Артур Даниелян: «Хочу провести хорошие следующие сезоны, чтобы не остаться в низах, на которых я нахожусь»

Артур Даниелян заявил, что у него не было мыслей о завершении карьеры.

«Остался доволен последним стартом плюс-минус, рад, что на позитивной ноте завершил этот сезон, рад, что большая часть (залечивания) травмы позади, еще впереди небольшая работа предстоит, чтобы завершить это дело с концами.

По сезону продолжал работать, бороться, тренироваться и развиваться. Было два сложных момента, когда уже была сильная боль, и непонятно, от чего это исходило. После короткой программы на этапе Гран-при России в Москве, когда я еще там подбил себя в прокате, пришлось сняться.

Не было ли мыслей о завершении или паузе? Нет, не было. На эмоциях, может, и сказал, но в целом не было, потому что еще до появления травмы у меня шла хорошая работа, спрогрессировал нормально, у меня появился четверной лутц. У меня не было мыслей, чтобы прекращать, надо было просто разобраться.

Мне не впервой проходить через трудности, справляться с травмами, что есть, то есть, значит, так надо было. Травма у меня появилась в преддверии начала сезона, она взялась непонятно на каком фоне, ничего не предвещало.

Я просто хочу провести хорошие следующие сезоны, чтобы не остаться в низах, на которых я нахожусь, как-то запомниться, снова сверкнуть, чтобы обо мне люди знали как о хорошем спортсмене, о катальщике, артисте, просто, что вот есть такой спортсмен.

Может, история моей спортивной карьеры на кого-то повлияет. Мне просто нравится фигурное катание, пока хочу им заниматься, я буду», – сказал серебряный призер чемпионата Европы.