Алексей Мишин: «Зенит» должен встать на новый победный путь. Это сложно»

Тренер фигуристов Алексей Мишин прокомментировал победу «Зенита» в РПЛ.

« » обыграл « » (3:2) и в пятый раз подряд стал чемпионом России.

«Я сейчас нахожусь на стадионе. Присутствую на этом празднике нашего спорта. Конечно, рад.

После того, как клуб сойдет с пьедестала, получит медали, начнется новая дорога. «Зенит» должен встать на новый победный путь. Это сложно.

И мастер , и все игроки получат много поздравлений сегодня. Мое поздравление будет звучать в моем сердце», – сказал .