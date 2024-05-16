Александра Трусова: «Журналисты спросили у братьев: «Что бы вы хотели пожелать Саше?» Младший ответил: «Чтобы она рвала всех. На части»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова рассказала историю, связанную с братьями.

«Однажды мы отдыхали с семьей в Италии. У меня там брали большое интервью. Мы гуляли, останавливались, общались. В какой-то момент журналисты решили пообщаться еще и с моими братьями. Мне 14, Ивану — 4, Егору — 9.

Их двоих посадили и спрашивают: «Что бы вы хотели пожелать Саше?» Егор — он постарше — понимает, что нужно говорить: «Ну, чтобы она осталась такой же доброй, красивой, целеустремленной, добивалась успеха».

Ваня сидит — ему 4 — и добавляет: «И чтобы она рвала всех. На части… на части». Сказал это в камеру — четко и уверенно, нисколечко это не наигранно. Это везде потом разлетелось.

Потом я выступала на Skate Canada. Там болельщики, по-моему, не русские, сидели с плакатом, на котором была написана цитата «Сашуля, рви всех на части. На части». Притом, переведенная на английский», – сказала Трусова в шоу «Есть история». 

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7 комментариев
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«Хороший мальчик» (голосом Миронова)©️🙃
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Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Стесняюсь спросить, вы адекватный человек?
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Я помню то видео)))
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Комментарий удален модератором
Сашу во многих странах приветствовали с плакатами, ждали спортсменку с невероятными способностями ))
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Ответ Грязный лютик
Комментарий удален модератором
Кто бы говорил про "породу"
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