Семак о двух поражениях подряд: «Зенит» владел большим преимуществом, но в опасные моменты его не конвертировал. Сложно атаковать соперника, который очень глубоко обороняется»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Футбол

Сергей Семак высказался о двух поражениях «Зенита» подряд.

В последних двух матчах сине-бело-голубые уступили «Рубину» (0:2) и «Динамо» (0:1).

– Если говорить о последних играх и абстрагироваться от результатов, с точки зрения качества игры, качества футбола, можно ли говорить о каком-то спаде?

– Что касается игры в двух последних матчах, то к обороне нет больших претензий – мы достаточно качественно и надежно играем у своих ворот. Остроты в атаке нам не хватает.

Последние матчи были достаточно сложны с точки зрения преодоления насыщенной обороны соперника. Мы владели большим преимуществом, контролем мяча, но, к сожалению, в опасные моменты это преимущество не конвертировали. Разумеется, это сложно. Любой команде сложно атаковать соперника, который очень низко, глубоко и качественно обороняется.

Мы должны искать решения для того, чтобы создавать больше и забивать. Без забитых мячей побед не бывает, – сказал главный тренер «Зенита». 

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10 комментариев
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Ну, естественно, что против Зенита играют в автобус.

В таких ситуациях вручил бы нап. с антропометрией Дзюбы, чтобы навешивать на него, а он скидывал на того же Кассьерру или Сергеева.

Возможно по этому и пошли слухи о подписании 1.91м серба.
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Сергей Богданович, скорее находите пути выхода из этой ситуации, времени на эксперименты больше нет, всё по-прежнему в руках Зенита, выигрывайте четыре игры, и вы вновь чемпионы! Верим в команду!
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это за такие глубокие мысли Сэму новый контракт дали?..
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Сложно забивать когда 80 процентов игрового времени катаешь мяч на своей половине поля )))По факту Семак как был защитником так им и остался
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Ответ Злодей Спб
Ну, естественно, что против Зенита играют в автобус. В таких ситуациях вручил бы нап. с антропометрией Дзюбы, чтобы навешивать на него, а он скидывал на того же Кассьерру или Сергеева. Возможно по этому и пошли слухи о подписании 1.91м серба.
Все бы ничего, но Кассьерра 1.86, а силовую борьбу не ведет вообще. И вообще достаточно узкопрофильный игрок. Это не тот, кто должен быть ’’решалой’’ в команде, претендующей на лидерство. Не с таким куцым набором скилов.
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Ответ Злодей Спб
Ну, естественно, что против Зенита играют в автобус. В таких ситуациях вручил бы нап. с антропометрией Дзюбы, чтобы навешивать на него, а он скидывал на того же Кассьерру или Сергеева. Возможно по этому и пошли слухи о подписании 1.91м серба.
Мне кажется, что больше бы пригодился типа Халка, который с дальней дистанции бьёт, как пенальти. Только такого найти не реально.
Хоть опять Халка подписывай. Освободить от оборонительных действий, пусть только в атаке играет. Шутка, конечно. Но в каждой шутке...
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