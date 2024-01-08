Наталья Бестемьянова: «Пресса шумит о Дэвис, потому что она дочь Этери Тутберидзе, а не потому, что она хорошо катается»

Бестемьянова согласилась с Тарасовой в оценке дуэта Дэвис – Смолкин.

Танцевальный дуэт – выступит за Грузию на чемпионате Европы в Каунасе. До нынешнего сезона фигуристы представляли Россию.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о дуэте: «Они еще никто, ничего из себя не представляют, только шумиха в прессе».

«Правильно Татьяна Тарасова сказала. Пресса шумит о Дэвис, потому что она дочь , а не потому, что она хорошо катается», – сказала олимпийская чемпионка .

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