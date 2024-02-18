Лев Лещенко о том, что Валиева запишет песню: «Если есть талант, то почему бы и нет? Она способная девушка»

Теги Лев Лещенко Камила Валиева Фигурное катание

Лев Лещенко высказался о том, что Камила Валиева запишет песню.

Валиева выпустит совместный трек с певицей MIA BOYKA в апреле.

«Такое стихотворное творчество чуждо не всем. Мы знаем массу примеров. Если есть талант, то почему бы и нет? Она способная девушка.

У нее сейчас будет небольшая пауза. Пусть творчеством занимается. Почему нет, если у нее есть способности? Вопрос в другом, насколько этот продукт будет хороший? А так я считаю, что это нормально», – рассказал народный артист РСФСР.

Материалы по теме

34 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А ничего, Лев Валерианович, что талант - это 90% труда? Вы сколько учились своему ремеслу? Трудились, оттачивали вокальное мастерство? А Валиева - сразу на запись?! Самому не смешно от своего же глупого высказывания? А кто же тогда все эти выпускники музыкальных училищ и консерваторий? Им что ли на лед вместо Камилы?
+34
-5
+29
Еле пережили проект Валиева-космос!
На подходе Валиева-певица?
За что это нам?
+25
-6
+19
Господам экспертам выдали новые методички.
+17
-2
+15
Дух Кобзона еще вызовите. Интересно его мнение.
+11
-2
+9
Спорц, когда будет фильтрация новостей по тэгам?
+7
0
+7
Позвоните уж Долиной сразу😏
+6
0
+6
Общее мнение (по методичке) - Валиева теперь спортсменка, комсомолка и просто красавица.
+6
-1
+5
Когда Лещенко попал в пул обзвона по ФК?
+4
0
+4
Ответ Ева Винер
Позвоните уж Долиной сразу😏
Лозе надо звонить, который считает, что Земля плоская планета, он-то уж точно выдаст лучшее экспертное заключение.
+4
0
+4
Ну, понеслось. Начали с Лещенко, закончат Джугурдой . Или Петросяном.😁😁😁😁😁😁😁
+4
0
+4
Тут ведь вот какой вопрос, нужна ли эта поддержка в лице тяжелой артиллерии ( стареющие и просто старые звезды, юмористы, одиозные личности, которые даже в изгнании пытаются достучаться), хоккеисты, футболисты... и тд самой Камилле? Многих она даже не знает, Ей, что грозит какая то смертельная опасность? И надо, нескончаемой стеной вставать на ее защиту? Такое впечатление, что все более или менее узнаваемым личностям раздали по методичке, и они шпарят по ней день и ночь Не отдадим, Защитим, Поддержим..... Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно.
+3
0
+3
Таланта нет, есть бабос.
+3
-1
+2
Ответ kovfun-barrios
Он в Динамо футбольном "попечительский совет", а там рядом бывшая прокатчица Медведева крутится, типа почти что пресс-атташе команды и болельщица клуба (абсолютная ложь, кроме монетизации её ничто не интересует), вот поэтому его мнение тут и напечатано))
А Вы тут по приколу что ли? Не монетизируетесь? Медведева никогда не была "прокатчицей", для вас русский - иностранный язык?
+1
0
+1
Народный не знает, есть ли талант. Пусть пригласит в свою группу, там и развивает ,если есть талант.
+1
0
+1
Не вижу проблем. Российская музыкальная индустрия настолько донная, что какая-то прокатчица Валиева её уже испортить не сможет.
+4
-3
+1
Ответ Амброзия
А ничего, Лев Валерианович, что талант - это 90% труда? Вы сколько учились своему ремеслу? Трудились, оттачивали вокальное мастерство? А Валиева - сразу на запись?! Самому не смешно от своего же глупого высказывания? А кто же тогда все эти выпускники музыкальных училищ и консерваторий? Им что ли на лед вместо Камилы?
Может быть она в душе по вечерам или после тренеровок "оттачивала своё вокальное мастерство".))
+1
0
+1
Ответ Ева Винер
Позвоните уж Долиной сразу😏
Пока до Долиной еще очередь дойдет. ....
+1
0
+1
Ответ Виктория Обер
Помню, он еще так почти 30 лет назад восхвалял Алсу. Потом, оказалось, она там дочь или внучка каких-то миллиардеров. Из Ингушетии, что ли. А, деньги у них взялись и берутся, сами знаете откуда. Нечестным путем, скажем так, мягко-мягко. Сама эта Алсу основное время проводит на загнивающем Западе. В роскошных замках да шале. Там же и ее дочь, несостоявшаяся певица, наслаждается Лондонами. Это я что-то отвлеклась. Я не сравниваю материальное благополучие двух певиц, матерой и начинающей. Я это о том, что Лещенко, еще лет 40 назад, как певец превратился в пустое место, а, все везде вылазит со своими, теперь уже совершенно никчемными текстами.
Ну Алсу в конце 90-х начале 2000-х норм 👌 была
Даже не Евровидении 2 место заняла в 2000 кажется
0
0
0
Ответ QueenAmidala
Когда Лещенко попал в пул обзвона по ФК?
Он в Динамо футбольном "попечительский совет", а там рядом бывшая прокатчица Медведева крутится, типа почти что пресс-атташе команды и болельщица клуба (абсолютная ложь, кроме монетизации её ничто не интересует), вот поэтому его мнение тут и напечатано))
+1
-1
0
Ответ victoire
Дух Кобзона еще вызовите. Интересно его мнение.
🤣
0
0
0
Ответ RusVector
Ждем дуэт Лещенко и Валиевой! Камила может уже делать что захочет и как захочет! Рад за нее!
И даже не спрашивать у Лещенко о его желании!
0
0
0
Ответ Francesc Fàbregas
Спорц, когда будет фильтрация новостей по тэгам?
Та пусть байтят, в этом весь спортс
0
0
0
Ответ nikolett
Ой, какие все тут радеющие за профессионализм в нашем шоу-бизнесе, или за что уж вы там радеете так? А сами слушаете чушь всякую и выводите это в хиты. И ничего. Или вы пришли сюда пальчики потренировать прямо из-за фортепиано, только что исполнив Первый концерт Рахманинова?
Ну, уж современный шоу-биз я не слушаю, и не знаю, если вам интересна эта информация. А Лещенко - классик, вы просто об этом не знаете, поэтому причислили его к шоу-бизу. Вы, наверное, имели в виду "Концерт для фортепиано с оркестром № 1 Рахманинова?
0
0
0
Ответ помню джанашия
человек, просто мужчина и с желчным пузырем у него, видимо, все в порядке.
Комментарий удален модератором
Ох уж эта старая гвардия, по заданию партии похвалит кого надо.
0
0
0
Она еще и актрисой хотела быть. Ждем главную роль в большом кино и оскары ☝
+1
-1
0
50й. Далее!
0
0
0
Ну, все, Спортс опять подбросил дровишек в " чуть затаившийся пожар"
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий