Илья Малинин: «Не верится, что я чемпион мира. Никогда не думал, что смогу так откатать»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная США мужское катание Илья Малинин Фигурное катание

Американец Илья Малинин рад победе на чемпионате мира по фигурному катанию.

«У меня нет слов, я никогда не думал, что смогу так откатать. До сих пор не верится, что я чемпион мира. Эмоции захлестывают.

Программа пронеслась так быстро – вот я вышел на лед и вот уже все закончилось.

Я решил прыгать четверной аксель, буквально когда вышел на лед и встал в стартовую позу – до этого собирался делать тройной. Но рад, что не отступил.

Публика тут просто невероятная. Я чувствовал ее поддержку – и после каждого сделанного элемента эта волна росла, меня будто пронесли на руках почти всю программу.

Я рад, что решился приехать, хоть и не был уверен, что смогу – было непросто и с физической, и с моральной точки зрения.

Я смог сфокусироваться на прокате на сто процентов и доверился своему телу.

Я не ожидал таких оценок, это даст мне новую мотивацию работать в следующем сезоне.
Но сначала надо хорошо отдохнуть.

Сегодня я соревновался с невероятными фигуристами, настоящими легендами. Мы двигаем друг друга вперед – я восхищаюсь ими. Это огромная честь выступать с ними на одном льду», – передает слова Малинина корреспондент Sports Майя Багрянцева.

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илюша, браво!
Это был восторг. Твоё выступление смотреть- это большое счастье.
Успехов тебе Илья в твоей спортивной карьере!
Продолжай и дальше удивлять своих зрителей, своих болельщиков!
+18
-1
+17
Как же круто это видеть в прямом эфире!
Я надеюсь на нашего Влада Дикиджи. Кваксель он уже сделал чисто. Говорит, что в его арсенале все квады есть. Тянись, Влад, за Илюшей!
+14
-3
+11
Слова настоящего чемпиона! ✌️
А легендарный прокат этого безумно талантливого парня остался в истории!
+9
-1
+8
Вот кого хочется поздравить с утра!
+8
0
+8
Так говорят настоящие победители! - честные, рисковые, решительные, сконцентрированные, вдохновлённые, благодарные и уважительные...
+5
0
+5
"...вот я вышел на обед и вот уже все закончилось", - "скушал" всех своих соперников... ;)
+4
0
+4
> Судьи не знают, что делать с новым Малининым: он ушел от риска, прибавил в компонентах, но опять проиграл
> И как добраться до золота ЧМ?
> Илья Малинин: «Не верится, что я чемпион мира. Никогда не думал, что смогу так откатать»
+4
0
+4
Очень рад за Илью и его родителей, что совместный тяжёлый труд на тренировках, привёл к такой яркой победе на ЧМ. Молодцы !
+2
0
+2
Легенда! И пообещал сюрприз в следующем сезоне. Илья, спасибо!!!
+2
0
+2
Илья, какой же ты замечательный! Всех парней зарядил на дальнейшую работу! Как это здорово! Спасибо тебе и твоему ТШ!
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий