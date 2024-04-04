Татьяна Тарасова: «Мы лишены выступлений на международных стартах. Многие родители не ведут детей в фигурное катание, думая именно об этом»

Тарасова считает, что уровень массовости в фигурном катании снизился из-за отстранения России.

В 2023 году фигурным катанием в РФ стали заниматься на 375 тысяч человек меньше, чем в 2022-м. Об этом говорится в отчете Министерства спорта России за 2023 год.

Теперь фигурным катанием в стране официально занимается всего 247 тысяч человек.

«Сейчас не стоит говорить о массовости, мы лишены возможности выступать на международных соревнованиях. Многие родители не ведут сейчас детей в фигурное катание, думая именно об этом.

Это все временно, как только ограничения будут сняты, массовость фигурного катания снова начнет расти. Фигурное катание — любимый вид спорта россиян», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Спортом в России занимаются 76 млн человек (2 млн – у компа), из фигурки ушли сотни тысяч – арифметика от Минспорта