Лев Лещенко о том, что Валиева запишет песню: «Если есть талант, то почему бы и нет? Она способная девушка»
Лев Лещенко высказался о том, что Камила Валиева запишет песню.
Валиева выпустит совместный трек с певицей MIA BOYKA в апреле.
«Такое стихотворное творчество чуждо не всем. Мы знаем массу примеров. Если есть талант, то почему бы и нет? Она способная девушка.
У нее сейчас будет небольшая пауза. Пусть творчеством занимается. Почему нет, если у нее есть способности? Вопрос в другом, насколько этот продукт будет хороший? А так я считаю, что это нормально», – рассказал народный артист РСФСР.
На подходе Валиева-певица?
За что это нам?
Даже не Евровидении 2 место заняла в 2000 кажется