Лев Лещенко о том, что Валиева запишет песню: «Если есть талант, то почему бы и нет? Она способная девушка»

Лев Лещенко высказался о том, что Камила Валиева запишет песню.

выпустит совместный трек с певицей MIA BOYKA в апреле.

«Такое стихотворное творчество чуждо не всем. Мы знаем массу примеров. Если есть талант, то почему бы и нет? Она способная девушка.

У нее сейчас будет небольшая пауза. Пусть творчеством занимается. Почему нет, если у нее есть способности? Вопрос в другом, насколько этот продукт будет хороший? А так я считаю, что это нормально», – рассказал народный артист РСФСР.