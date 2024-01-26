Као Миура исполнил каскад четверной сальхов – ойлер – четверной сальхов на тренировке

Теги видео сборная Японии мужское катание Као Миура Фигурное катание

Японский фигурист Као Миура исполнил каскад из двух четверных прыжков.

Спортсмен прыгнул на тренировке каскад четверной сальхов – ойлер – четверной сальхов.

В декабре Миура занял пятое место в финале Гран-при в Пекине.

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29 комментариев
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На тренировке кто только чего не прыгает, тем более неизвестно сколько попыток он сделал. Сделать так как Базылюк на бис при зрителях стоит дорого
+27
-7
+20
Базылюк задает тренды)
+23
-7
+16
Ответ timur055
На тренировке кто только чего не прыгает, тем более неизвестно сколько попыток он сделал. Сделать так как Базылюк на бис при зрителях стоит дорого
это после целого дня соревнований причём!
+12
-2
+10
Все смотрели наш чемпионат. Ритуля задаёт тренды)
+16
-7
+9
Начался стихийный флешмоб четверных каскадов?
+9
-2
+7
Красиво прыгнул, легко.
+9
-3
+6
Очень красиво! Молодец!
+7
-2
+5
Ну только у него рост 168 и 18 лет,а так конечно по мнению домохозяек Марго лучше
+15
-11
+4
Ответ люблю тутберят
это после целого дня соревнований причём!
Второго подряд дня соревнований)
+5
-2
+3
"Уникальный каскад" 😆
+7
-4
+3
Наши юные талантливые фигуристки сподвигли и фигуристов попробовать прыгнуть касакад 4S - 4S через ойлер.
+6
-3
+3
Ну он вообще-то мальчик.
+2
0
+2
Флешмоб продолжается.
+2
0
+2
Ответ Александр
много шума из ничего было... они могли не смотреть чемпионат, но комментарии той же ТАТ прочитать...
Ну да, да, чемпионат не смотрели, а комментарии читают, ничего глупее не придумали, что написать😂
+4
-2
+2
Называйте просто-прыгнул "каскад Базылюк".
Кстати, второй прыжок похуже. Марго пока ведёт со счетом 3:0
+11
-10
+1
Ответ flyhigh
Ну да, да, чемпионат не смотрели, а комментарии читают, ничего глупее не придумали, что написать😂
Этот каскад расфорсили в соц.сетях просто ..🤦
+3
-2
+1
Ответ Александр
а я, думаете, смотрел его??? делать мне нечего...
Ну и глупо комментировать то, чего не видел
+2
-1
+1
Плагиат ...))
+3
-2
+1
У Риты оба сальхова в этом каскаде намного выше, чем у Миуры... Да и исполняла она его на бис перед зрителями, а японец, возможно, и не с первой попытки его сделал, так как это случилось на тренировке...
Теперь ждём реакции Дейва Лиза, - проверим его, так сказать, на двойные стандарты, ибо каскад Риты американский блогер гнусным образом назвал "отвратительным"...
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Вот это действительно прыжки большие амплитудные,а не над газеткой практикуемые тшт
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Ответ Anna Morgan
интересно, какую прореху они нашли в технике сальхова, которая позволяет так прыгать.
его с 2х ног разрешается прыгать...
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