Семак о двух поражениях подряд: «Зенит» владел большим преимуществом, но в опасные моменты его не конвертировал. Сложно атаковать соперника, который очень глубоко обороняется»

Сергей Семак высказался о двух поражениях «Зенита» подряд.

В последних двух матчах сине-бело-голубые уступили «Рубину» (0:2) и «Динамо» (0:1).

– Если говорить о последних играх и абстрагироваться от результатов, с точки зрения качества игры, качества футбола, можно ли говорить о каком-то спаде?

– Что касается игры в двух последних матчах, то к обороне нет больших претензий – мы достаточно качественно и надежно играем у своих ворот. Остроты в атаке нам не хватает.

Последние матчи были достаточно сложны с точки зрения преодоления насыщенной обороны соперника. Мы владели большим преимуществом, контролем мяча, но, к сожалению, в опасные моменты это преимущество не конвертировали. Разумеется, это сложно. Любой команде сложно атаковать соперника, который очень низко, глубоко и качественно обороняется.

Мы должны искать решения для того, чтобы создавать больше и забивать. Без забитых мячей побед не бывает, – сказал главный тренер « ».