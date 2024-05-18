Команда Тутберидзе поздравила Загитову с 22-летием: «На льду – успехов, сил и вдохновения! Счастливой будь, Алина, с днем рождения!»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Алина Загитова Фигурное катание

Команда Этери Тутберидзе поздравила Алину Загитову с днем рождения.

Сегодня олимпийской чемпионке Пхенчхана-2018 исполняется 22 года.

«Желаем радости тебе от всей души!

На льду – успехов, сил и вдохновения!

Желаем каждый миг прекрасно жить!

Счастливой будь, Алина! С днем рождения!» – говорится в поздравлении команды Тутберидзе.

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8 комментариев
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С днём рождения, красавица, наша Олимпийская Чемпионка! Алина, будь счастлива! Успехов во всём!
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С Днём рождения, Алина! Наша любимая "свояЗагитова", счастья тебе, успехов и удачи везде и во всём!!! Любим, гордимся!
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С днем рождения, ЛУЧШАЯ !!!
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С днем рождения королеву фигурного катания Алину Загитову, здоровья, радости и счастья, успехов в достижении целей! Пусть рядом всегда будут близкие люди, на которых можно положиться.
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Алину с Днём рождения ! Здоровья, счастья, радости, удачи и любви её болельщики и фаны желают от души.
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С Днем рождения, Алина❤
Где бы ни была, в каких мероприятиях не участвовала наша Алина притягивает внимание своей харизмой, теплой красотой, какой то удивительной мудростью, несмотря на молодой возраст,  всегда тактична, но может юморить изящно! Все, что делает Алина, становится интересным, значимым и статусным, несмотря  хрупкось, изящность, у нее сильный спортивный характер, высокая ответственность за порученное дело! Алина  такая родная, такая своя для нас девченка, создающая вокруг атмосферу душевной теплоты, уюта и гармонии❤️☀️💐
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Да...прекрасное поздравление, как и программы в этом году для Алины, такие разные , но все на уровне мировых шедевров, каждая уникальна и неповторима , настоящий эксклюзив!Сияй наша Звезда и освещай всем дорогу, идущим сзади к настоящему мастерству , признанию и любви!!!Аленький наш цветочек, с Днем твоего Рождения,который подарил всем твоим многочисленным поклонникам во всем Мире столько красоты, грации, изящества и просто, невероятного артистизма на льду!!
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Поздравляю Алину с Днём рождения! Здоровья и успехов во всех начинаниях!
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