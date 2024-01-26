Као Миура исполнил каскад четверной сальхов – ойлер – четверной сальхов на тренировке
Японский фигурист Као Миура исполнил каскад из двух четверных прыжков.
Спортсмен прыгнул на тренировке каскад четверной сальхов – ойлер – четверной сальхов.
В декабре Миура занял пятое место в финале Гран-при в Пекине.
Фигуристы прыгали пять часов: Базылюк вошла в историю с суперкаскадом, а Загитова исковеркала ее фамилию
Кстати, второй прыжок похуже. Марго пока ведёт со счетом 3:0
Теперь ждём реакции Дейва Лиза, - проверим его, так сказать, на двойные стандарты, ибо каскад Риты американский блогер гнусным образом назвал "отвратительным"...