Первенство России старшего возраста. Пестова и Лагутов, Загребаева и Башуров, Дрожжина и Тельнов представят ритм-танцы

1 апреля на первенстве России старшего возраста дуэты покажут ритм-танцы.

Первенство России старшего возраста

Казань

Танцы на льду, КМС

Начало – 18:30 по московскому времени.

Участники

Дарья Дрожжина – Иван Тельнов

Зоя Пестова – Сергей Лагутов

Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов

Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин

Эвелина Валиева – Игнат Пахомов

София Загребаева – Венемиан Башуров

Мария Сорокина – Арсений Антропов

Ева Плесовских – Марк Желтышев

Мария Фефелова – Артем Валов

Полина Пантелеева – Георгий Трубкин

Елизавета Хорт – Гордей Читипаховян

Вероника Шульпина – Глеб Солович

Анна Соболева – Матвей Чуркин

Ирина Скопина – Дмитрий Симонов

Анна Елисеева – Михаил Числов

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено позже.