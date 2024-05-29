«У меня такой стресс был, все еще трясутся руки». Загитова рассказала, что сдала госэкзамен в университете

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова рассказала, что сдала государственный экзамен в университете.

«Друзья, всем привет! Я сдала. У меня такой большой стресс сейчас был. Все еще трясутся мои руки.

Мне попался билет «Стриминговые платформы и информационные агентства». Поставлю это в рамочку, будет висеть у меня на память о государственных экзаменах. 

И, конечно же, хочу сказать всем тем, кто в меня верил и поддерживал, большое спасибо. И всем тем, кто не верил, тоже огромное спасибо. Куда же я без вас. Всех люблю, всех целую и обнимаю», – сказала олимпийская чемпионка 2018 года. 

54 комментария
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Молодец наша любимая чемпионка! Так держать!
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-17
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Поздравляю, Алина! Успешной защиты диплома!
+29
-12
+17
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Смех это прекрасно! Но похоже, что Вы никогда ничему не радуетесь. Несчастный человек. У Вас всегда негатив.
+23
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Алина, как всегда, делает своӗ дело и всем улыбается и желает всего самого лучшего))) Очень нравятся мне люди, у которых есть сила идти по такому пути. Это путь результатов, достижений.
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-6
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Умница Алина. Молодец! С успешной сдачей экзамена .
Впереди диплом. Все будет хорошо.
+19
-5
+14
Молодец! Поздравляю с успешной сдачей госэкзамена и удачи на защите диплома!
+26
-14
+12
Ответ Лутц-Ритт
Ого, вы так безапелляционно утверждаете, неужели были в составе экзаменационной комиссии?)
Какая комиссия? Потолок хеммы критиковать здесь на сайте 24/7
+14
-3
+11
Ответ Lana-shu
Смех это прекрасно! Но похоже, что Вы никогда ничему не радуетесь. Несчастный человек. У Вас всегда негатив.
"Меня терзают смутные сомнения" что этот негатив за очень позитивные деньги.
+18
-7
+11
Поздравляю Алину со сдачей госэкзамена!!! Пусть удача и успех всегда сопутствуют любимой чемпионке!!!
+14
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Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Поздравляем Вас с успешной сдачей Алиной экзамена!
+15
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+10
Сомнений не было что сдаст Госы. Караван идет в правильном направлении. Молодец Алина! Удачи и успеха!
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-4
+10
Умница! Поздравляю со сданными госами. Впереди защита диплома, удачи.
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Молодец, Алина, поздравляем 😊👍
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Ответ Lana-shu
А Вам зачем? Алина Вам и так благодарность выразила.
Кому "вам"? Она выразила благодарность тем, кто "не верил". А у меня, например, и тени сомнения не было, что Загитова сдаст госэкзамен =) Даже если бы она там не появилась - все равно бы сдала, это же очевидно. )
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Ответ garovatat
Эх, некрепкий нерв оказался! Хотя непонятно, с чего это она вдруг так задрожала, что прям вошла в тильт)) чай не впервой прилюдно позориться то) вот бы посмотреть на это мегадейство! Как она вещает про "Стриминговые платформы и информационные агентства")))
А Вам зачем? Алина Вам и так благодарность выразила.
+19
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+7
Поздравления Алине, молодец, и успешной защиты диплома.
+11
-5
+6
Привет, Алина, поздравляю! Жду новости о получении тобой Диплома.
+14
-8
+6
Неужели был шанс не сдать , особенно после каникул ?😊
Если серьезно , Алина мне симпатична . Понятно , что она была в универе на особых условиях . Тем не менее , радует тот факт , что она окончила не профильный институт спорта , как большинство . Пусть учеба и не была полноценной , но все же Алина приобрела какие то знания , что расцениваю позитивно . Поэтому поздравляю и удачи в карьере .
+9
-4
+5
Ответ PerfectSvendsen
Это что за билет такой? Это высшее образование так получают? Нормально 👍
Ахаха))) это происходит, когда «диплом через факапы, или как не ботать с пользой»
+14
-10
+4
Это что за билет такой? Это высшее образование так получают? Нормально 👍
+15
-12
+3
Поздравляю! Всё проходит и это пройдёт).
+9
-7
+2
Ответ Gemma157
Экзамен для гламурной девочки с загаром прошел в следующем формате: - Скажите, пожалуйста, как расшифровывается РАНХИГС? - Ээээээ - Вы молодец. Это пять!
Ого, вы так безапелляционно утверждаете, неужели были в составе экзаменационной комиссии?)
+15
-13
+2
Алина Загитова стала не только самой умной фигуристкой но и самой образованной!
+13
-12
+1
Ответ ezhik38
Комментарий скрыт
Вы в каждой ветке этот вопрос задавать будете?
+11
-10
+1
Молодец, Алина! Все замечательно! Жизнь продолжается...
+3
-2
+1
Экзамен для гламурной девочки с загаром прошел в следующем формате:
- Скажите, пожалуйста, как расшифровывается РАНХИГС?
- Ээээээ
- Вы молодец. Это пять!
+25
-25
0
Умница! Чистый селфмейд.
+9
-9
0
Ответ Arraches
Неужели был шанс не сдать , особенно после каникул ?😊 Если серьезно , Алина мне симпатична . Понятно , что она была в универе на особых условиях . Тем не менее , радует тот факт , что она окончила не профильный институт спорта , как большинство . Пусть учеба и не была полноценной , но все же Алина приобрела какие то знания , что расцениваю позитивно . Поэтому поздравляю и удачи в карьере .
Согласна полностью, в том то и сила Алины и ее уникальность, что она не идет проторенной тропой и преимуществами, что дает учеба в физкультурном вузе, который, кстати, у нее дополнительно идет на заочном, а выбрала, как сама говорила очень сложный для себя путь ! И несмотря на огромную травлю ее за это и постоянные издевательства здесь, она идет по намеченному пути и он уже практически...завершен! Пока многие здесь на протяжении многих лет изливали все возможные субстанции в адрес Алины ,она делала свое дело и как говорится, ее караван шел правильным курсом! Поздравляю Алину с успешной сдачи госэкзамена, это серьезное достижение и конечно хорошей сдачи диплома и как говорится , да и весь путь Алины из маленького Удмуртского городка из семьи простых родителей .." не московских профессоров" и нынешней элиты, а из обыкновенной средней семьи за что ей постоянно здесь прилетает, когда она что- то не так скажет, но главное... что она все- так делает и идет по жизни своим честным, прямым и сложным путем, все как и в ее спортивной жизни! Успехов дорогой Алине и как всегда уже , только вперед:" Через тернии к звездам"!? Так держать!!!
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-5
0
Ответ Arraches
Неужели был шанс не сдать , особенно после каникул ?😊 Если серьезно , Алина мне симпатична . Понятно , что она была в универе на особых условиях . Тем не менее , радует тот факт , что она окончила не профильный институт спорта , как большинство . Пусть учеба и не была полноценной , но все же Алина приобрела какие то знания , что расцениваю позитивно . Поэтому поздравляю и удачи в карьере .
Очень адекватный позитивный комментарий
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