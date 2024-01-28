Бейтс о деле Валиевой: «Два года для вынесения этого решения – слишком долго. Возможно, мы никогда не узнаем, почему на это ушло столько времени»

Теги танцы на льду сборная США Олимпиада-2022 Эван Бейтс Мэдисон Чок командные соревнования Камила Валиева Фигурное катание

Американский фигурист Бейтс высказался о судьбе командных медалей Пекина-2022.

Сборная США завоевала серебро командного турнира Олимпиады-2022 в Пекине, Россия выиграла золото. Награждение так и не состоялось из-за начавшегося допингового расследования в отношении россиянки Камилы Валиевой.

«Прошло уже столько времени. Мы (с партнершей Мэдисон Чок – Sports.ru) единственные из нашей команды, кто все еще катается – все остальные уже живут другой жизнью.

Два года для вынесения этого решения – слишком долго. Возможно, мы никогда не узнаем, почему на это ушло столько времени. Возможно, нам придется жить с тем, что на многие вопросы у нас так и не будет ответов. Но мы с нетерпением ждем, чтобы вся эта история уже, наконец, подошла к концу», – сказал чемпион мира в танцах на льду Эван Бейтс.

Эпопея Валиевой на финише: как давно тянется, сколько медалей под вопросом и чего лишится Камила?

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17 комментариев
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Испанка кажется, которая взрослая, которая на той же олимпиаде попалась с допингом, но в призы не попала совсем недавно только получила решение.

А тут несовершеннолетнее защищенное лицо ещё и с потенциальной медалью.
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Ответ девочкитакиедевочки
Вот кого кого жалко, кто завоевал это золото- так это МиГ КиС К, а не эту девоску которая подвела всех.
Никто на 100% не может быть уверен, что девочка подвела, а не ее подставили. Она своим талантом и рекордами много кому дорогу перешла. И заявлять, что она просто зло какое то, не зная, как на самом деле допинг попал в ее организм, непорядочно.
+10
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+9
У них реально только Чоки остались,остальные всё🙄
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Ответ Ритт
им же вроде предлагали вручить медали, серебряные, но они отказались. Сказали что подождут решения. Нацелились на золото халявное, вот пусть и ждут
Зачем врете? Они подали в суд, чтобы добиться получения серебра во время Олимпиады, и получили отказ. Придумываете небылицы, словно 50 лет прошло и все уже забыли, как было на самом деле
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Свои медали вы всё равно получите. Вас трясёт от того, что вам золото могут не дать. У наших вообще медали могут забрать, но они все спокойно ждут решения.
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Надеюсь, завтра всё это закончится. Сколько не тяни, итог всё равно будет. Только нервы потратили больше
+4
0
+4
Ответ Ostinato
Испанка кажется, которая взрослая, которая на той же олимпиаде попалась с допингом, но в призы не попала совсем недавно только получила решение. А тут несовершеннолетнее защищенное лицо ещё и с потенциальной медалью.
Ну спортсменов-то тоже можно понять:ни награждения, ни контрактов. В Америке не так как у нас, у них без реальной медали и титула без звездочки нафиг ты кому-то нужен.
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Ответ Ритт
им же вроде предлагали вручить медали, серебряные, но они отказались. Сказали что подождут решения. Нацелились на золото халявное, вот пусть и ждут
А врать зачем?
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+4
Ответ Ритт
им же вроде предлагали вручить медали, серебряные, но они отказались. Сказали что подождут решения. Нацелились на золото халявное, вот пусть и ждут
Вы что-то путаете. Они под конец ОИ просили вручить медали и разбираться, а им отказали. Их федерация делала запрос.
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Ответ Ostinato
Испанка кажется, которая взрослая, которая на той же олимпиаде попалась с допингом, но в призы не попала совсем недавно только получила решение. А тут несовершеннолетнее защищенное лицо ещё и с потенциальной медалью.
Ну да , несовершеннолетним, прикрываясь своей защищенностью, можно пренебрегать элементарные сангигнормы. Хм, потенциальной медалью» говорите. То то она себя нагло называет оличемпионкой.
Потенциальные медали это у КиС,МиГ, К. А эта девочка с немытым стаканом очень подвела ребят, НАШИХ РЕБЯТ.
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+2
Ответ Ритт
Свои медали вы всё равно получите. Вас трясёт от того, что вам золото могут не дать. У наших вообще медали могут забрать, но они все спокойно ждут решения.
Вот кого кого жалко, кто завоевал это золото- так это МиГ КиС К, а не эту девоску которая подвела всех.
+6
-5
+1
Ответ Ритт
Свои медали вы всё равно получите. Вас трясёт от того, что вам золото могут не дать. У наших вообще медали могут забрать, но они все спокойно ждут решения.
Так наши плюшки получили за свои медали, а американцы нет. Соотвественно и контрактов нет. Да и награждения из-за девочки, которая в рот тащит все что не приколочено-не было. Ну отдадут им медали, даже не важно какого достоинства, и что? Момент упущен. А моменты это самое важное.
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Всем известно почему потребовалось так много времени. Потому что РУСАДА не хотели отдавать документы в ВАДА, а потом ещё и запросили максимально возможный срок для их изучения. Да, они решили изучить документы, которые сами же и подали.
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Понятно, что дорога ложка к обеду, но бывает, что и дольше длятся судебные дела.
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и главное никаких извинений ни перед кем ни от валивой, ни от тутберидзе, ни от ффкр.
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Ответ Алина Безызбежно
Так наши плюшки получили за свои медали, а американцы нет. Соотвественно и контрактов нет. Да и награждения из-за девочки, которая в рот тащит все что не приколочено-не было. Ну отдадут им медали, даже не важно какого достоинства, и что? Момент упущен. А моменты это самое важное.
им же вроде предлагали вручить медали, серебряные, но они отказались. Сказали что подождут решения. Нацелились на золото халявное, вот пусть и ждут
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-3
0
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