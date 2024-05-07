«Он не раз доказывал, что действует исключительно в интересах всех жителей матушки России». Кремлев поздравил Путина с инаугурацией

Умар Кремлев поздравил Владимира Путина с инаугурацией.

«Сегодня один из важнейших дней в истории современной России. Владимир Владимирович Путин официально вступает в должность Президента Российской Федерации.

От всего боксерского сообщества мы поздравляем с инаугурацией. За время своей работы наш президент уже не раз доказывал, что действует исключительно в интересах всех жителей нашей матушки России.

Прогресс, который наступил в развитии современного спорта, был бы невозможен без поддержки инициатив президентом и его постоянного контроля в нашей спортивной сфере. Отдельно хотел бы отметить, что такое рабочее отношение мы видим не только в спортивной жизни страны, но и в каждой отдельной ее сфере.

Лично для меня, Владимир Владимирович – наставник и пример человека, к которому стоит стремиться каждому. Сильный лидер, надежный руководитель и просто настоящий русский мужчина.

Поздравляю нашего президента и желаю множество свершений на важнейшем посту президента России!» – написал президент IBA Умар Кремлев в своем телеграм-канале.

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