Базылюк о каскаде из двух четверных: «Не тренирую его постоянно, делала на вечерней тренировке два раза. С пустой головой пошла, и получился»

Теги сборная России женское катание Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Маргарита Базылюк Фигурное катание

Маргарита Базылюк рассказала, как решила исполнить каскад из двух четверных прыжков.

Базылюк – первая в истории женского фигурного катания, кто прыгнул каскад 4-4. Она сделала каскад после соревнований на чемпионате России по прыжкам, где одержала победу. 

«Я хочу поблагодарить всех, кто присутствовал на этих соревнованиях, меня очень поддерживали. Я очень рада. Хочу поблагодарить всех болельщиков.

Соревнования непривычные. После первого раунда ты опять выходишь на лед, потом уходишь, потом вновь выходишь. Ты эмоционально устал, но чувствуешь, что ещё можешь.

Уникальный каскад из двух четверных сальховов? Я его не тренирую постоянно. Делала на вечерней тренировке два раза. С пустой головой пошла и получился.

Реально ли вставить его в программу? Я бы очень хотела его показать на соревнованиях. Но мне кажется, что лучше сделать два сольных сальхова, потому что получишь больше баллов, чем за каскад.

Какие ожидания от завтрашнего турнира? Я сейчас живу одним днем. На завтра ничего не думала. Я хотела отобраться сегодня, и все. Мне надо было сделать все свое, а дальше судьи сами меня оценят», – сказала фигуристка. 

Маргарита Базылюк исполнила каскад из двух четверных на чемпионате России по прыжкам. Она – первая фигуристка в истории, прыгнувшая каскад 4-4

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40 комментариев
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ТШТ уже не тот, говорили они😂😂😂
+47
-2
+45
Марго, просто нет слов. Это было ТАК КРАСИВО, так эффектно! Просто контрольный в голову 💪
+43
-1
+42
Умница!
Зарулила турнир просто по-королевски.
Уверенное мощнейшее выступление в финале + фееричная вишенка на торте на бис.
Браво!
+27
0
+27
Этот каскад был наикрасивейшим завершением соревнований этого дня. Браво Маргарита БазылЮк!!!
+24
0
+24
Уважаемые журналисты, не поленитесь, пожалуйста, прошерстите запрещённую сеть)) Интересна реакция фигкрнокатательного мира на столь значимое событие. Если они интересуются именно ФК, а не политикой и нашим отстранением, то должны, нет просто обязаны! выразить восхищение. ИСУ в том числе.
+19
0
+19
Дудаков молодца, таких растят, техника отработана , заглядение! Мастер и Маргарита👏👏👏❤️❤️❤️
+19
0
+19
Рита поставила фантастическую финальную точку! Это феноменально! После всех сделанных сложнейжих прыжков, когда сил уже нет, сделать то, что в мировом женском никто не делал, да ещё так рекордно чисто! Я горжусь, что меня зовут Маргарита!)
+17
0
+17
Ответ smoky eyes
Уважаемые журналисты, не поленитесь, пожалуйста, прошерстите запрещённую сеть)) Интересна реакция фигкрнокатательного мира на столь значимое событие. Если они интересуются именно ФК, а не политикой и нашим отстранением, то должны, нет просто обязаны! выразить восхищение. ИСУ в том числе.
Да какая там реакция? "Русские допингисты и абьюзеры детей в тоталитарном фашистском режиме чем то там хвастаются. Вообще не имеет значения что они там показывают." Это не мои слова - это то что на реддите пишут.
+13
0
+13
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Марго, просто нет слов. Это было ТАК КРАСИВО, так эффектно! Просто контрольный в голову 💪
красивая и яркая точка личных соревнований
+14
-1
+13
Ответ Сейлем Сэйберхеген
ТШТ уже не тот, говорили они😂😂😂
И действительно уже не тот, до сих пор никто даже не пробовал такой каскад. Тот случай, когда не знаешь, чем удивят
+13
-1
+12
Тяжело два дня подряд выступать на максимуме. Береги себя, Марго, основную задачу ты уже выполнила
+11
0
+11
Умница наш Боевой Эльф👏👏👏👏👏
+10
0
+10
Ответ smoky eyes
Уважаемые журналисты, не поленитесь, пожалуйста, прошерстите запрещённую сеть)) Интересна реакция фигкрнокатательного мира на столь значимое событие. Если они интересуются именно ФК, а не политикой и нашим отстранением, то должны, нет просто обязаны! выразить восхищение. ИСУ в том числе.
ИСУ занимается развалом и загниванием ФК, не отвлекайте их от этого))
+10
0
+10
Браво Маргарита. Браво ТШТ. Смотри мир и завидуй!
+10
0
+10
Марго, какая же ты молодец! Гордимся!
+8
0
+8
Ответ Fellina
Ну и почему надо завидовать, тем более мир не смотрит ваш первый канал.
Еще как смотрят, наивная душа! Даже помощь просят для просмотра если не получается из-за геоблока или политических запретов.
+9
-2
+7
спасибо Маргарите. очень круто прыгает очень сложные прыжки.
+6
0
+6
Ответ Сейлем Сэйберхеген
ТШТ уже не тот, говорили они😂😂😂
Я понимаю, если бог ФК спустился с небес и высказался. А завистники никто, бездарные, от них все страдают.
+6
-1
+5
Ответ Dmitriy Racheev
"Первая в истории женского фигурного катания" в 12 лет
Вообще-то вообще первая среди всех
+6
-2
+4
Нужно повысить возраст, говорили они, чтобы молодые девочки не травмировались.
А попробуйте-ка остановить этих храбрых малышек. Если только совсем запретить квады на соревнованиях. Но и то они будут их напрыгивать на тренировках, на будущее.
+3
0
+3
Ответ smoky eyes
Уважаемые журналисты, не поленитесь, пожалуйста, прошерстите запрещённую сеть)) Интересна реакция фигкрнокатательного мира на столь значимое событие. Если они интересуются именно ФК, а не политикой и нашим отстранением, то должны, нет просто обязаны! выразить восхищение. ИСУ в том числе.
Хватит уже карго-культом страдать.
+3
0
+3
Как по мне, такой каскад только и возможно прыгнуть с пустой головой - в хорошем смысле слова, и в очень юном возрасте, пока страхи разные в голове не засели)
+4
-1
+3
Это было восхитительно! Как только сил хватило, умничка.
+3
0
+3
"Первая в истории женского фигурного катания" в 12 лет
+6
-4
+2
Ответ Маргарита Михайловна
Комментарий скрыт
Маргарита с новисов в ТШТ. А до них была вроде в Коньке Чайковской, а у кого, не помню.
+2
0
+2
Спрашивается, зачем нужны возрастные ограничения, если 12-летние добиваются лучших результатов?
+3
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+2
Ответ Jul__ver
И действительно уже не тот, до сих пор никто даже не пробовал такой каскад. Тот случай, когда не знаешь, чем удивят
За это и любим!!!
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Ответ Sat397
Парни в более старшем возрасте на пик выходят, и прыжки у них другие - силовые. Грубо говоря у них хватает мощи на два квада, в более старшем возрасте, чем у девушек.
Нам тут второй день кричат, что в более маленьком теле больше мощи 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️
+1
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Ответ Sat397
Как по мне, такой каскад только и возможно прыгнуть с пустой головой - в хорошем смысле слова, и в очень юном возрасте, пока страхи разные в голове не засели)
насчет очень юного возраста хз, парней этот каскад на тренировке делавших - не один и не два, как правило не юниоры
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Ответ Маргарита Михайловна
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Не переманил а , обычно, пришла в 9 лет, подготовили, вот и результат.
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