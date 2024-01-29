Васильев о деле Валиевой: «Решение лишить ее и сборную олимпийских медалей станет крайней мерой, за которой следует разрыв отношений России с МОК и WADA»

Васильев допустил разрыв отношений России с МОК и WADA из-за дела Валиевой.

Ожидается, что сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) огласит решение по допинг-делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

В декабре 2021 года она сдала положительный тест на триметазидин. Об этом стало известно во время Олимпиады-2022 в Пекине, где Валиева со сборной России выиграла командный турнир.

«Возможное решение лишить Валиеву и всю нашу сборную по фигурному катанию олимпийских медалей за командные соревнования станет крайней мерой и последним рубежом, за которым следует полный разрыв отношений России с МОК (Международный олимпийский комитет) и WADA (Всемирное антидопинговое агентство).

То, что они сейчас творят и могут натворить, обозначает, что они полные лицемеры. Судят только Россию непонятно за что, а другие страны даже не замечают. Хотя там есть очевидные допинговые нарушения. Таких примеров масса, даже перечислять устанешь.

Откровенно говоря, в разум МОК и WADA я не верю, потому что вся эта западная спортивная номенклатура – очевидно ангажированная. Эти люди заточены на дискредитацию россиян, они обвиняют нас во всех грехах. Сейчас это общий западный тренд, поэтому в их благоразумие я не верю.

Но вместе с тем я надеюсь, что им хватит остатка ума проанализировать, что за этим действием может последовать. Надеюсь, им все же хватит ума не делать этого», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Решение суда по Валиевой – сегодня около 17:00 по мск. Онлайн

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