Васильев о деле Валиевой: «Решение лишить ее и сборную олимпийских медалей станет крайней мерой, за которой следует разрыв отношений России с МОК и WADA»

Теги сборная России МОК Олимпийская сборная России CAS Дмитрий Васильев женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Васильев допустил разрыв отношений России с МОК и WADA из-за дела Валиевой.

Ожидается, что сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) огласит решение по допинг-делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

В декабре 2021 года она сдала положительный тест на триметазидин. Об этом стало известно во время Олимпиады-2022 в Пекине, где Валиева со сборной России выиграла командный турнир.

«Возможное решение лишить Валиеву и всю нашу сборную по фигурному катанию олимпийских медалей за командные соревнования станет крайней мерой и последним рубежом, за которым следует полный разрыв отношений России с МОК (Международный олимпийский комитет) и WADA (Всемирное антидопинговое агентство).

То, что они сейчас творят и могут натворить, обозначает, что они полные лицемеры. Судят только Россию непонятно за что, а другие страны даже не замечают. Хотя там есть очевидные допинговые нарушения. Таких примеров масса, даже перечислять устанешь. 

Откровенно говоря, в разум МОК и WADA я не верю, потому что вся эта западная спортивная номенклатура – очевидно ангажированная. Эти люди заточены на дискредитацию россиян, они обвиняют нас во всех грехах. Сейчас это общий западный тренд, поэтому в их благоразумие я не верю.

Но вместе с тем я надеюсь, что им хватит остатка ума проанализировать, что за этим действием может последовать. Надеюсь, им все же хватит ума не делать этого», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Решение суда по Валиевой – сегодня около 17:00 по мск. Онлайн

Эпопея Валиевой на финише: как давно тянется, сколько медалей под вопросом и чего лишится Камила?

72 комментария
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Ты Васильев, а не Васильич, не тебе такое решать!
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Судят только Россию непонятно за что" --- Судят не Россию, дуб, а Валиеву, очень за конкретную положительную пробу.
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А это решает господин Васильев ? Не много ли на себя взял ? И зачем сейчас выступать с такими угрозами ? Запрещённое вещество было ? Было
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Че он несет. Человека наказывают за допинг. Чего тут ныть
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Какая подмена понятий)) Валиева - не Россия. Сборная России может пострадать только из-за нее, выступала бы Аня или Саша в команднике никаких проблем не было бы.
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Сначала разорвите отношения с МВФ и ВОЗ.
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Ответ Lapo Elkann
Не знаю , разорвут или нет, но если у команды официально отнимут выигранные медали, это унижение страны , которую они предствляли.
Неоднократно за допинг отнимали медали, в первый раз что ли?
За ОИ12 у россиян забрали 7 золотых медалей, 11 серебряных. Например.
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Ответ Dimon.net
Че он несет. Человека наказывают за допинг. Чего тут ныть
запрещенное вещество. Это разные вещи. Другую Спортсменку за конкретный допинг только пожурили.Но она была не из России...
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Так допинг же был, зачем так нагнетают, типа судят Россию?
Вот устроили шоу обиженых🤯
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А они ещё на коленях не приползли что ли?..
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Ответ terika
А откуда Вы знаете?
Оттуда, что с пробами Ани и Саши проблем нет. С тем, что проба грязная Валиева не спорит.
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Ответ Alex1104
Здесь речь не о веществе, которое было, а об остальном. В командных видах найденное у кого-то вещество не лишает команду медали.
особенно в беговых или лыжных эстафетах, ага
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В российском биатлоне всё так тухло и мнение Васильева никому не интересно, что он решил переключиться на фигурное катание. Вообще-то, здесь и без него экспертов хватает))
Бедный, не знает уже к кому приткнуться))
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Такое чувство, что все эти провластные спикеры просто пальцы скрестили в ожидании положительного решения. Такой появится козырь для пропаганды. Ну а слова про разрыв отношений очередной выстрел себе в ногу, ничего нового.
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Ответ Непристойное предложение
а где находятся МОК и wada? туда можно ввести войска?
А у тебя они есть? 😏
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Я извиняюсь за невежество, но кто такой Васильев? 🤔
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«Решение лишить ее и сборную олимпийских медалей --- Не лишить, дуб, а не дать.
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Окей, то есть, если девочка и ее тренер осознанно нарушали правила, мы громко хлопнем дверью?

Л - логика. Ну, это как ругать правовую систему, которая не поймала пока всех в мире воров, но один уже на карандаше.
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Что ты несёшь, потешный?
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Ответ Bartez1986
А они ещё на коленях не приползли что ли?..
сначала замёрзнуть должны
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Что значит «непонятно за что»?))))
Да, в других странах есть допинг, но как он отменяет наш родной отечественный допинг?
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Ответ Anna Morgan
не сама валиева себя без допинг пробы на ОИ отправляла и в командник ставила
Тем не менее, он оказался в ее моче, это факт, который никто не оспаривает
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Ответ Lapo Elkann
Комментарий удален модератором
Кто она мы узнаем сегодня а 17:00. А до СВО в день нахождения допинга было ещё две недели.
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Ответ Viks
Судят только Россию непонятно за что" --- Судят не Россию, дуб, а Валиеву, очень за конкретную положительную пробу.
Все же понимают, что информация о пробе Камилы намеренно придерживались до завершения командного турнира, чтобы впоследствии лишить России медали? Или ещё есть те, кто думает только спинным могзом?
+22
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+4
Ответ RusVector
Если с МОК разорвем отношения, то спортсмены будут потихоньку все-равно уезжать! Или менять флаг и тренироваться здесь! Да никто не разорвет, с 14 года только и грозимся, что разорвем, а по факту ...
Да , никто не разорвет , без межд, стартов спорт высших достижений умрет.
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Во какой
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А почему вообще решается вопрос о лишения командного золота?Камила превосходно откатала две программы(а то тут некоторые ноют,что без допинга она растеряла свои прыжки),пробы были чистыми.А то,что пробирка с ЧР ТРИ месяца находилась неизвестно где,кто в этом виноват,пусть ответят.
+6
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Вряд ли это говорит васильев, скорее всего очередная политическая заказуха, чтобы подогреть конфликт
+2
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По заголовку что Васильев говорит о ФК подумал на Олега Васильева. А это биатлонный шут оказался.
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ОКР -членство в МОК приостановлено.РУСАДА - не соответствует кодексу ВАДА.
Что тут ещё можно разорвать ?
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