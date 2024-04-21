Татьяна Тарасова: «Ковтун был слаб, не любил себя мучить. Плющенко должен был поехать вместо него на Олимпиаду»

Татьяна Тарасова высказалась о том, что Максима Ковтуна не взяли на Олимпиаду-2014.

«Я Ковтуна так любила, не знаю… Больше любила его или Лешку (Ягудина). Прям вот обожала. Но он тренироваться не хотел, он был слаб, он не любил себя мучать. Бедолага. Ему и так было хорошо. С такими людьми очень тяжело. Очень тяжелый был парень в работе.

Почему на него не хватило квоты на Сочи-2014? Ну был бы лучше – хватило бы. Плющенко должен был поехать вместо него на Олимпиаду. Ковтун – не Плющенко. Ну, конечно, мы все предполагали, что Плющенко может сняться. Но он выиграл короткую. Все равно это достижение.

У Ковтуна было много соревнований, где он мог доказывать. А главное – у него были тренировки, где он никогда ничего не доказывал. Что он сильный, что он смелый, что он может – этого в нем нет. Ума ему не хватило», – сказала Тарасова в интервью Надежде Стрелец.