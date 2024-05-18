Команда Тутберидзе поздравила Загитову с 22-летием: «На льду – успехов, сил и вдохновения! Счастливой будь, Алина, с днем рождения!»
Команда Этери Тутберидзе поздравила Алину Загитову с днем рождения.
Сегодня олимпийской чемпионке Пхенчхана-2018 исполняется 22 года.
«Желаем радости тебе от всей души!
На льду – успехов, сил и вдохновения!
Желаем каждый миг прекрасно жить!
Счастливой будь, Алина! С днем рождения!» – говорится в поздравлении команды Тутберидзе.
Где бы ни была, в каких мероприятиях не участвовала наша Алина притягивает внимание своей харизмой, теплой красотой, какой то удивительной мудростью, несмотря на молодой возраст, всегда тактична, но может юморить изящно! Все, что делает Алина, становится интересным, значимым и статусным, несмотря хрупкось, изящность, у нее сильный спортивный характер, высокая ответственность за порученное дело! Алина такая родная, такая своя для нас девченка, создающая вокруг атмосферу душевной теплоты, уюта и гармонии❤️☀️💐