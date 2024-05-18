Георгий Ревия работает тренером в академии Плющенко.

Ревия выступал за Грузию в танцах на льду в дуэте с Марией Казаковой. Вместе они становились победителями финала Гран-при среди юниоров 2019 года, серебряными призеры юниорского ЧМ-2020. Участвовали в Олимпийских играх в Пекине, где заняли 19-е место. На чемпионате Европы-2023 были восьмыми.

В апреле этого года пара распалась.

«Голова прямо. Спину держим. Руки в положение». Как просит тренер. Арсений Плющенко, ему 3 года, с тренером .

Доброе утро. Всем отличной субботы. Пусть она будет для вас успешной и плодотворной», – говорится в сообщении Академии Евгения Плющенко.