Фетисов о деле Валиевой: «Надеялся, что мы найдем аргументы защитить несовершеннолетнюю спортсменку. К сожалению, этого не произошло»

Вячеслав Фетисов надеялся на более мягкое решение по делу Камилы Валиевой.

Спортивный арбитражный суд ( ) дисквалифицировал фигуристку на 4 года.

Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года – дня, когда сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. Все ее результаты с этой даты аннулированы.

«Я надеялся, что мы найдем аргументы защитить несовершеннолетнюю спортсменку. К сожалению, этого не произошло.

Я несколько раз общался с Камилой, на самом деле она ни в чем не виновата», – приводит слова двукратного олимпийского чемпиона ТАСС.

Самая большая глупость в деле Валиевой

Кому перейдут медали Валиевой? Щербакова – чемпионка Европы, у Трусовой есть золото, перепало даже Хендрикс