Александр Галлямов: «Немного удивился, что команды были без названий. У меня были идеи, какие – не скажу»

Александр Галлямов был удивлен, что у команд на прыжковом ЧР не было названий.

По информации «Матч ТВ», федерация отказалась от названий команд перед началом турнира. Команда красных должна была называться «Пламенный лед», команда синих – «Северный ветер».

был капитаном команды красных, – команды синих.

«У меня лично были идеи по названиям команд, но перед началом нам сказали: будут команды Галлямова и Козловского.

Я немного удивился, ведь на другом командном турнире были названия команд – «Красная машина», «Время первых», думал, что и здесь так будет.

Какие были названия? Не скажу, вдруг мы будем капитанами на следующем турнире», – сказал фигурист.