Илья Малинин: «Не верится, что я чемпион мира. Никогда не думал, что смогу так откатать»

Американец Илья Малинин рад победе на чемпионате мира по фигурному катанию.

«У меня нет слов, я никогда не думал, что смогу так откатать. До сих пор не верится, что я чемпион мира. Эмоции захлестывают.

Программа пронеслась так быстро – вот я вышел на лед и вот уже все закончилось.

Я решил прыгать четверной аксель, буквально когда вышел на лед и встал в стартовую позу – до этого собирался делать тройной. Но рад, что не отступил.

Публика тут просто невероятная. Я чувствовал ее поддержку – и после каждого сделанного элемента эта волна росла, меня будто пронесли на руках почти всю программу.

Я рад, что решился приехать, хоть и не был уверен, что смогу – было непросто и с физической, и с моральной точки зрения.

Я смог сфокусироваться на прокате на сто процентов и доверился своему телу.

Я не ожидал таких оценок, это даст мне новую мотивацию работать в следующем сезоне.

Но сначала надо хорошо отдохнуть.

Сегодня я соревновался с невероятными фигуристами, настоящими легендами. Мы двигаем друг друга вперед – я восхищаюсь ими. Это огромная честь выступать с ними на одном льду», – передает слова корреспондент Sports Майя Багрянцева.