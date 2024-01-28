Бейтс о деле Валиевой: «Два года для вынесения этого решения – слишком долго. Возможно, мы никогда не узнаем, почему на это ушло столько времени»

Американский фигурист Бейтс высказался о судьбе командных медалей Пекина-2022.

Сборная США завоевала серебро командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине, Россия выиграла золото. Награждение так и не состоялось из-за начавшегося допингового расследования в отношении россиянки .

«Прошло уже столько времени. Мы (с партнершей – Sports.ru) единственные из нашей команды, кто все еще катается – все остальные уже живут другой жизнью.

Два года для вынесения этого решения – слишком долго. Возможно, мы никогда не узнаем, почему на это ушло столько времени. Возможно, нам придется жить с тем, что на многие вопросы у нас так и не будет ответов. Но мы с нетерпением ждем, чтобы вся эта история уже, наконец, подошла к концу», – сказал чемпион мира в танцах на льду .

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