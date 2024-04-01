Первенство России старшего возраста. Пестова и Лагутов, Загребаева и Башуров, Дрожжина и Тельнов представят ритм-танцы

Теги сборная России результаты танцы на льду Георгий Трубкин Мария Сорокина Арсений Антропов Полина Жарова Ранэль Ибатуллин Мария Фефелова Артем Валов София Загребаева Вениамин Башуров Ева Плесовских Марк Желтышев Зоя Пестова Сергей Лагутов Анна Соболева Анна Елисеева Михаил Числов Ирина Скопина Елизавета Хорт Гордей Читипаховян Дарья Дрожжина Иван Тельнов Камилла Шарафутдинова Родион Мурасалимов Полина Пантелеева Дмитрий Симонов Эвелина Валиева Игнат Пахомов Вероника Шульпина Глеб Солович первенство России старшего возраста Матвей Чуркин Фигурное катание

1 апреля на первенстве России старшего возраста дуэты покажут ритм-танцы.

Первенство России старшего возраста

Казань

Танцы на льду, КМС

Начало – 18:30 по московскому времени.

Участники

Дарья Дрожжина – Иван Тельнов

Зоя Пестова – Сергей Лагутов

Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов

Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин

Эвелина Валиева – Игнат Пахомов

София Загребаева – Венемиан Башуров

Мария Сорокина – Арсений Антропов

Ева Плесовских – Марк Желтышев

Мария Фефелова – Артем Валов

Полина Пантелеева – Георгий Трубкин

Елизавета Хорт – Гордей Читипаховян

Вероника Шульпина – Глеб Солович

Анна Соболева – Матвей Чуркин

Ирина Скопина – Дмитрий Симонов

Анна Елисеева – Михаил Числов

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено позже.

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2 комментария
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ПР стартует уже сегодня, но нигде нет сведений о трансляции. Первый канал точно не будет показывать, на сайте нет анонса. В прошлом году старший возраст траслировался через ВК.
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