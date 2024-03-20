Евгений Плющенко: «Однозначно стоит ехать на Олимпиаду. Мы должны доказать миру, что санкциями и недопуском на мировую арену нас не сбить и не запугать»
Евгений Плющенко считает, что российским спортсменам нужно ехать на Олимпиаду.
В декабре 2023 года МОК допустил россиян к Олимпийским играм в Париже в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий. Представители командных видов спорта и силовых ведомств допускаться не будут.
«Однозначно стоит россиянам ехать на Олимпиаду. Если мы бойкотируем эту историю, мы проиграем.
Вся страна и весь мир прекрасно понимают, из какой страны спортсмен. Мы как раз должны доказать всему миру, что нас санкциями и недопуском на мировую арену не сбить и не запугать.
Владимир Владимирович Путин правильно сказал: «Кого вы хотите запугать, наш единый русский народ?» Это невозможно.
Как раз наоборот – мы должны всему миру это доказать, а мы все прекрасно понимаем, откуда и за кого выступают наши спортсмены», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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А спортсмены совсем оборзели. Пусть скажут спасибо, что им дали бронь от мобилизации, хотя они этого не заслуживают. Соревнования устраивают внутри страны, шоу, деньжищи платят. Те, кому этого недостаточно- предатели-отщепенцы без стыда и совести.
Очень многие евреи тоже говорили (последовательно): ну подумаешь, повязка и нашивка, ну подумаешь - в одном месте всем евреям жить, ну подумаешь - в концентрационный лагерь...
Это моё, личное мнение.
И дело не в пафосе, с которым многие говорят также, а в принципе уже.
Или мы едем, как все, или не едем. Равенство.
Не бойкот. Это лишнее.
Тем, кто вспоминает про "нарушение хартии" сразу вопрос: Беларусь - как она нарушила хартию?
Ну подумаешь отравили,а потом убили в тюрьме другого оппозиционера.
Ну подумаешь посадили в тюрьму несколько тысяч людей за "Нет войне" и "Фашизм не пройдет"
Ну подумешь выпустили на волю несколько сот тысяч уголовников с тяжелыми статьями.
Это ведь не сравнится с муками выступления в форме без герба.