Илья Малинин: «Не верится, что я чемпион мира. Никогда не думал, что смогу так откатать»
Американец Илья Малинин рад победе на чемпионате мира по фигурному катанию.
«У меня нет слов, я никогда не думал, что смогу так откатать. До сих пор не верится, что я чемпион мира. Эмоции захлестывают.
Программа пронеслась так быстро – вот я вышел на лед и вот уже все закончилось.
Я решил прыгать четверной аксель, буквально когда вышел на лед и встал в стартовую позу – до этого собирался делать тройной. Но рад, что не отступил.
Публика тут просто невероятная. Я чувствовал ее поддержку – и после каждого сделанного элемента эта волна росла, меня будто пронесли на руках почти всю программу.
Я рад, что решился приехать, хоть и не был уверен, что смогу – было непросто и с физической, и с моральной точки зрения.
Я смог сфокусироваться на прокате на сто процентов и доверился своему телу.
Я не ожидал таких оценок, это даст мне новую мотивацию работать в следующем сезоне.
Но сначала надо хорошо отдохнуть.
Сегодня я соревновался с невероятными фигуристами, настоящими легендами. Мы двигаем друг друга вперед – я восхищаюсь ими. Это огромная честь выступать с ними на одном льду», – передает слова Малинина корреспондент Sports Майя Багрянцева.
Это был восторг. Твоё выступление смотреть- это большое счастье.
Успехов тебе Илья в твоей спортивной карьере!
Продолжай и дальше удивлять своих зрителей, своих болельщиков!
Я надеюсь на нашего Влада Дикиджи. Кваксель он уже сделал чисто. Говорит, что в его арсенале все квады есть. Тянись, Влад, за Илюшей!
А легендарный прокат этого безумно талантливого парня остался в истории!
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> Илья Малинин: «Не верится, что я чемпион мира. Никогда не думал, что смогу так откатать»