Александра Бойкова: «Для меня фигура Есенина всегда была нейтральна или даже негативна. Не понимала, как можно быть столь нечестным даже перед собой»

Теги сборная России пары Александра Бойкова Фигурное катание

Александра Бойкова рассказала, как сходила на спектакль о Сергее Есенине.

«В Петербурге мне удалось посетить очень сильный спектакль о разных женщинах, которых можно жалеть, можно любить, можно ненавидеть, которыми можно восхищаться… Они все разные, но их связывает одно – Есенин.

Для меня фигура Есенина всегда была скорее нейтральна или даже негативна. Я никогда не понимала, как можно быть столь нечестным даже перед собой. И я сейчас говорю даже не о его женщинах, а о поэзии и высказываниях поэта.

Женщины, конечно, оказали огромное влияние на судьбу Сергея Есенина, начиная с матери и заканчивая Софьей Толстой. И, наверное, многие бы стали винить мать во всех последующих грехах сына, но я бы так не делала. Каждый из нас волен вершить свою судьбу сам. И не стоит осуждать ошибки родителей, их жизнь. А травмы, страхи и проблемы, отложившиеся у тебя с детства, нужно преодолевать, а не делать апофеозом жизни.

Если возвращаться к самому спектаклю, то это, конечно, шедевр. От декораций, музыкального сопровождения и до актерского состава и их игры (особенно мне понравилась Алиса Гребенщикова в роли Зинаиды Райх)- неимоверно круто! Единственное, спектакль, конечно же, не рассчитан на балетную сцену (я смотрела постановку в Михайловском театре), и из-за этого периодически съедались некоторые слова. Не могу сказать, что это испортило общее впечатление, но иногда отвлекало.

Первое отделение спектакля я просмотрела на одном дыхании, второе – не показалось столь захватывающим почему-то. Но сложно уместить множество сюжетных линий в один спектакль. И в данном случае это было сделано очень качественно и оправдано.

Неправильно будет осуждать правда гениального поэта за его жизнь, потому что все гении – люди далекие от нормальной жизни. Если Вы готовы погрузиться в довольно тяжелую историю, где поэт не идеализирован, то постановка Вам понравится. Хотя, по-моему мнению, она не может не понравиться», – написала Бойкова.

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32 комментария
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Косит под знатока, но получается так себе
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ого, Бойкова, оказывается, большой знаток жизни и творчества Есенина.) про его нечестность перед собой я бы послушала. 🙄 и с чего она решила, что все так и рвутся осуждать Есенина и что-то ставить ему в вину? какие-то косные взгляды у юной девы.
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Что ты знаешь детка об Есенине, чтоб негативно к нему относится? Не надо судить поэта по спектаклю. Там всегда присутствует субъективный взгляд режиссёра. Лучше погрузись в мир 🌏 его поэзии. Саша, он прекрасен этот мир!
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Фигура поэта не ценится по отношению к женщинам. Есенин один из лучших певцов России. Его стихотворение - шедевры не только нашей поэзии, но и мира. Его отношения с женщинами- это одна из граней его человеческой натуры. Я только знаю, что он любил их и они его любили. " Счастлив тем, что целовал я женщин, мял цветы, валялся на траве, и зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове ". Вот это его натура.
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Категорически не согласен с предыдущими комментаторами. Совсем.
Девочка у себя на странице написала свое мнение о спектакле. Для себя и своих подписчиков. У любого человека может быть свое мнение, он может его свободно высказать: в чем проблема?
Она дала интервью на эту тему? - Нет.
Она просто написала у себя на странице, как сходила на спектакль и свои ощущения о нём.
Зачем журналисты это транслируют? Это большой вопрос, видимо не о чем писать.
А все эти перлы здесь: "косит под знатока", "кто ты собственно такая", "решила повыпендриваться" - зачем?
Она в блоге на спортсе это написала?
А на своей странице в инсте может делать всё, что захочет. Не нравится - выскажите ей там.
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В том то и дело, что Есенин был абсолютно честен в абсолютно нечестное время. Он сочинял на сломе эпох, а это тяжелейшая миссия. Саша слишком юна и неопытна, чтобы судить.
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Как хорошо начала. Но после этого "неимоверно круто!" дальше читать не стала. Садись. Три.
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Хм, Алиса Гребенщикова? Теперь понятно
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Ответ Katt Lady
Косит под знатока, но получается так себе
точно, когда пытаются казаться умнее, чем есть на самом деле, получается комично
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Пафосно и претенциозно
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Ответ БезызбежноНаКрасный
Из тех, что даже есть - нужно вычесть время, которое они провели на льду. Вот и останется реальный "возраст развития". Но она старается. В отличие от шлемоносицы.
То что пытается, это хорошо, конечно. Лет через 15 будет уже не так категорична. Надеюсь. А может будет новой Слуцкой. Пути господни неисповедимы)
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Ответ shickana
То что пытается, это хорошо, конечно. Лет через 15 будет уже не так категорична. Надеюсь. А может будет новой Слуцкой. Пути господни неисповедимы)
Вы правы. Дальнейшая карьера Бойковой просматривается на 20 лет вперед. Увы.
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Сколько ей лет?
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интересно, сколько стихотворений она прочла
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только не в литературоведы
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А давно у нас сионисты начали исследовать творчество одного из самых русских поэтов - Есенина?
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Бойкова решила повыпендриваться?
Читать противно.
Ну а фраза про Гребенщикову говорит о многом.
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а кто ты собственно такая чтобы "для тебя", почему кому-то это должно быть интересно? ты литературовед, историк культуры, философ? мб нужно быть чуть скромнее?
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Люблю его стихи о любви ! Мое любимое - "Ветер веет с юга". Аж слеза наворачивается до чего проникновенно !
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+1
Не суди, да не судима будешь. А тем более в тех вопросах, где нет знаний и жизненного опыта.
+1
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Не понимаю претензий Александры к поэту. Она ему знакомец штоль? Ну, можно и про Блока почитать...Может ближе будет...
+1
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+1
Ответ Alex1104
Категорически не согласен с предыдущими комментаторами. Совсем. Девочка у себя на странице написала свое мнение о спектакле. Для себя и своих подписчиков. У любого человека может быть свое мнение, он может его свободно высказать: в чем проблема? Она дала интервью на эту тему? - Нет. Она просто написала у себя на странице, как сходила на спектакль и свои ощущения о нём. Зачем журналисты это транслируют? Это большой вопрос, видимо не о чем писать. А все эти перлы здесь: "косит под знатока", "кто ты собственно такая", "решила повыпендриваться" - зачем? Она в блоге на спортсе это написала? А на своей странице в инсте может делать всё, что захочет. Не нравится - выскажите ей там.
Поддержу. Наезды вышезаплюсованных неуместны.
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Ответ Утренняя Аврора
Фигура поэта не ценится по отношению к женщинам. Есенин один из лучших певцов России. Его стихотворение - шедевры не только нашей поэзии, но и мира. Его отношения с женщинами- это одна из граней его человеческой натуры. Я только знаю, что он любил их и они его любили. " Счастлив тем, что целовал я женщин, мял цветы, валялся на траве, и зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове ". Вот это его натура.
Творчество- это одно, а личная жизнь- другое. Масса гениальных творцов была, мягко говоря, не очень хорошими людьми по жизни, Есенин не исключение.
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Помню, мой учитель русского языка иногда мотивировала нас сходить на какую-нибудь постановку в театр, обещая поставить за это халявную 5-ку. А если еще сочинение напишешь, то еще одну. Вот мне этот опус Бойковой напомнил эти наши "театральные" сочинения ))
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"Алиса Гребенщикова в роли Зинаиды Райх..." Ну это оооочень революционный выбор актрисы, я бы сказала:)) Райх была красавицей и без дефектов речи.)
А современные спектакли на историческую тему или про знаменитых людей — это "спектакли", где акценты делаются совсем не на те вещи, на которые следовало бы. Все ставится на потребу дня и зрителя (не всегда образованного). имхо
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Когда хочется выдать что-то глубокомысленное, но интеллектуальный багаж и жизненный опыт не позволяют развернуться...
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Да может, для него его собачка или кошечка были важнее, чем все эти Зинаиды? Что за манера судить со своей колокольни?
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Ответ Олег Васильев
точно, когда пытаются казаться умнее, чем есть на самом деле, получается комично
да она такая и есть
такой уровень
если и старается, то не умной быть, а искренней
видимо, собеседников толковых у нее нет
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Ответ Alex1104
Категорически не согласен с предыдущими комментаторами. Совсем. Девочка у себя на странице написала свое мнение о спектакле. Для себя и своих подписчиков. У любого человека может быть свое мнение, он может его свободно высказать: в чем проблема? Она дала интервью на эту тему? - Нет. Она просто написала у себя на странице, как сходила на спектакль и свои ощущения о нём. Зачем журналисты это транслируют? Это большой вопрос, видимо не о чем писать. А все эти перлы здесь: "косит под знатока", "кто ты собственно такая", "решила повыпендриваться" - зачем? Она в блоге на спортсе это написала? А на своей странице в инсте может делать всё, что захочет. Не нравится - выскажите ей там.
I absolutely agree.
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