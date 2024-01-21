Мария Ласицкене: «У меня с фигурным катанием отношения уважительные. Наверное, когда-нибудь встану на коньки и попробую»

Теги прыжки в высоту Мария Ласицкене Фигурное катание

Мария Ласицкене рассказала, что восхищается фигуристами.

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту стала гостьей чемпионата России по прыжкам среди фигуристов. 

«Я пытаюсь следить за фигурным катанием, больше всего восхищаюсь и просто беру пример с ребят – какая у них выдержка, какая цель, есть желание показывать красиво, так ярко.

Это невероятно будоражит и заставляет тоже двигаться вперед. Я с азартом смотрю и болею за всех, хочется, чтобы прыжки получились у всех, не было падений и все получили удовольствие – и спортсмены, и зрители.

Как нужно настроиться на прыжок, чтобы прыгнуть выше головы? Думаю, секрет в тренировках, вере в себя, своего тренера, свои силы.

Главное – любить свое дело, наслаждаться процессом и всегда знать, что есть поддержка, любовь зрителей, особенно в фигурном катании.

Мы в легкой атлетике очень вам по-доброму завидуем. Я приглашаю всех болеть за легкую атлетику!» – сказала Ласицкене в эфире Первого канала.

«У меня с фигурным катанием отношения уважительные. Вид травмоопасный – нас в детстве всех повезли на каток, а Маша стояла и смотрела со стороны, потому что нам нельзя было.

Наверное, когда-нибудь я встану на коньки и попробую!» – добавила спортсменка.

3 комментария
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Надо было больше интерактива с Машей. И реально поставить ее на коньки
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Мария такая прелестная. Их с Нагорным надо привлекать в ведущие - очень хорошо держаться на публике.
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Такая она очаровательнпя и обаятельная!
Очень понравилась.
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