Александр Галлямов: «Немного удивился, что команды были без названий. У меня были идеи, какие – не скажу»
Александр Галлямов был удивлен, что у команд на прыжковом ЧР не было названий.
По информации «Матч ТВ», федерация отказалась от названий команд перед началом турнира. Команда красных должна была называться «Пламенный лед», команда синих – «Северный ветер».
Галлямов был капитаном команды красных, Дмитрий Козловский – команды синих.
«У меня лично были идеи по названиям команд, но перед началом нам сказали: будут команды Галлямова и Козловского.
Я немного удивился, ведь на другом командном турнире были названия команд – «Красная машина», «Время первых», думал, что и здесь так будет.
Какие были названия? Не скажу, вдруг мы будем капитанами на следующем турнире», – сказал фигурист.
Пущай это останется скелетом Полишинеля (с)