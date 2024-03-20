Евгений Плющенко: «Однозначно стоит ехать на Олимпиаду. Мы должны доказать миру, что санкциями и недопуском на мировую арену нас не сбить и не запугать»

Теги Евгений Плющенко сборная России Владимир Путин МОК Париж-2024 Фигурное катание

Евгений Плющенко считает, что российским спортсменам нужно ехать на Олимпиаду.

В декабре 2023 года МОК допустил россиян к Олимпийским играм в Париже в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий. Представители командных видов спорта и силовых ведомств допускаться не будут.

«Однозначно стоит россиянам ехать на Олимпиаду. Если мы бойкотируем эту историю, мы проиграем.

Вся страна и весь мир прекрасно понимают, из какой страны спортсмен. Мы как раз должны доказать всему миру, что нас санкциями и недопуском на мировую арену не сбить и не запугать.

Владимир Владимирович Путин правильно сказал: «Кого вы хотите запугать, наш единый русский народ?» Это невозможно.

Как раз наоборот – мы должны всему миру это доказать, а мы все прекрасно понимаем, откуда и за кого выступают наши спортсмены», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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82 комментария
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ещё один собрался кому-то там что-то доказывать... если спортсменам напрямую не запретили участие, но при этом создали рекордное количество иезуитских ограничений, то это явный намек, что на Олимпиаде их никто особо видеть не хочет.
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Какой фееричный бред. 12 человек от огромной нашей страны, без участия в церемониях, флага, гимна...это редкое унижение.
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Такое давление уже было в 20х-30х годах прошлого века , потом пришлось западу уступить, т.к. у СССР появилось много союзников. В 80-х тоже пытались давить, но не получилось. Никто и не думал тогда о нейтральном статусе, это конечно позор, нас в двери, а мы в окно.
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сказал, держа в голове распиленные гранты!
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И Плющенко за такую антироссийскую позицию государственных грандов на его покатушки больше не давать. Не достоин.
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Ответ Всё знаю
То есть спортсмены с 5-6 лет тратили свои силы, свои нервы, своё здоровье, что бы потом не ехать на соревнования ? Сильная логика.
Ну и что? Мало ли кто чего на что потратил. Солдаты, воюющие на фронте тоже другой жизнью жили и другие планы имели. Вся страна живёт под санкциями. Многие стали невыездными.
А спортсмены совсем оборзели. Пусть скажут спасибо, что им дали бронь от мобилизации, хотя они этого не заслуживают. Соревнования устраивают внутри страны, шоу, деньжищи платят. Те, кому этого недостаточно- предатели-отщепенцы без стыда и совести.
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ехать на этих уннизительных условиях? которыми страну унижают как хотят... А как же гордость и патриотизм?.. эх, Женя, Женя... разочаровал ты многих этим интервью.. Но те, кто согласен ехать унижаться и быть униженными (без флага и гимна, без роду и имени, в невзрачной однотонной форме и т.д.... словно фантомы) пусть едут.. их никто не держит, но только исключительно за свой счёт, ибо страну они представлять не собираются, стало быть в финансировании из бюджета не нуждаются.. И это уже будут не НАШИ спортсмены, а обычные частники... Предыдущие нейтральные статусы нельзя сравнивать с этим (беспредельным)..
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Ответ Владимир Харько
Такое давление уже было в 20х-30х годах прошлого века , потом пришлось западу уступить, т.к. у СССР появилось много союзников. В 80-х тоже пытались давить, но не получилось. Никто и не думал тогда о нейтральном статусе, это конечно позор, нас в двери, а мы в окно.
Какое давление было в 20х и 30х? Там людям банально жрать было нечего, а не о спорте думать.. давление.)) А в 80-х так ничего не получилось, что совок дуба дал к концу этих самых 80-х..))
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И вдогонку: "надо ехать, все и так знают" и т. п.
Очень многие евреи тоже говорили (последовательно): ну подумаешь, повязка и нашивка, ну подумаешь - в одном месте всем евреям жить, ну подумаешь - в концентрационный лагерь...
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А сам бы поехал в голубой робе без права называться гражданином России и при награждении стоять под лёгкую польку? Да, кстати, потом медаль нельзя демонстрировать на фоне флага и герба России, иначе отнимут...
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Лично я думаю, что нужно не ехать.
Это моё, личное мнение.
И дело не в пафосе, с которым многие говорят также, а в принципе уже.
Или мы едем, как все, или не едем. Равенство.
Не бойкот. Это лишнее.

Тем, кто вспоминает про "нарушение хартии" сразу вопрос: Беларусь - как она нарушила хартию?
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+8
Ответ Alex1104
И вдогонку: "надо ехать, все и так знают" и т. п. Очень многие евреи тоже говорили (последовательно): ну подумаешь, повязка и нашивка, ну подумаешь - в одном месте всем евреям жить, ну подумаешь - в концентрационный лагерь...
Кто-то заставляет ехать? У евреев, помнится, выбора как бы не было...
+10
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+7
Запрет на участие - начало унижений для тех, кто туда поедет. Будут придумывать разное. Например, чтобы оградить их от потенциальных провокаций (под этим же официальным предлогом нас не пускают) запрут спортсменов в гетто в олимпийской деревне. Ну и вообще опыт у демократичного, справедливого, чистого во всех отношениях запада очень богатый в этом отношении.
+9
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Будь по аккуратнее со словами , Евгений - могут грантов лишить.
+8
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На коленях до Парижа, и каяться, каяться.
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Послевкусие от зализывапния...
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люди, которые принимают решение, через Плющенко забрасывают мнение на спортс, а потом пересчитывают голоса в камментах. так что активнее, от нас все зависит сейчас
+4
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Ответ Владимир Харько
Такое давление уже было в 20х-30х годах прошлого века , потом пришлось западу уступить, т.к. у СССР появилось много союзников. В 80-х тоже пытались давить, но не получилось. Никто и не думал тогда о нейтральном статусе, это конечно позор, нас в двери, а мы в окно.
Что ж ты молчал в 2022? А в 2018? Уже много лет Россия на олимпиадах выступает под нейтральным флагом. И чёт ты молчал.
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+4
Я всегда была за спортсменов, за то, чтобы ехать. Но сейчас очень сомневаюсь. Как представлю, как наши там, как бедные родственники и без флага, без всего. Наших только унизить лишний раз хотят.
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Ответ kwinto88
сказал, держа в голове распиленные гранты!
И на малыша присесть и конфетку съесть. Знаменитая русская традиция .
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Ответ Alex1104
И вдогонку: "надо ехать, все и так знают" и т. п. Очень многие евреи тоже говорили (последовательно): ну подумаешь, повязка и нашивка, ну подумаешь - в одном месте всем евреям жить, ну подумаешь - в концентрационный лагерь...
Не перевирайте, у большинства евреев выбора не было. Сравнивать ОИ и истребление евреев во время войны кощунственно.
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Не согласна с Плющенко.
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Ответ Proline
Я почему-то думал, что соревнуются, чтобы выиграть, а не чтобы позировать с медалью на фоне национальных символов
Именно поэтому многие медалисты бегают со своими флагами, обнимаются, демонстрируют герб своей страны на футболке и на церемонии награждения плачут под гимн своей родины. Лицемеры! А надо бы кулуарно и молча в своей комнате, для себя лично же старался...
+5
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+3
Ответ Всё знаю
То есть спортсмены с 5-6 лет тратили свои силы, свои нервы, своё здоровье, что бы потом не ехать на соревнования ? Сильная логика.
Чел, ты где последние 3 года пропадал? Времена изменились как бы. И очень сильно изменились. Сейчас такие слова воспринимаются как издевка.
+4
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+3
Ответ Alex1104
И вдогонку: "надо ехать, все и так знают" и т. п. Очень многие евреи тоже говорили (последовательно): ну подумаешь, повязка и нашивка, ну подумаешь - в одном месте всем евреям жить, ну подумаешь - в концентрационный лагерь...
Ну подумаешь перед Кремлем расстреляли одного оппозиционера.
Ну подумаешь отравили,а потом убили в тюрьме другого оппозиционера.
Ну подумаешь посадили в тюрьму несколько тысяч людей за "Нет войне" и "Фашизм не пройдет"
Ну подумешь выпустили на волю несколько сот тысяч уголовников с тяжелыми статьями.
Это ведь не сравнится с муками выступления в форме без герба.
+9
-6
+3
Угу. А к следующей олимпиаде скажут "можно выступать только голышом"
+7
-5
+2
Зад от двоестулия не порви.Евеген.Викторович.
+4
-2
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Кому ехать то? И как можно бойкотировать то, куда тебя не пускают?
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хоть один нормально без истерики высказался
+3
-2
+1
ну за это спасибо
+2
-1
+1
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