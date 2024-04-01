Первенство России старшего возраста. Пестова и Лагутов, Загребаева и Башуров, Дрожжина и Тельнов представят ритм-танцы
1 апреля на первенстве России старшего возраста дуэты покажут ритм-танцы.
Первенство России старшего возраста
Казань
Танцы на льду, КМС
Начало – 18:30 по московскому времени.
Участники
Дарья Дрожжина – Иван Тельнов
Зоя Пестова – Сергей Лагутов
Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов
Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин
Эвелина Валиева – Игнат Пахомов
София Загребаева – Венемиан Башуров
Мария Сорокина – Арсений Антропов
Ева Плесовских – Марк Желтышев
Мария Фефелова – Артем Валов
Полина Пантелеева – Георгий Трубкин
Елизавета Хорт – Гордей Читипаховян
Вероника Шульпина – Глеб Солович
Анна Соболева – Матвей Чуркин
Ирина Скопина – Дмитрий Симонов
Анна Елисеева – Михаил Числов
ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено позже.