Семак о двух поражениях подряд: «Зенит» владел большим преимуществом, но в опасные моменты его не конвертировал. Сложно атаковать соперника, который очень глубоко обороняется»
Сергей Семак высказался о двух поражениях «Зенита» подряд.
В последних двух матчах сине-бело-голубые уступили «Рубину» (0:2) и «Динамо» (0:1).
– Если говорить о последних играх и абстрагироваться от результатов, с точки зрения качества игры, качества футбола, можно ли говорить о каком-то спаде?
– Что касается игры в двух последних матчах, то к обороне нет больших претензий – мы достаточно качественно и надежно играем у своих ворот. Остроты в атаке нам не хватает.
Последние матчи были достаточно сложны с точки зрения преодоления насыщенной обороны соперника. Мы владели большим преимуществом, контролем мяча, но, к сожалению, в опасные моменты это преимущество не конвертировали. Разумеется, это сложно. Любой команде сложно атаковать соперника, который очень низко, глубоко и качественно обороняется.
Мы должны искать решения для того, чтобы создавать больше и забивать. Без забитых мячей побед не бывает, – сказал главный тренер «Зенита».
В таких ситуациях вручил бы нап. с антропометрией Дзюбы, чтобы навешивать на него, а он скидывал на того же Кассьерру или Сергеева.
Возможно по этому и пошли слухи о подписании 1.91м серба.
Хоть опять Халка подписывай. Освободить от оборонительных действий, пусть только в атаке играет. Шутка, конечно. Но в каждой шутке...