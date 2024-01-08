Наталья Бестемьянова: «Пресса шумит о Дэвис, потому что она дочь Этери Тутберидзе, а не потому, что она хорошо катается»

Теги Татьяна Тарасова танцы на льду Наталья Бестемьянова Этери Тутберидзе сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Бестемьянова согласилась с Тарасовой в оценке дуэта Дэвис – Смолкин.

Танцевальный дуэт Диана ДэвисГлеб Смолкин выступит за Грузию на чемпионате Европы в Каунасе. До нынешнего сезона фигуристы представляли Россию. 

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о дуэте: «Они еще никто, ничего из себя не представляют, только шумиха в прессе».

«Правильно Татьяна Тарасова сказала. Пресса шумит о Дэвис, потому что она дочь Этери Тутберидзе, а не потому, что она хорошо катается», – сказала олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

Как судят Дэвис и Смолкина после ухода из России? Грузинская судья – самый влюбленный зритель

55 комментариев
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Пресса шумит о Дэвисах потому что они 1. поехали на ОИ в первый год выйдя из юниоров. 2. съездили на ОИ и ушли в другую сборную.
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+19
Ответ smoky eyes
Что за флешмоб накануне ЧЕ « а ты еще не плюнул в Дэвисов»? Если они такие никакие, может стоит забыть уже про них и оставить в покое.
А я помню, как все тут желали им свалить из России , чтобы дорогу другим не переходить. Ну вот, они свалили, что опять не так?
+21
-3
+18
Что за флешмоб накануне ЧЕ « а ты еще не плюнул в Дэвисов»? Если они такие никакие, может стоит забыть уже про них и оставить в покое.
+21
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+17
Ответ Elenavasilevna
А я помню, как все тут желали им свалить из России , чтобы дорогу другим не переходить. Ну вот, они свалили, что опять не так?
Так вот да вот. Сколько говорили, что страна ничего не потеряет, сборная ухода не заметит и тд. Но как только им выступать, все вылезают. При чем не могу понять, зачем идут на такой открытый конфликт с Тутберидзе? Проходиться по детям как-то низко. Не нравится, просто промолчи, а тут… змеи какие-то
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Ответ tanya_1111
Пресса шумит о Дэвисах потому что они 1. поехали на ОИ в первый год выйдя из юниоров. 2. съездили на ОИ и ушли в другую сборную.
И возможно,опять поедут на ОИ ,уже от Грузии.Не жизнь,а карусель желаний.
+15
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А сегодня пресса шумит о Дэвис, потому что дизайнеры молчат?
+13
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Странно что Филимоновне не задали очень логичный в свете ее высказывания вопрос, по какой же причине та же ДД поехала на ОИ? Потому что она- дочь или потому, что хорошо катается?
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Так никто и не пишет, что они хорошо катаются, Тутберидзе многим поперек горла, поэтому любой повод хорош, чтобы на ней потоптаться.
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Что-то все из бомонда промолчали о конфликте Косторной с дизайнером, зато по поводу Дианы спешат высказаться..
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Ну так-то верно, не имей ДС отношения к ЭТ, такой медийности им бы и не снилось. Но не вижу основания ребят и гнобить за сие, не их же вина...
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Теперь всю неделю это читать?
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Раз пресса шумит, то мы плюнем в них, а не откажемся участвовать в опросе)
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Ответ Oleandra
Что-то все из бомонда промолчали о конфликте Косторной с дизайнером, зато по поводу Дианы спешат высказаться..
Судя по словам Косторной ее все поддержали. Но нам забыли сказать.
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На самом деле - много шума из ничего! Представителям российской "прессы" надо выдохнуть и успокоиться.
Диана и Глеб выступают за сборную другой страны, их результаты будут оценивать представители другой федерации. Ваше мнение - никому не интересно. Займитесь внутренними проблемами: есть фигуристы, на чье поведение стоит обратить особое внимание, и прояснить вопрос с членством в сборной Москвы.
+11
-6
+5
Может быть тогда не надо комментировать тему ДС ни Бести, ни ТАТ...
Просто не отвечать на подобные вопросы журналистов.
+7
-2
+5
Ответ Ольга Ив
Сама недавно говорила, что на всю страну Тарасова обсуждала девочек, а сама то Бестемьянова, чем лучше?
уточнение - эту девочку можно обсуждать.. и Хромых можно, и всех остальных хрустальных.
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Сама недавно говорила, что на всю страну Тарасова обсуждала девочек, а сама то Бестемьянова, чем лучше?
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Команда фас дана всем "икспердам"?
+3
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А почему перед Пекином молчали,когда ДС оценивали на уровне ПС?
Тогда было много пар более достойных,но все молчали и хвалили ДС.
Хотя тогда хоть Шпильбанд постановки более-менее делал,но в этом году их лебедь меня убил наповал,всем лебедям лебедь.Хотя бы видео своего проката посмотрели ,взгляд со стороны,ну Тутберидзе же понимает,что полный треш
+3
-1
+2
Ответ Katerina Sunny
Про Тутберидзе и Дэвис они знают явно больше, чем про Куклычёву, чтобы высказываться, не зная деталей.
и Косторную они плохо знают?
+4
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+2
О Дэвис пресса шумела в начале 70-х.
А это так, сущие пустяки.
+2
0
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Пресса шумит, чтобы укольнуть Тутберидзе - так будет правильнее.
+11
-9
+2
Две бездетные от нечего делать любят обсуждать чужих детей.
Сама Наталья только с 3-й попытки в 28 лет выиграла ОИ, и значит до этого не хорошо каталась.
И еще она часто "шумит " про то как обижают Ваню.
+5
-3
+2
Ответ smoky eyes
Так вот да вот. Сколько говорили, что страна ничего не потеряет, сборная ухода не заметит и тд. Но как только им выступать, все вылезают. При чем не могу понять, зачем идут на такой открытый конфликт с Тутберидзе? Проходиться по детям как-то низко. Не нравится, просто промолчи, а тут… змеи какие-то
Что Роднина, что Бести давно не любят Этери. Не любят, это мягко сказать, но поскольку сделать ей ничего не могут, то хоть уколоть через дочь
+3
-1
+2
Пока Худобердина красавица,которая создана для ФК его украшением не участвовает на ЧЕ надо Дэвис занять достойное место.
+3
-1
+2
Ответ Oleandra
Что-то все из бомонда промолчали о конфликте Косторной с дизайнером, зато по поводу Дианы спешат высказаться..
Про Тутберидзе и Дэвис они знают явно больше, чем про Куклычёву, чтобы высказываться, не зная деталей.
+5
-3
+2
А мне нравится красивая пара ДС! Нравится и всё тут! А Этери я восхищаюсь! Великая и красивая женщина, которая достигла замечательных результатов на поприще ФК, которому она беззаветно служит! Скоро у Этери юбилей и ей есть что предъявить на суд историии ФК! Браво, Этери! И успехов паре по жизни и спорту ДС!
+5
-4
+1
Ответ Oleandra
Своих детей ни у Бестемьяновой, ни у ТАТ нет, у Родниной дочь и близко не фигуристка, приходится им топтаться на дочери ненавистной им Тутберидзе.. а то бы так они по своим прошлись.
Как им очень нужно было на ОИ пролезть - и Тутберидзе, и её детишки обнимались, целовались с Тарасовой и расшибались в благодарностях в инсте. Не смущало никакое "топтание".
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Ответ missis-Zima
Это Филимоновна решала? Напоминаю,как было.Все было срежисировано на ЧР. 2-е место в сборной.А 3-е по решению ТС.Отказываются от участия лидеры СК, Дэвисов вытягивают на серебро.И законные члены сборной.
Я где-то упомянула о ее роли непосредственно в принятии решения? Хотелось бы услышать просто ее мнение и по этому поводу, раз уж она вдруг прозрела.
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Ответ Oleandra
тогда было другое топтание - на каком основании они поехали и пусть убираются из российской сборной.
Ой, прям, топтались. Упаковали на олимпиаду с бантиком. Потом бан сборной. Их также легко отпустили, поцеловав на прощание. Права и Тарасова, и Бестемьянова: много шума не из-за их талантов, а из-за величайшей мамы.
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