта миокарда, скоропостижно скончался президент ффк рф александр горшков...
это не детальный событийный ряд, но и его достаточно, чтобы предположить, что какой-то невидимый воланд в погонах, открывающий двери с ноги в питере, швеции, пекине и москве, был режиссёром этой драмы...
а после, прилагает мощные усилия по переводу всех стрелок обвинения на валиеву...
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