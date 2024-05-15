Александра Бойкова: «Для меня фигура Есенина всегда была нейтральна или даже негативна. Не понимала, как можно быть столь нечестным даже перед собой»
Александра Бойкова рассказала, как сходила на спектакль о Сергее Есенине.
«В Петербурге мне удалось посетить очень сильный спектакль о разных женщинах, которых можно жалеть, можно любить, можно ненавидеть, которыми можно восхищаться… Они все разные, но их связывает одно – Есенин.
Для меня фигура Есенина всегда была скорее нейтральна или даже негативна. Я никогда не понимала, как можно быть столь нечестным даже перед собой. И я сейчас говорю даже не о его женщинах, а о поэзии и высказываниях поэта.
Женщины, конечно, оказали огромное влияние на судьбу Сергея Есенина, начиная с матери и заканчивая Софьей Толстой. И, наверное, многие бы стали винить мать во всех последующих грехах сына, но я бы так не делала. Каждый из нас волен вершить свою судьбу сам. И не стоит осуждать ошибки родителей, их жизнь. А травмы, страхи и проблемы, отложившиеся у тебя с детства, нужно преодолевать, а не делать апофеозом жизни.
Если возвращаться к самому спектаклю, то это, конечно, шедевр. От декораций, музыкального сопровождения и до актерского состава и их игры (особенно мне понравилась Алиса Гребенщикова в роли Зинаиды Райх)- неимоверно круто! Единственное, спектакль, конечно же, не рассчитан на балетную сцену (я смотрела постановку в Михайловском театре), и из-за этого периодически съедались некоторые слова. Не могу сказать, что это испортило общее впечатление, но иногда отвлекало.
Первое отделение спектакля я просмотрела на одном дыхании, второе – не показалось столь захватывающим почему-то. Но сложно уместить множество сюжетных линий в один спектакль. И в данном случае это было сделано очень качественно и оправдано.
Неправильно будет осуждать правда гениального поэта за его жизнь, потому что все гении – люди далекие от нормальной жизни. Если Вы готовы погрузиться в довольно тяжелую историю, где поэт не идеализирован, то постановка Вам понравится. Хотя, по-моему мнению, она не может не понравиться», – написала Бойкова.
Девочка у себя на странице написала свое мнение о спектакле. Для себя и своих подписчиков. У любого человека может быть свое мнение, он может его свободно высказать: в чем проблема?
Она дала интервью на эту тему? - Нет.
Она просто написала у себя на странице, как сходила на спектакль и свои ощущения о нём.
Зачем журналисты это транслируют? Это большой вопрос, видимо не о чем писать.
А все эти перлы здесь: "косит под знатока", "кто ты собственно такая", "решила повыпендриваться" - зачем?
Она в блоге на спортсе это написала?
А на своей странице в инсте может делать всё, что захочет. Не нравится - выскажите ей там.
Читать противно.
Ну а фраза про Гребенщикову говорит о многом.
А современные спектакли на историческую тему или про знаменитых людей — это "спектакли", где акценты делаются совсем не на те вещи, на которые следовало бы. Все ставится на потребу дня и зрителя (не всегда образованного). имхо
такой уровень
если и старается, то не умной быть, а искренней
видимо, собеседников толковых у нее нет