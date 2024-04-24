Глава Федерации фигурного катания Украины: «Мы делаем все возможное, чтобы предотвратить возможное возвращение россиян. Но не все зависит от нас»

Глава Федерации фигурного катания Украины Даниль Амирханов высказался о возвращении российских фигуристов на международные старты.

«Я бы не сказал, что мы ничего не обсуждаем с международными партнерами. Мы всегда отстаиваем свою точку зрения, рассказываем, показываем.

Но вы понимаете, что каждая федерация и организация решают вопросы по своему усмотрению. Мы примерно знаем, что может повлиять на их решение. Может, деньги, может быть, общие дела.

Мы делаем все возможное на своем фронте, чтобы предотвратить возможное возвращение россиян. Но, к сожалению, не все зависит от нас.

Конечно, вся украинская федерация отрицательно относится к России. Но эта страна использует все возможности, чтобы хоть как-то вернуться в фигурное катание», — приводит слова Амирханова «Суспільне Спорт».