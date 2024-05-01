Евгений Семененко работает над новой программой с корейским хореографом Йе Джи Шин

Евгений Семененко работает с корейским хореографом на сборе в Италии.

Об этом сообщила тренер Татьяна Мишина.

В конце апреля фигурист вернулся к тренировкам после травмы голеностопа.

«Евгений работает с Йе Джи Шин, интересно попробовать хореографию, что-то новое. Будет ли это программа – бывает такое, что это показательным остается, как пойдет.

Сейчас Евгений катается в Италии, прыжки не начал в полную силу делать, я думаю, когда уже в Петербург вернется 5 мая, нормально сможет приступить [к тренировкам], чтобы закончить сезон на позитиве», – сказала Мишина.