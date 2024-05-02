Алексей Мишин о «Зените»: «Не вижу смысла разрушать тройственный союз мощного спонсора, разумного тренера и успешной команды»

Алексей Мишин оценил новость о продлении контракта Семака с клубом «Зенит».

– «Зенит» договорился о новом контракте с Семаком до мая 2030 года. Удивила ли вас эта новость?

– Она меня порадовала. Потому что не вижу смысла разрушать тройственный союз мощного спонсора, разумного тренера и успешной команды, – сказал заслуженный тренер РФ по фигурному катанию.