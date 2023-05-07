Алексей Мишин: «Зенит» должен встать на новый победный путь. Это сложно»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Алексей Мишин Фигурное катание

Тренер фигуристов Алексей Мишин прокомментировал победу «Зенита» в РПЛ.

«Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и в пятый раз подряд стал чемпионом России.

«Я сейчас нахожусь на стадионе. Присутствую на этом празднике нашего спорта. Конечно, рад.

После того, как клуб сойдет с пьедестала, получит медали, начнется новая дорога. «Зенит» должен встать на новый победный путь. Это сложно.

И мастер Семак, и все игроки получат много поздравлений сегодня. Мое поздравление будет звучать в моем сердце», – сказал Мишин.

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14 комментариев

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Nick Crosier
теперь нужно начать все как с чистого листа.Будет интересно посмотреть каким составам клуб начнет новый сезон. Если поступят предложения достойные то некоторых стоит продать,чтобы не присытились победами,хоть и говорят,что нет,всегда заряжены. Время покажет, а пока в исторический момент Зенит входит. Всех болельщиков Зенита со второй звездой.
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.фигляр.
короче нужен Нап... Зенит со Звездой ...не знаю Сильнейший ли в этом составе Зеня, по мне с Дзюбой и Азмуном в атаке был мощнее
...млин... ну чего я бурчу ...Зенит!Чемпион... Оле! ...Всех с Днём Победы!
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Ростов-на-Дону
Что за новый путь? Растить своих питирских и играть ими?
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Валерий Глубокий
А чо граждани России уходят ?)))
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Василий Аникин
Весна, с северной столицы болотный запах пошел.
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Иван Тасминский
Ответ Nick Crosier
теперь нужно начать все как с чистого листа.Будет интересно посмотреть каким составам клуб начнет новый сезон. Если поступят предложения достойные то некоторых стоит продать,чтобы не присытились победами,хоть и говорят,что нет,всегда заряжены. Время покажет, а пока в исторический момент Зенит входит. Всех болельщиков Зенита со второй звездой.
Да ничё не надо начать с чистого листа, в худшем случае уйдёт 1-2 бразильца, а может никто не уйдёт
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Rash 001
Ответ Nick Crosier
теперь нужно начать все как с чистого листа.Будет интересно посмотреть каким составам клуб начнет новый сезон. Если поступят предложения достойные то некоторых стоит продать,чтобы не присытились победами,хоть и говорят,что нет,всегда заряжены. Время покажет, а пока в исторический момент Зенит входит. Всех болельщиков Зенита со второй звездой.
о чем ты? газпром бездонная бочка бабла,не будут эти футболисты ,придут другие ,в чем проблема?Не смогут в честной игре,помогут судьи,деньги решают ВСЕ
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Ростов-на-Дону
Ответ San9
Путь к третьей звезде! Так что долго тебе еще страдать на наших ветках, готовься.
вам вместо звёзд, мешки надо на горбу рисовать!
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San9
Ответ toldo_slava
Загадка: «От этого чемпиона плохо пахнет. Кто это?»
Ну кто у нас навозные? Там и разгадка. Правда, чемпионами они уже давно не становились.
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toldo_slava
Ответ San9
Ну кто у нас навозные? Там и разгадка. Правда, чемпионами они уже давно не становились.
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