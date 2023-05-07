Алексей Мишин: «Зенит» должен встать на новый победный путь. Это сложно»
Тренер фигуристов Алексей Мишин прокомментировал победу «Зенита» в РПЛ.
«Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и в пятый раз подряд стал чемпионом России.
«Я сейчас нахожусь на стадионе. Присутствую на этом празднике нашего спорта. Конечно, рад.
После того, как клуб сойдет с пьедестала, получит медали, начнется новая дорога. «Зенит» должен встать на новый победный путь. Это сложно.
И мастер Семак, и все игроки получат много поздравлений сегодня. Мое поздравление будет звучать в моем сердце», – сказал Мишин.
...млин... ну чего я бурчу ...Зенит!Чемпион... Оле! ...Всех с Днём Победы!