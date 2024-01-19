Глава Федерации фигурного катания Литвы о ЧЕ-2024: «На турнирах ISU зрителям не хватает радости. Нужен entertainment, на прыжки зал собрать сложнее»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию Витаутас Ясутис Фигурное катание

Глава Федерации фигурного катания Литвы рассказал об организации ЧЕ-2024.

«Я 25 лет в ивент-бизнесе и знаю: нет особой разницы, что ты устраиваешь – концерт Андреа Бочелли, баскетбольную Евролигу или чемпионат Европы по фигурному катанию. Главное – уметь это делать.

Мы все знаем, какая проблема обычно у турниров ISU – зрителям не хватает радости. Поход на арену может и должен стать развлечением для всей семьи. Вот идет заливка льда – так устройте что-то зажигательное для зрителей, не давайте им скучать. Не надо изобретать велосипед: в той же Америке отлично умеют работать с аудиторией на хоккее или баскетболе.

Мы радуемся аншлагам, но подумайте, сколько человек до нас не дошло, потому что ожидали привычную унылую и скучную картинку. Такое можно и дома по телевизору посмотреть. Значит, надо предложить зрителю что-то такое, что можно получить только на арене. В этом вся фишка.

А мы показали, что за вечер можно успеть и потанцевать, и попеть, и волну по стадиону запустить, и поучаствовать в играх. В общем – развлечься. Это ключевой момент, должен быть entertainment. Просто на прыжки со вращениями полный зал собрать куда сложнее», – приводит слова Витаутаса Ясутиса корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

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20 комментариев
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Ну не знаю, на соревнования по фигурному катанию я иду именно за прокатами фигуристов, а не за конкурсами и сторонней движухой.
+29
0
+29
Конечно, картинка скучная, для многих тройные прыжки это проблема.
+25
-2
+23
"Просто на прыжки со вращениями полный зал собрать куда сложнее" - тем более, когда прыжков у многих и нет
+17
-2
+15
когда на льду не на что смотреть, нужны развлекательные конкурсы и аниматоры
+13
0
+13
Вообще -то ,кмк, зрителям в перерывах есть чем заняться. По собственному опыту )
+10
0
+10
(Дешевые билеты) хороший тамада и конкурсы интересные...
+10
-2
+8
Ответ Галина Ратникова
(Дешевые билеты) хороший тамада и конкурсы интересные...
И кексики из Амстердама...))
+7
0
+7
Ответ private dancer
Вообще -то ,кмк, зрителям в перерывах есть чем заняться. По собственному опыту )
Согласен, очередь в буфет, а у женской аудитории еще и в туалет - перерыва не хватает обычно, какие уж тут конкурсы и аниматоры
+6
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+6
Уровень ЧЕ низкий, поэтому интереса нет. А не надо рубить сук на котором сидит ИСУ , сильные команды дома сейчас с аншлагами катают.
+4
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+4
Ничего не поняла, так это же фигурное катание, и собираются на него смотреть, то есть, на прыжки и вращения. Кому это не надо, просто надо собраться в другом месте.
+3
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+3
А меня наоборот вся эта движуха в виде конкурсов в перерывах раздражает. Во время заливки льда обычно переживаешь впечатления от предыдущих прокатов (а эмоций как правило, море), плюс нужно решить чисто бытовые вопросы: перекусить / посетить уборную / купить сувениры.
Обычно времени даже на это не хватает.
+3
0
+3
Спорное умозаключение. Если элементы шоу предлагаются в перерывах соревнований, где выступают сильные спортсмены, это одно. Но если шоу в перерывах идет вместо интриги, если выступают слабые спортсмены, то не поможет. Соревнования длительные, поэтому не менее важно наличие интересного и недорогого буфета).
+3
0
+3
Ответ oldparakhod
И кексики из Амстердама...))
и пиво... меня добил один товарищ- он в перерывах между разминками выходил - поднимал полряда чтобы выйти, и возвращался с пивом, и оно воняло.
+2
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Ответ unknownman
Согласен, очередь в буфет, а у женской аудитории еще и в туалет - перерыва не хватает обычно, какие уж тут конкурсы и аниматоры
Да просто ноги размять.
+1
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Да, во время заливки слушала, как аниматор кричал: "сколько человек у нас из Финляндии? Сколько из Франции?" Ну и так далее.... но в первые дни народа было совсем жидковато, не с кем было и игрища устраивать.
А потом, когда на льду идет выброс энергии, незачем в перерывах народ подогревать, ему надо дать дух перевести. А тут наоборот было)
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Так вот кто придумал устраивать шоу пьяного тамады на свадьбе в перерывах, когда нормальные люди идут купить водички и в туалет? Забавно было наблюдать, как развлекают пустые трибуны.
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Зачем нам русофобы прибалты на спортсе... Россию поносил наверняка еще
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Литва - страна баскетбола, чуть-чуть футбола, а не фигурного катания. Билеты в продаже появились в начале октября. Реклама и статьи в сми и соцсетях появилась только в декабре. На произвольной у танцоров зал был полный- "обещали " медали, ну и вечер субботы.
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Розыгрыш дорогих призов на трибунах во время заливки льда и на фигурное катание придут все, кому кому пофиг на низкий уровень фигуристов.
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Предприниматели))Радости у зрителей хоть отбавляй. Денег мало. Беспроигрышная лотерея как в цирке с каким-нибудь дорогим айфончиком или безлимитом на каток в виде приза- радости полные штаны и полные залы. А вообще литовский зритель действительно больше любит шоу. Судя по аншлагу на показательных.
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