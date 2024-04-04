Татьяна Тарасова: «Мы лишены выступлений на международных стартах. Многие родители не ведут детей в фигурное катание, думая именно об этом»

Теги Татьяна Тарасова массовый спорт Фигурное катание

Тарасова считает, что уровень массовости в фигурном катании снизился из-за отстранения России.

В 2023 году фигурным катанием в РФ стали заниматься на 375 тысяч человек меньше, чем в 2022-м. Об этом говорится в отчете Министерства спорта России за 2023 год.

 Теперь фигурным катанием в стране официально занимается всего 247 тысяч человек.

«Сейчас не стоит говорить о массовости, мы лишены возможности выступать на международных соревнованиях. Многие родители не ведут сейчас детей в фигурное катание, думая именно об этом.

Это все временно, как только ограничения будут сняты, массовость фигурного катания снова начнет расти. Фигурное катание — любимый вид спорта россиян», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. 

Спортом в России занимаются 76 млн человек (2 млн – у компа), из фигурки ушли сотни тысяч – арифметика от Минспорта

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12 комментариев
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Кмк, отсутствие международных соревнований - не главная причина в данном случае.
Разумные родители понимают, что нет никакой гарантии, что их ребёнок обязательно дойдёт до такого этапа. Причины гораздо шире...и финансовые, и социальные, и психологические.
Если речь идёт о массовом спорте, о секциях ФК.
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В спортивные секции принимают детей в возрасте 4-5 лет. Ни один тренер не даст гарантии родителям, что их ребенок достигнет уровня для участия в международных стартах!
Это только одному маленькому гному родители наообещали с три короба....
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Как говорила одна хорошая подружка Сихарулидзе: "Расшевелили болотце!"
Тариэльевич, продолжай - сегодня вон с Казани парня мимо сборной прокатили в угоду инвалиду. Не останавливайся - семимильными шагами идем к рассвету второй половины нулевых. Ух, тогда фигурное так процветало
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Чтобы попасть на международку, нужно тренироваться лет 7,как минимум.О чём она говорит?
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А у меня такое впечатление, что сумасшедшее желание у многих родителей, даже с малоспособными детьми готовы день и ночь тренироваться. ..
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Ответ Olga Tchistyakov
Чтобы попасть на международку, нужно тренироваться лет 7,как минимум.О чём она говорит?
А что еще ей говорить? На фигурное катание тратятся большие деньги - а тут такой резкий исход. Что скажут чиновники? Зачем тратить столько, давайте урежем. А нашим фигурным бонзам понравилось жить в шоколаде, не хотят закрытия лавочки. Вот и ищут оправдания
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Ответ Agura
В спортивные секции принимают детей в возрасте 4-5 лет. Ни один тренер не даст гарантии родителям, что их ребенок достигнет уровня для участия в международных стартах! Это только одному маленькому гному родители наообещали с три короба....
Наговариваете на чемпиона. Есть хоть кто-то у нас среди 11-летних кто выиграл все турниры сезона? Только Саша. И это они еще не торопятся. Уверен в тренерском даре Евгения Викторовича - если уж из Сарновского такого катальщика вырастил, то из сына подавно сможет
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Какое отношение массовость фигурки имеет к выездам зарубеж?
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Ответ Viks
Чушь и бред. Сейчас фигуристы обеспечены в 10 раз лучше, чем 10 лет назад, соплистки катаются на майбахах и покупают квартиры, то бишь стимул вести детей в фигурку есть.
И сколько у нас фигуристов на майбахах в пересчете на население? Да еще кто их этих 250 тысяч прозанимается ФК больше 3-5 лет? спросите ЭТ много ли их тех, кого ежегодно принимают в секцию, выдерживают 3 года. ммальчишки надевабт другие коньки( канады, норвеги) если вообще не завязывают с этим спортом
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