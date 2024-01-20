Базылюк о каскаде из двух четверных: «Не тренирую его постоянно, делала на вечерней тренировке два раза. С пустой головой пошла, и получился»

Маргарита Базылюк рассказала, как решила исполнить каскад из двух четверных прыжков.

Базылюк – первая в истории женского фигурного катания, кто прыгнул каскад 4-4. Она сделала каскад после соревнований на чемпионате России по прыжкам, где одержала победу.

«Я хочу поблагодарить всех, кто присутствовал на этих соревнованиях, меня очень поддерживали. Я очень рада. Хочу поблагодарить всех болельщиков.

Соревнования непривычные. После первого раунда ты опять выходишь на лед, потом уходишь, потом вновь выходишь. Ты эмоционально устал, но чувствуешь, что ещё можешь.

Уникальный каскад из двух четверных сальховов? Я его не тренирую постоянно. Делала на вечерней тренировке два раза. С пустой головой пошла и получился.

Реально ли вставить его в программу? Я бы очень хотела его показать на соревнованиях. Но мне кажется, что лучше сделать два сольных сальхова, потому что получишь больше баллов, чем за каскад.

Какие ожидания от завтрашнего турнира? Я сейчас живу одним днем. На завтра ничего не думала. Я хотела отобраться сегодня, и все. Мне надо было сделать все свое, а дальше судьи сами меня оценят», – сказала фигуристка.

Маргарита Базылюк исполнила каскад из двух четверных на чемпионате России по прыжкам. Она – первая фигуристка в истории, прыгнувшая каскад 4-4