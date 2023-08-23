«Была порезана мышца, меня зашивали, две недели я приходила в себя, лежала в больнице». Бестемьянова рассказала, как получила травму, порезавшись о конек Букина

Бестемьянова рассказала, как получила травму, порезавшись о конек партнера.

выступала в танцевальном дуэте с .

«Я бы не сказала, что в танцах на льду нет рискованных элементов. Мы в коньках. Металлических коньках – очень опасных. У нас с Андреем один раз была жуткая травма, потому что когда ты катаешься близко и вдруг неожиданно падаешь, то дальше конек партнера вонзается тебе в ногу. И у меня это было. Была порезана мышца, меня зашивали, две недели я приходила в себя, лежала в больнице.

То, что люди так близко катаются друг к другу, сопряжено с определенным риском. Особенно на коньках. А те поддержки и элементы, которые сегодня делают в танцах на льду, это практически акробатические трюки! Когда девочку вниз головой держит мальчик на одной ноге, например. Он чуть пошатнется, чуть перейдет на зубец, и она полетит головой в лед... Огромный риск!» – сказала олимпийская чемпионка.

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