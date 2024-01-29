Фетисов о деле Валиевой: «Надеялся, что мы найдем аргументы защитить несовершеннолетнюю спортсменку. К сожалению, этого не произошло»

Теги Вячеслав Фетисов сборная России допинг CAS женское катание дисквалификации Камила Валиева Фигурное катание

Вячеслав Фетисов надеялся на более мягкое решение по делу Камилы Валиевой.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на 4 года.

Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года – дня, когда Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Все ее результаты с этой даты аннулированы.

«Я надеялся, что мы найдем аргументы защитить несовершеннолетнюю спортсменку. К сожалению, этого не произошло.

Я несколько раз общался с Камилой, на самом деле она ни в чем не виновата», – приводит слова двукратного олимпийского чемпиона ТАСС.

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14 комментариев
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Другие не поверили. Почему то…
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Предлагаю на ближайшие две недели переименовать Спортс в Валиевс ру.
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Случилось как в песне Слепакова "А че, если нет", вот как бы всё не накрылось медным тазом в продолжении этого мотива.
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Может пора уже прекратить эти гневные выступления, поезд ушел, наказания не отменят даже если ВВП потребует.
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вот если серьёзно... а многих спортсменов вы защитили?
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Давно пора сделать в ФК допуск 18+ и тогда не будет воя про обиженных "детей". Детство у них украл явно не арбитражный суд, чтобы потом на геликах ездить на красный одной рукой.
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А что, были какие-то проблемы со сбором аргументов? Юзик свою долю аргументов в конце концов зажал или что?
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Напичкали ребенка допингом, а потом решили придумать сказку про дедушку и типа «спасать».
Спасать ее нужно было раньше, от вас самих
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Может надо было признать вину и пообещать, что такое не повторится ?

Или у нас "свой путь" ? Отдельная цивилизация ?
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Ну ладно .Камила не виновата .Но кто то же виноват !И виноват здесь ,не западе .
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А когда нам сольют версию защиты? Лапидарный предлагал дессерт, но они же не могли просто заменить стакан на тортик? И не могли пойти говорить что ваш допинг вообще никакой не допинг... все-таки за 2 года придумали же что-то. Где оно?
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Ответ Назар Игорь
Может пора уже прекратить эти гневные выступления, поезд ушел, наказания не отменят даже если ВВП потребует.
Кто такой ВВП ? И каким образом он может чего-то потребовать ?
"Это" работает в РФ. В "отсталых странах" такое не прокатит.
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Ответ Vladimir Arutin
Ну ладно .Камила не виновата .Но кто то же виноват !И виноват здесь ,не западе .
Дедушка виноват. То стаканы не моет, то пирожные печет с лекарствами. Плохо у них там как-то с санитарией и гигиеной ((
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