Бестемьянова о постановке программы для Дикиджи: «По тому, как Влад работал, воспринимал информацию, он сильно напомнил юного Ханю»

Наталья Бестемьянова рассказала, чем Владислав Дикиджи напоминает Юдзуру Ханю.

Бестемьянова и Игорь Бобрин поставили Дикиджи произвольную программу.

– Пока не хочется что‑то рассказывать об этой работе. Хочется, чтобы программа была сюрпризом для зрителей. Кажется, что нам удалось изменить , он будет сюрпризом для всех. Так мы мечтали и кажется, что это получилось. Ему очень нравится программа, а когда человеку нравится то, что он делает, то это без сомнения поймут зрители.

– Он один из самых талантливых фигуристов, с которыми вы работали?

– Влад еще в самом начале пути. По тому, как он работал, воспринимал информацию – сильно напомнил юного . Ханю был намного младше, когда мы начинали с ним работать. У нас возникло ощущение, что Влад как губка все впитывает в себя. Очень приятное ощущение работы с талантливым человеком.

– Влад еще не достиг своего потолка, верно?

– Да, конечно. Мы поняли, что он еще совсем не раскрыт. У каждого свой возраст для полного раскрытия своих возможностей, – сказала .