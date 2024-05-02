Алексей Мишин о «Зените»: «Не вижу смысла разрушать тройственный союз мощного спонсора, разумного тренера и успешной команды»

Теги Зенит Сергей Семак Алексей Мишин РПЛ Фигурное катание

Алексей Мишин оценил новость о продлении контракта Семака с клубом «Зенит».

– «Зенит» договорился о новом контракте с Семаком до мая 2030 года. Удивила ли вас эта новость?

– Она меня порадовала. Потому что не вижу смысла разрушать тройственный союз мощного спонсора, разумного тренера и успешной команды, – сказал заслуженный тренер РФ по фигурному катанию. 

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14 комментариев
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Тройственным союзом департамент Газпрома по игре в футбол ещё никто не додумался называть
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Тройственный союз — военно-политический блок Германии, Австро-Венгрии и Италии, сложившийся в 1882 году, который положил начало разделу Европы на враждебные лагеря и сыграл важную роль в подготовке и развязывании Первой мировой войны
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Тройственный союз? Да газпром там триедин. Он и команду покупает и тренера для галочки берет, потому как вся игра Зенита построена на индивидуальных качествах игроков. Как только бразилы начинают скучать, системы никакой не видно, они даже еле до штрафной доходят. О каком гении Семака тут может идти речь.
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Подходы к судьям, подходы в РПЛ, подходы в РФС
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Ответ SMART789
В этом вроде и есть задача тренера, определить сильные качества игроков и за счет них играть Никто же не ставит Соболева к примеру на ворота, как то ищут ему место где он наиболее хорош
Задача тренера - выстроить СИСТЕМУ. Кинуть мяч Малкому или Клаудиньо и сказать "тащи" - это не система. Веганский футбол Семака работает только на уровне, когда другие команды индивидуально слабее. А в РПЛ таких 15 штук. Ну, может, 14,5.
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а зачем сразу что то разрушать, все идет хорошо, разогнать бразильских кудесников настроения и усилить команду игроками как Эракович, а мы набрали Педров, Артуров, Фернандесов, , французов из Локомотива, шоу-мена Клаудиньо, и т.д.
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Спонсорские Деньги Газпрома как госкомпании должны быть поделены между всеми командами РПЛ кроме частных Спартака и Краснодара.
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Ответ Детрит
Тройственный союз? Да газпром там триедин. Он и команду покупает и тренера для галочки берет, потому как вся игра Зенита построена на индивидуальных качествах игроков. Как только бразилы начинают скучать, системы никакой не видно, они даже еле до штрафной доходят. О каком гении Семака тут может идти речь.
Так написано же - "разумный тренер". В рамках "тройственного союза" с "мощным спонсором" вполне разумно делать то, что делает Семак - не вмешиваться. Может быть в этом и есть его задача.
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Ответ Aleksey Yashin
Тройственный союз — военно-политический блок Германии, Австро-Венгрии и Италии, сложившийся в 1882 году, который положил начало разделу Европы на враждебные лагеря и сыграл важную роль в подготовке и развязывании Первой мировой войны
А Триада китайская мафия. 😊
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Ответ rwm7
Так написано же - "разумный тренер". В рамках "тройственного союза" с "мощным спонсором" вполне разумно делать то, что делает Семак - не вмешиваться. Может быть в этом и есть его задача.
Сорян, с такой точки зрения не подошел к проблеме) Вполне себе имеет место быть
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Ответ Детрит
Задача тренера - выстроить СИСТЕМУ. Кинуть мяч Малкому или Клаудиньо и сказать "тащи" - это не система. Веганский футбол Семака работает только на уровне, когда другие команды индивидуально слабее. А в РПЛ таких 15 штук. Ну, может, 14,5.
Безусловно система важна и она есть, но вы знаете хотя бы одну успешную команду где ставка делается на слабые стороны игроков? Типа Винисиус хорош в дриблинге, будет центральным защитником, это же абсолютный бред

Любой тренер использует таланты игроков которые у него в распоряжении, а не переучивает их

Аналитика в стиле «кинули мяч» наивна, но никакие звезды не будут эффективны если игровой модели нет

Семак и раз выигрывал матчи заменами и тасованием схемы, но вам невозможно что либо объяснить если ответ для себя вы уже сформировали заранее, не опираясь на факты
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