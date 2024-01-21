Александр Галлямов: «Немного удивился, что команды были без названий. У меня были идеи, какие – не скажу»

Теги Александр Галлямов Дмитрий Козловский Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Александр Галлямов был удивлен, что у команд на прыжковом ЧР не было названий.

По информации «Матч ТВ», федерация отказалась от названий команд перед началом турнира. Команда красных должна была называться «Пламенный лед», команда синих – «Северный ветер».

Галлямов был капитаном команды красных, Дмитрий Козловский – команды синих. 

«У меня лично были идеи по названиям команд, но перед началом нам сказали: будут команды Галлямова и Козловского.

Я немного удивился, ведь на другом командном турнире были названия команд – «Красная машина», «Время первых», думал, что и здесь так будет.

Какие были названия? Не скажу, вдруг мы будем капитанами на следующем турнире», – сказал фигурист.

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10 комментариев
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Да мы уже поняли, что ты "Разрывной чубчик" приберёг))
Пущай это останется скелетом Полишинеля (с)
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Названия нужны!
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Не хватало движа. Речёвок, танцев, рэпа, юмора. Как-то напряженно всё, с суетой. Много ведущих, а где движуха? Это же шоу на 1 канале. Команды надо формировать накануне. Чтобы было время придумать визитки, речевки, рэп для поддержки, стратегию.Без жребия дурацкого. Вначале ещё ладно. А перед выбором пар зачем? Прыгунов и гимнастов позвали на три минуты зачем-то. Надо было посадить в команды чтобы болели тогда.
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У меня для вас есть посылка, только я вам её не отдам, потому что у вас дакУментов нету!
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Согласна, без названий команд было как-то скучно.
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Возможно поэтому названий и не было 😂
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