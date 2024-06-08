Бестемьянова о деле Валиевой: «К огромному сожалению для девушки, всей команды и страны, нашли допинг. Почему снятие медалей является спорным?»

Бестемьянова не считает спорным лишение золота ОИ-2022 из-за допинга Валиевой.

Ранее фигуристка Камила Валиева была дисквалифицирована на 4 года за допинг, наказание отсчитывается с 25 декабря 2021-го. Из-за этого сборная России переместилась с первого на третье место в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине.

«Почему снятие медалей является спорным? У Валиевой не было допинга? Вы считаете, что это наврали и придумали? Вторые пробы вскрыли, был допинг, к сожалению. К огромному сожалению для девушки, всей команды и страны, нашли допинг.

Если у кого-то находят допинг, то предыдущему месту выдают первое. Это нормальный порядок проведения мероприятий, если у другого участника нашли допинг. Здесь у Валиевой нашли допинг, за что пересчитали призовые места», – заявила олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Бестемьянова.

Наши фигуристы все-таки с медалью командника Олимпиады-2022, но не золотой. Как так вышло?

«Испугалась, что скажут тренеры. И сдалась». Исповедь Валиевой о срыве на Олимпиаде и допинге