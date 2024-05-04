Юлия Липницкая: «Главное в работе тренера – постараться дать спортсмену возможность выйти на его максимум. У всех разные данные, разные способности»

Юлия Липницкая рассказала, что мотивирует ее в тренерской деятельности.

Липницкая сейчас тренирует фигуристов в академии Евгения Плющенко.

– Юлия, что для вас самое главное в работе тренера?

– Самое главное – это постараться дать возможность спортсмену выйти на его максимум. На что может быть способен в будущем каждый ребенок – на этот максимум и выйти.

Кому-то нужно больше времени и сил, кому-то меньше, у каждого ребенка разные данные, разные способности и возможности, разное отношение к спорту, в том числе и мотивация. Как тренера в работе меня это вдохновляет.

Когда тренер вкладывает свои силы, время, энергию изо дня в день и видит улучшения и прогресс, хоть это и не всегда бывает быстро и сразу, безусловно, это мотивирует.

Главное, чтобы рабочий процесс шел: чтобы дети хотели заниматься и им это нравилось, чтобы родители помогали и поддерживали своих детей, чтобы были заинтересованность, терпение, понимание и желание. А дальше уже будут результаты, – сказала олимпийская чемпионка Сочи-2014.