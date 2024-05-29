«У меня такой стресс был, все еще трясутся руки». Загитова рассказала, что сдала госэкзамен в университете
Алина Загитова рассказала, что сдала государственный экзамен в университете.
«Друзья, всем привет! Я сдала. У меня такой большой стресс сейчас был. Все еще трясутся мои руки.
Мне попался билет «Стриминговые платформы и информационные агентства». Поставлю это в рамочку, будет висеть у меня на память о государственных экзаменах.
И, конечно же, хочу сказать всем тем, кто в меня верил и поддерживал, большое спасибо. И всем тем, кто не верил, тоже огромное спасибо. Куда же я без вас. Всех люблю, всех целую и обнимаю», – сказала олимпийская чемпионка 2018 года.
Впереди диплом. Все будет хорошо.
Если серьезно , Алина мне симпатична . Понятно , что она была в универе на особых условиях . Тем не менее , радует тот факт , что она окончила не профильный институт спорта , как большинство . Пусть учеба и не была полноценной , но все же Алина приобрела какие то знания , что расцениваю позитивно . Поэтому поздравляю и удачи в карьере .
- Скажите, пожалуйста, как расшифровывается РАНХИГС?
- Ээээээ
- Вы молодец. Это пять!