Татьяна Тарасова: «Ковтун был слаб, не любил себя мучить. Плющенко должен был поехать вместо него на Олимпиаду»
Татьяна Тарасова высказалась о том, что Максима Ковтуна не взяли на Олимпиаду-2014.
«Я Ковтуна так любила, не знаю… Больше любила его или Лешку (Ягудина). Прям вот обожала. Но он тренироваться не хотел, он был слаб, он не любил себя мучать. Бедолага. Ему и так было хорошо. С такими людьми очень тяжело. Очень тяжелый был парень в работе.
Почему на него не хватило квоты на Сочи-2014? Ну был бы лучше – хватило бы. Плющенко должен был поехать вместо него на Олимпиаду. Ковтун – не Плющенко. Ну, конечно, мы все предполагали, что Плющенко может сняться. Но он выиграл короткую. Все равно это достижение.
У Ковтуна было много соревнований, где он мог доказывать. А главное – у него были тренировки, где он никогда ничего не доказывал. Что он сильный, что он смелый, что он может – этого в нем нет. Ума ему не хватило», – сказала Тарасова в интервью Надежде Стрелец.
У меня и сейчас есть любимчики в мужской одиночке, но так, как за Макса, я пожалуй ни за кого больше из парней не болела.
Возможно, потому, то в жизни сама такая же трепетная ромашка, как он на льду, хех)
Так вот сейчас, спустя столько времени, я пожалуй, понимаю о чем говорит ТАТ.
Это чуть сложнее, чем просто лень. Нет, ленивые до такого уровня вообще не доходят. Но это, мм, природный лимит усердия что ли) То есть даже выкладываясь полностью, насколько это возможно, Макс все равно прикладывал недостаточно усилий.
Работоспособность — такой же талант, как и талант к прыжкам, например. И невозможно прыгнуть выше головы, если в тебе это не заложено. Да, можно её развивать, улучшаться в этом вопросе. Но все равно, это какая-то история про дано / не дано. Ну вот не дано было ему класть всего себя на спорт.
Получилось как получилось.
В моей болельщецкой памяти Макс все равно оставил большой и важный след.
А уж последний сезон, когда он Фениксом взял золото ЧР – вишенка на торте карьеры :)
Ну да: лучше послать больного Плющенко, который уже после всех событий всю вину взвалил на федерацию, что он ,якобы, предупреждал.
Вы забыли упомянуть, что на Европе Плющенко был ШЕСТЫМ в короткой программе, после которой он СНЯЛСЯ с выступлений. Ничего не напоминает?😁
У Федерации, видать, была мысль, выставить Плющенко в команднике, чтобы он потом, перед личкой, снялся по болезни и заменить его Ковтуном. Это был бы наилучший для нас расклад, но то ли сыграло роль, что Плющенко проболтался об этом плане, то ли Ковтун действительно не знал и не брал трубку, мы теперь не узнаем.
Просто констатация факта.
Слаб не слаб, однако на чемпионате России 2013 Ковтун стал ПЕРВЫМ. И на Олимпиаде была возможность замены после командника. В резерве были Ковтун и Воронов. Как бы они выступили- никто уже не узнает. Но пошло враньё - катавасия от Плющенко и Федерации , что не дозвонились до Ковтуна, заболел Ковтун, что Евгения, мол, заставили выступать в личке при явной травме( его интервью CNN, запись есть), опровержения федерации и т.д. Вот это возмутительно, я считаю........
Был и есть спортивный принцип, по которому 1-м номером сборной является ЧР. И это зафиксированов в регламенте ФФККР.
Очевиден талант Макса, но возможно и тренеры причастны к тому что недостаточно реализовался.
Спортивный принцип должен соблюдаться, и тогда не надо будет оправдываться и оправдывать.
А вот о чем уже давным-давно пора рассказать вам Тарасова подробнейшим образом, так это про то, каким таким образом, Линичук и Карпоносова сделали первой парой и с позорным выступлением назначили ОЧ. А, новаторов Моисееву и Миненкова закинули под них.
ОДИН фигурист должен был выступать и в команде и в личке.
Сегодня, 16:25
Ответ katyanola:
Про командник не спорим, а вот в личных он устроил цирк, да...
Возможно, надо было Ковтуну обиженку из себя не строить и выступал бы в личном. А то уехал, трубку не брал и т.д..
Отвечаю вам, E…C : 🤣 Вы понимаете, что пишете? Ковтун стал изображать из себя обиженку?🤣 Да на Олимпиаду любой бы приполз хоть живой, хоть мертвый. Пусть Женя и дальше вам лапшу на уши вешает.