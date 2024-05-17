Ирина Жук: «Тарасова по жизни всегда была огонь, такой и остается. Поначалу я боялась ее страшно, мы боролись за ее внимание на каждой тренировке»

Ирина Жук поделилась воспоминаниями о работе с Татьяной Тарасовой.

Жук в годы спортивной карьеры выступала в танцах на льду. Сейчас она тренирует фигуристов.

«Помню момент, как мы пришли в хореографический зал, я была еще на просмотре, и Тарасова говорит: «О, Ира, мне сказали, ты хорошо танцуешь. Ну-ка покажи…» Я опешила, кругом все ребята, а я человек новый. Спрашиваю: «А что станцевать?» Тарасова отвечает: «Что хочешь. Испанию». И я в полуобмороке, без музыки, на глазах у всех начала отплясывать.

Татьяна Анатольевна похвалила, сказала: молодец. Мы, кстати, недавно этот случай вспоминали, смеялись, как я отрывалась. Но я тогда думала, что если ей не понравится, она меня не возьмет. Тарасова взяла. В тот день я еле доползла до дома…

Татьяна Анатольевна поставила меня в пару с Олегом Петровым, [Олег] Рыжкин встал в Олей Корзиной. Получилось, мы поменялись партнерами…

Тарасова по жизни всегда была огонь. Такой и остается. Поначалу я боялась ее страшно и страшно ревновала ко всем. Мы боролись за ее внимание на каждой тренировке. Понятно, в то время 80 процентов забирали на себя [Наталья] Бестемьянова – [Андрей] Букин, но оставшиеся 20, когда Тарасова поворачивалась в чью-то сторону, что-то говорила, все выпрыгивали из штанов.

Я обожала ездить с ней на соревнования. Перед выходом на лед она брала за руку, просто стояла рядом, и страх улетучивался, я была на 100 процентов уверена в себе, что откатаюсь отлично. Как она это делала – не знаю.

Передалось ли это мне как тренеру, возникает ли такое же чувство у наших ребят, когда на старте мы стоим рядом, об этом надо спрашивать у них. А с Тарасовой я испытывала невероятное ощущение. Она держит руку, тихо говорит: «Давайте, катайтесь». И все! Я всегда каталась только для нее. Для меня было главным понравиться ей, чтобы она отметила, похвалила», – рассказала Ирина Жук.