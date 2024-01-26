Као Миура исполнил каскад четверной сальхов – ойлер – четверной сальхов на тренировке

Японский фигурист Као Миура исполнил каскад из двух четверных прыжков.

Спортсмен прыгнул на тренировке каскад четверной сальхов – ойлер – четверной сальхов.

В декабре Миура занял пятое место в финале Гран-при в Пекине.

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