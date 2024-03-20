Евгений Плющенко: «Однозначно стоит ехать на Олимпиаду. Мы должны доказать миру, что санкциями и недопуском на мировую арену нас не сбить и не запугать»

Евгений Плющенко считает, что российским спортсменам нужно ехать на Олимпиаду.

В декабре 2023 года МОК допустил россиян к Олимпийским играм в Париже в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий. Представители командных видов спорта и силовых ведомств допускаться не будут.

«Однозначно стоит россиянам ехать на Олимпиаду. Если мы бойкотируем эту историю, мы проиграем.

Вся страна и весь мир прекрасно понимают, из какой страны спортсмен. Мы как раз должны доказать всему миру, что нас санкциями и недопуском на мировую арену не сбить и не запугать.

Владимир Владимирович Путин правильно сказал: «Кого вы хотите запугать, наш единый русский народ?» Это невозможно.

Как раз наоборот – мы должны всему миру это доказать, а мы все прекрасно понимаем, откуда и за кого выступают наши спортсмены», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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