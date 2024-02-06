Самолет, приземлившийся в Саранске, съехал с ВПП из-за несоответствия ее фактического состояния заявленным параметрам (RT)

Теги происшествия чемпионат России среди юниоров Фигурное катание

Стала известна причина, по которой самолет в Саранске выкатился за пределы ВПП.

Самолет Sukhoi Superjet после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и въехал в сугроб. На борту находились тренеры сборной по фигурному катанию, комментаторы и журналисты, которые летели на первенство России среди юниоров в Саранске.

«Самолет SSJ-100 съехал со взлетно-посадочной полосы из-за несоответствия ее фактического состояния заявленным параметрам.

В авиакомпании «Россия» заявили, что пассажиры были высажены штатно через левую дверь с помощью самоходного трапа аэропорта.

Воздушное судно не получило повреждений», – сообщает RT со ссылкой на представителей авиакомпании. 

Слюсаренко об инциденте с самолетом в Саранске: «Никто не пострадал, в салоне все было спокойно. Минут 30-35 подождали, снег расчистили, и мы вышли»

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