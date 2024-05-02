Алексей Мишин о «Зените»: «Не вижу смысла разрушать тройственный союз мощного спонсора, разумного тренера и успешной команды»
Алексей Мишин оценил новость о продлении контракта Семака с клубом «Зенит».
– «Зенит» договорился о новом контракте с Семаком до мая 2030 года. Удивила ли вас эта новость?
– Она меня порадовала. Потому что не вижу смысла разрушать тройственный союз мощного спонсора, разумного тренера и успешной команды, – сказал заслуженный тренер РФ по фигурному катанию.
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