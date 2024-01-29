Фетисов о деле Валиевой: «Надеялся, что мы найдем аргументы защитить несовершеннолетнюю спортсменку. К сожалению, этого не произошло»
Вячеслав Фетисов надеялся на более мягкое решение по делу Камилы Валиевой.
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на 4 года.
Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года – дня, когда Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Все ее результаты с этой даты аннулированы.
«Я надеялся, что мы найдем аргументы защитить несовершеннолетнюю спортсменку. К сожалению, этого не произошло.
Я несколько раз общался с Камилой, на самом деле она ни в чем не виновата», – приводит слова двукратного олимпийского чемпиона ТАСС.
Самая большая глупость в деле Валиевой
Кому перейдут медали Валиевой? Щербакова – чемпионка Европы, у Трусовой есть золото, перепало даже Хендрикс
Спасать ее нужно было раньше, от вас самих
Или у нас "свой путь" ? Отдельная цивилизация ?
"Это" работает в РФ. В "отсталых странах" такое не прокатит.