Самолет, приземлившийся в Саранске, съехал с ВПП из-за несоответствия ее фактического состояния заявленным параметрам (RT)

Стала известна причина, по которой самолет в Саранске выкатился за пределы ВПП.

Самолет Sukhoi Superjet после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и въехал в сугроб. На борту находились тренеры сборной по фигурному катанию, комментаторы и журналисты, которые летели на первенство России среди юниоров в Саранске.

«Самолет SSJ-100 съехал со взлетно-посадочной полосы из-за несоответствия ее фактического состояния заявленным параметрам.

В авиакомпании «Россия» заявили, что пассажиры были высажены штатно через левую дверь с помощью самоходного трапа аэропорта.

Воздушное судно не получило повреждений», – сообщает RT со ссылкой на представителей авиакомпании.

Слюсаренко об инциденте с самолетом в Саранске: «Никто не пострадал, в салоне все было спокойно. Минут 30-35 подождали, снег расчистили, и мы вышли»