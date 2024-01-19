Глава Федерации фигурного катания Литвы о ЧЕ-2024: «На турнирах ISU зрителям не хватает радости. Нужен entertainment, на прыжки зал собрать сложнее»

Глава Федерации фигурного катания Литвы рассказал об организации ЧЕ-2024.

«Я 25 лет в ивент-бизнесе и знаю: нет особой разницы, что ты устраиваешь – концерт Андреа Бочелли, баскетбольную Евролигу или чемпионат Европы по фигурному катанию. Главное – уметь это делать.

Мы все знаем, какая проблема обычно у турниров ISU – зрителям не хватает радости. Поход на арену может и должен стать развлечением для всей семьи. Вот идет заливка льда – так устройте что-то зажигательное для зрителей, не давайте им скучать. Не надо изобретать велосипед: в той же Америке отлично умеют работать с аудиторией на хоккее или баскетболе.

Мы радуемся аншлагам, но подумайте, сколько человек до нас не дошло, потому что ожидали привычную унылую и скучную картинку. Такое можно и дома по телевизору посмотреть. Значит, надо предложить зрителю что-то такое, что можно получить только на арене. В этом вся фишка.

А мы показали, что за вечер можно успеть и потанцевать, и попеть, и волну по стадиону запустить, и поучаствовать в играх. В общем – развлечься. Это ключевой момент, должен быть entertainment. Просто на прыжки со вращениями полный зал собрать куда сложнее», – приводит слова Витаутаса Ясутиса корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

Евро в Каунасе – лучший фигурный турнир за много лет. Как это получилось?