Наталья Бестемьянова: «Пресса шумит о Дэвис, потому что она дочь Этери Тутберидзе, а не потому, что она хорошо катается»
Бестемьянова согласилась с Тарасовой в оценке дуэта Дэвис – Смолкин.
Танцевальный дуэт Диана Дэвис – Глеб Смолкин выступит за Грузию на чемпионате Европы в Каунасе. До нынешнего сезона фигуристы представляли Россию.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о дуэте: «Они еще никто, ничего из себя не представляют, только шумиха в прессе».
«Правильно Татьяна Тарасова сказала. Пресса шумит о Дэвис, потому что она дочь Этери Тутберидзе, а не потому, что она хорошо катается», – сказала олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
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Диана и Глеб выступают за сборную другой страны, их результаты будут оценивать представители другой федерации. Ваше мнение - никому не интересно. Займитесь внутренними проблемами: есть фигуристы, на чье поведение стоит обратить особое внимание, и прояснить вопрос с членством в сборной Москвы.
Просто не отвечать на подобные вопросы журналистов.
Тогда было много пар более достойных,но все молчали и хвалили ДС.
Хотя тогда хоть Шпильбанд постановки более-менее делал,но в этом году их лебедь меня убил наповал,всем лебедям лебедь.Хотя бы видео своего проката посмотрели ,взгляд со стороны,ну Тутберидзе же понимает,что полный треш
А это так, сущие пустяки.
Сама Наталья только с 3-й попытки в 28 лет выиграла ОИ, и значит до этого не хорошо каталась.
И еще она часто "шумит " про то как обижают Ваню.