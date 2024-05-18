Георгий Ревия работает тренером в академии Плющенко

Теги Евгений Плющенко видео Георгий Ревия Академия Плющенко Фигурное катание

Георгий Ревия работает тренером в академии Плющенко.

Ревия выступал за Грузию в танцах на льду в дуэте с Марией Казаковой. Вместе они становились победителями финала Гран-при среди юниоров 2019 года, серебряными призеры юниорского ЧМ-2020. Участвовали в Олимпийских играх в Пекине, где заняли 19-е место. На чемпионате Европы-2023 были восьмыми.

В апреле этого года пара распалась.

«Голова прямо. Спину держим. Руки в положение». Как просит тренер. Арсений Плющенко, ему 3 года, с тренером Георгием Ревия.

Доброе утро. Всем отличной субботы. Пусть она будет для вас успешной и плодотворной», – говорится в сообщении Академии Евгения Плющенко.

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6 комментариев
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Очень внезапное
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удачи Георгию на тренерском поприще
жаль, что распались с Машей, яркая классная пара была
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Удачи Георгию и его спортсменам.
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Милый мальчуган. Хорошо что до сих пор без прозвища. Арсений Плющенко, ясно и понятно. Но волосюшки на всякий случай отрастили, вдруг хотя бы здесь выстрелит с фк уже второй сын. Удачи и здоровья парню, ему тоже предстоит, судя по всему, долгий и сложный путь, пусть в полной мере оправдает папины надежды. А вообще забавное видео, всё-таки вот такие кнопки, начинающие заниматься спортом умиляют) Георгию удачи в тренерской работе.
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Ревия это тот неприятный тип, который свою партнершу кинул? Или то был другой грузин?
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Ответ Тайга86
Милый мальчуган. Хорошо что до сих пор без прозвища. Арсений Плющенко, ясно и понятно. Но волосюшки на всякий случай отрастили, вдруг хотя бы здесь выстрелит с фк уже второй сын. Удачи и здоровья парню, ему тоже предстоит, судя по всему, долгий и сложный путь, пусть в полной мере оправдает папины надежды. А вообще забавное видео, всё-таки вот такие кнопки, начинающие заниматься спортом умиляют) Георгию удачи в тренерской работе.
Вы так пишете, как будто ваши любимые фигуристы сами пришли в спорт, в сознательном возрасте и будучи уверенными в своём успехе. Нелюбители со спортса это нечто конечно 😁
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