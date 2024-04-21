Татьяна Тарасова: «Ковтун был слаб, не любил себя мучить. Плющенко должен был поехать вместо него на Олимпиаду»

Теги Татьяна Тарасова Евгений Плющенко Сочи-2014 сборная России мужское катание Максим Ковтун Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о том, что Максима Ковтуна не взяли на Олимпиаду-2014.

«Я Ковтуна так любила, не знаю… Больше любила его или Лешку (Ягудина). Прям вот обожала. Но он тренироваться не хотел, он был слаб, он не любил себя мучать. Бедолага. Ему и так было хорошо. С такими людьми очень тяжело. Очень тяжелый был парень в работе.

Почему на него не хватило квоты на Сочи-2014? Ну был бы лучше – хватило бы. Плющенко должен был поехать вместо него на Олимпиаду. Ковтун – не Плющенко. Ну, конечно, мы все предполагали, что Плющенко может сняться. Но он выиграл короткую. Все равно это достижение.

У Ковтуна было много соревнований, где он мог доказывать. А главное – у него были тренировки, где он никогда ничего не доказывал. Что он сильный, что он смелый, что он может – этого в нем нет. Ума ему не хватило», – сказала Тарасова в интервью Надежде Стрелец. 

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31 комментарий
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Пусть прошло уже больше 10 лет, правду нужно говорить. Уверен, что Ковтун не справился бы. У него было много шансов, не воспользовался прочти ничем.
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Я обожала Ковтуна почти так же как ТАТ)
У меня и сейчас есть любимчики в мужской одиночке, но так, как за Макса, я пожалуй ни за кого больше из парней не болела.
Возможно, потому, то в жизни сама такая же трепетная ромашка, как он на льду, хех)
Так вот сейчас, спустя столько времени, я пожалуй, понимаю о чем говорит ТАТ.
Это чуть сложнее, чем просто лень. Нет, ленивые до такого уровня вообще не доходят. Но это, мм, природный лимит усердия что ли) То есть даже выкладываясь полностью, насколько это возможно, Макс все равно прикладывал недостаточно усилий.
Работоспособность — такой же талант, как и талант к прыжкам, например. И невозможно прыгнуть выше головы, если в тебе это не заложено. Да, можно её развивать, улучшаться в этом вопросе. Но все равно, это какая-то история про дано / не дано. Ну вот не дано было ему класть всего себя на спорт.
Получилось как получилось.
В моей болельщецкой памяти Макс все равно оставил большой и важный след.
А уж последний сезон, когда он Фениксом взял золото ЧР – вишенка на торте карьеры :)
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+20
Абсолютно не важно, каким был Ковтун - стабильным или нестабильным, сильным или слабым, любил тренироваться или нет. Он честно отобрался на Олимпиаду, выиграв на ЧР у всех, в том числе у Плющенко, и должен был туда поехать. Есть спортивные критерии отбора и они должны соблюдаться. И ладно бы, если были сомнения в Ковтуне, отправили бы всю троицу Плющенко-Ковтун-Воронов и по итогам ЧЕ определили, кто лучше. Но нет, устроили какой-то непонятный закрытый прокат в лесу для Плющенко, который никто не видел. Вот эти все договорняки и междусобойчики, кулуарные договорённости - это то, что уничтожает спорт и превращает его в жабогадюкинг
+31
-16
+15
Ответ Лизавета Анна -Мария
В результате отказа Плющенко впервые за последние 30 лет отечественные фигуристы остались без олимпийских медалей в мужском одиночном катании. (( Просто констатация факта. Слаб не слаб, однако на чемпионате России 2013 Ковтун стал ПЕРВЫМ. И на Олимпиаде была возможность замены после командника. В резерве были Ковтун и Воронов. Как бы они выступили- никто уже не узнает. Но пошло враньё - катавасия от Плющенко и Федерации , что не дозвонились до Ковтуна, заболел Ковтун, что Евгения, мол, заставили выступать в личке при явной травме( его интервью CNN, запись есть), опровержения федерации и т.д. Вот это возмутительно, я считаю........
Напомню, что Ковтун завалил Чемпионат Европы накануне Олимпиаду и, очевидно, что точно так же завалил бы Олимпиаду. Всем это было ясно на 100%. Татьяна Анатольевна просто констатировала этот факт
+16
-8
+8
Плющенко короткую проиграл. "Выиграл" компами ПП. Потому, что федра и домашние ОИ. С гарантированной медалью в команде - как туда Ковтуна пустить. Превратили отбор у мужчин в цирк, пролезли по головам. Тарасова в своём репертуаре - в 2014 другое говорила.
+17
-11
+6
Ответ n.newmail123456
Напомню, что Ковтун завалил Чемпионат Европы накануне Олимпиаду и, очевидно, что точно так же завалил бы Олимпиаду. Всем это было ясно на 100%. Татьяна Анатольевна просто констатировала этот факт
"Всем было ясно и очевидно" .
Ну да: лучше послать больного Плющенко, который уже после всех событий всю вину взвалил на федерацию, что он ,якобы, предупреждал.
Вы забыли упомянуть, что на Европе Плющенко был ШЕСТЫМ в короткой программе, после которой он СНЯЛСЯ с выступлений. Ничего не напоминает?😁
+12
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+5
Ответ Оле-Лукойе
Для личного первенства это верно, но для командного - надо смотреть правде в глаза - нужен был Плющенко. Для нас была принципиальна важна золотая медаль. У Федерации, видать, была мысль, выставить Плющенко в команднике, чтобы он потом, перед личкой, снялся по болезни и заменить его Ковтуном. Это был бы наилучший для нас расклад, но то ли сыграло роль, что Плющенко проболтался об этом плане, то ли Ковтун действительно не знал и не брал трубку, мы теперь не узнаем.
Плющенко проболтался о планах Федерации и подставил всех, в том числе и себя, вынуждено разыгрывая спектакль на льду со снятием. Спина спиной, но у него и в планах не было катать произвольную программу.
+6
-1
+5
Ответ ретроградный меркурий
Абсолютно не важно, каким был Ковтун - стабильным или нестабильным, сильным или слабым, любил тренироваться или нет. Он честно отобрался на Олимпиаду, выиграв на ЧР у всех, в том числе у Плющенко, и должен был туда поехать. Есть спортивные критерии отбора и они должны соблюдаться. И ладно бы, если были сомнения в Ковтуне, отправили бы всю троицу Плющенко-Ковтун-Воронов и по итогам ЧЕ определили, кто лучше. Но нет, устроили какой-то непонятный закрытый прокат в лесу для Плющенко, который никто не видел. Вот эти все договорняки и междусобойчики, кулуарные договорённости - это то, что уничтожает спорт и превращает его в жабогадюкинг
Для личного первенства это верно, но для командного - надо смотреть правде в глаза - нужен был Плющенко. Для нас была принципиальна важна золотая медаль.
У Федерации, видать, была мысль, выставить Плющенко в команднике, чтобы он потом, перед личкой, снялся по болезни и заменить его Ковтуном. Это был бы наилучший для нас расклад, но то ли сыграло роль, что Плющенко проболтался об этом плане, то ли Ковтун действительно не знал и не брал трубку, мы теперь не узнаем.
+9
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+5
Всё верно. Выбор Плющенко был полностью оправдан
+19
-14
+5
Ответ ретроградный меркурий
Абсолютно не важно, каким был Ковтун - стабильным или нестабильным, сильным или слабым, любил тренироваться или нет. Он честно отобрался на Олимпиаду, выиграв на ЧР у всех, в том числе у Плющенко, и должен был туда поехать. Есть спортивные критерии отбора и они должны соблюдаться. И ладно бы, если были сомнения в Ковтуне, отправили бы всю троицу Плющенко-Ковтун-Воронов и по итогам ЧЕ определили, кто лучше. Но нет, устроили какой-то непонятный закрытый прокат в лесу для Плющенко, который никто не видел. Вот эти все договорняки и междусобойчики, кулуарные договорённости - это то, что уничтожает спорт и превращает его в жабогадюкинг
Напомню на всякий случай, что в «спортивных критериях» не было того, что первый на Чемпионате России едет на Олимпийские игры. Он ехал на Чемпионат Европы. И как Ковтун там позорно выступил не хочется даже вспоминать. Так что выбор Плющенко не только был закономерен, этот выбор на 100% оправдал себя на Играх в командном турнире. А вот где был Ковтун, который планировался как запасной в случае снятия Плющенко - большой вопрос. Задайте его адресату.
+13
-9
+4
"Ну конечно, мы все предполагали, что Плющенко может сняться" - в открытую уже говорят.
+6
-2
+4
В результате отказа Плющенко впервые за последние 30 лет отечественные фигуристы остались без олимпийских медалей в мужском одиночном катании. ((
Просто констатация факта.
Слаб не слаб, однако на чемпионате России 2013 Ковтун стал ПЕРВЫМ. И на Олимпиаде была возможность замены после командника. В резерве были Ковтун и Воронов. Как бы они выступили- никто уже не узнает. Но пошло враньё - катавасия от Плющенко и Федерации , что не дозвонились до Ковтуна, заболел Ковтун, что Евгения, мол, заставили выступать в личке при явной травме( его интервью CNN, запись есть), опровержения федерации и т.д. Вот это возмутительно, я считаю........
+13
-9
+4
Но однако Макс победил на 4-х ЧР, и в т.ч. Плющенко на отборочном на ОИ14.
Был и есть спортивный принцип, по которому 1-м номером сборной является ЧР. И это зафиксированов в регламенте ФФККР.
Очевиден талант Макса, но возможно и тренеры причастны к тому что недостаточно реализовался.
Спортивный принцип должен соблюдаться, и тогда не надо будет оправдываться и оправдывать.
+4
-1
+3
Ответ n.newmail123456
Напомню, что Ковтун завалил Чемпионат Европы накануне Олимпиаду и, очевидно, что точно так же завалил бы Олимпиаду. Всем это было ясно на 100%. Татьяна Анатольевна просто констатировала этот факт
Ну это вовсе не очевидно, на самом деле. Нестабильные фигуристы могут спокойно как выдать прокат жизни, так и завалить все к черту, это факт.
+3
0
+3
Черт побери! Опять эту задубевшую тему завели, опять этот плющ вылазит изо всех углов. Уже все что можно размусолили-замусолили. Надоели.
А вот о чем уже давным-давно пора рассказать вам Тарасова подробнейшим образом, так это про то, каким таким образом, Линичук и Карпоносова сделали первой парой и с позорным выступлением назначили ОЧ. А, новаторов Моисееву и Миненкова закинули под них.
+12
-10
+2
Ответ katyanola
Про командник не спорим, а вот в личных он устроил цирк, да и проболтался о планах зря. Тогда бы в его спектакль на льду поверило бОльшее количество людей.
На тех ОИ у нас была ОДНА квота в мо, кстати изза того же Ковтуна (который завалил полностью предолимпийский ЧМ).

ОДИН фигурист должен был выступать и в команде и в личке.
+3
-1
+2
Ответ Лакс
Но однако Макс победил на 4-х ЧР, и в т.ч. Плющенко на отборочном на ОИ14. Был и есть спортивный принцип, по которому 1-м номером сборной является ЧР. И это зафиксированов в регламенте ФФККР. Очевиден талант Макса, но возможно и тренеры причастны к тому что недостаточно реализовался. Спортивный принцип должен соблюдаться, и тогда не надо будет оправдываться и оправдывать.
Хватит уже жалеть Ковтуна
+3
-1
+2
Ответ Е...С
Молодец ТАТ. Возможно почитают те , кто так Плющенко ненавидит. Даже ТАТ, которая Ковтуна так любила и тренировала, понимала кто на те ОИ должен был ехать.
Про командник не спорим, а вот в личных он устроил цирк, да и проболтался о планах зря. Тогда бы в его спектакль на льду поверило бОльшее количество людей.
+3
-2
+1
Смешная E...C 🤣 Зачем закрывать возможность ответа, если все равно можно написать, кому и на что отвечаешь))
Сегодня, 16:25
Ответ katyanola:
Про командник не спорим, а вот в личных он устроил цирк, да...
Возможно, надо было Ковтуну обиженку из себя не строить и выступал бы в личном. А то уехал, трубку не брал и т.д..
Отвечаю вам, E…C : 🤣 Вы понимаете, что пишете? Ковтун стал изображать из себя обиженку?🤣 Да на Олимпиаду любой бы приполз хоть живой, хоть мертвый. Пусть Женя и дальше вам лапшу на уши вешает.
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Ага, а кто Ковтуна на предолимпийский ЧМ поверх других парней протащил ? ))) Тогда у ТАТ было другое мнение )
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Ответ vanessa2021
На тех ОИ у нас была ОДНА квота в мо, кстати изза того же Ковтуна (который завалил полностью предолимпийский ЧМ). ОДИН фигурист должен был выступать и в команде и в личке.
Что ж Плющенко не сказал гордо и громко, что выступать не планирует?)) Цирк этот в его биографии никогда не исчезнет. Хотел всех перехитрить, считал, что вокруг одни дурачки и никто не считает его план.
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Ответ Irina037
Хватит уже жалеть Ковтуна
Я взрослых за их неудачи/неуспехи, и даже не только парней, не жалею. Парней в возрасте 18+ считаю взрослыми, как и наши законы.
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