Команда Тутберидзе поздравила Загитову с 22-летием: «На льду – успехов, сил и вдохновения! Счастливой будь, Алина, с днем рождения!»

Команда Этери Тутберидзе поздравила Алину Загитову с днем рождения.

Сегодня олимпийской чемпионке Пхенчхана-2018 исполняется 22 года.

«Желаем радости тебе от всей души!

На льду – успехов, сил и вдохновения!

Желаем каждый миг прекрасно жить!

Счастливой будь, Алина! С днем рождения!» – говорится в поздравлении команды Тутберидзе.