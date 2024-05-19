Бестемьянова о постановке программы для Дикиджи: «По тому, как Влад работал, воспринимал информацию, он сильно напомнил юного Ханю»

Теги сборная России мужское катание Наталья Бестемьянова Юдзуру Ханю Владислав Дикиджи Фигурное катание

Наталья Бестемьянова рассказала, чем Владислав Дикиджи напоминает Юдзуру Ханю.

Бестемьянова и Игорь Бобрин поставили Дикиджи произвольную программу.

– Пока не хочется что‑то рассказывать об этой работе. Хочется, чтобы программа была сюрпризом для зрителей. Кажется, что нам удалось изменить Влада, он будет сюрпризом для всех. Так мы мечтали и кажется, что это получилось. Ему очень нравится программа, а когда человеку нравится то, что он делает, то это без сомнения поймут зрители.

– Он один из самых талантливых фигуристов, с которыми вы работали?

– Влад еще в самом начале пути. По тому, как он работал, воспринимал информацию – сильно напомнил юного Юдзуру Ханю. Ханю был намного младше, когда мы начинали с ним работать. У нас возникло ощущение, что Влад как губка все впитывает в себя. Очень приятное ощущение работы с талантливым человеком.

– Влад еще не достиг своего потолка, верно?

– Да, конечно. Мы поняли, что он еще совсем не раскрыт. У каждого свой возраст для полного раскрытия своих возможностей, – сказала Бестемьянова.

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8 комментариев
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Ну все, уже и"Ханю". Не переборщили бы с пиаром, сезон покажет, кто "ханю", а кто - нет.
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Ханю в возрасте Влада уже был ОЧ… Дикиджи, конечно, талантливый. Но пока все надежды, которые на него возлагают, связаны исключительно с прыжковой стабильностью. Ну и яркой внешностью. Хочется, чтобы он раскрылся и со стороны презентации, но пока очень рано выдавать ему такие авансы
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Уже не от одних постановщиков слышим елей и дифирамбы в адрес фигуристов с кем они работали и большие ожидания и сюрприз по самим постановкам. Реклама дело нужное, но не до такой же степени. А то может получиться , что ожидания любителей фигурного катания останутся их проблемой...
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// Он один из самых талантливых фигуристов, с которыми вы работали?//
феерический вопрос 🙄
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Оценка от Игоря Бобрина была бы интересна, а от Бести нет.
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Влад будет крайне интересен в новом сезоне. Я очень не люблю сравнений. Дикиджи тем и интересен, по-моему, что ни на кого не похож. Он резкий, смелый и весӗлый. К нему сейчас слишком много внимания, желаю Владу не сломаться от ожиданий публики, а спокойно делать своӗ дело и получить свой результат.
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Ничё себе, Наталья Филимоновна дала. Фантастика.)
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