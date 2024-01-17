«Я точно знаю, как добиваться целей, которые порой кажутся нереальными». Вышел проморолик шоу «Большие девочки» с участием Тутберидзе

Теги телевидение Этери Тутберидзе Фигурное катание

Вышел проморолик реалити-шоу «Большие девочки» с участием Этери Тутберидзе.

В шоу на телеканале «Пятница!» 13 участниц весом от 100 кг будут пытаться похудеть и изменить свою жизнь. Главный приз – миллион рублей. Одним из наставников участниц станет Тутберидзе. 

«Я точно знаю, как добиваться целей, которые порой кажутся нереальными. Прямо сейчас передо мной стоит 13 участниц, которые готовы изменить свое тело и образ жизни», – говорит тренер в ролике. 

Первый выпуск шоу выйдет в эфир 9 февраля.

Тутберидзе – ведущая шоу про похудение на «Пятнице»! Мы узнали все детали, в том числе у Этери

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38 комментариев
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Ответ justsmile
Комментарий скрыт
Сами по себе булки и мороженое ни на что не влияют. Равно как и Ваше отношение к незнакомым девушкам.

Многие стройные девушки с удовольствием всю жизнь едят выпечку и не толстеют. Многие дамы/мужчины с лишним весом в принципе не едят сладкого, но имеют то, что имеют.
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Интересная идея пригласить именно ее. Мне кажется это идеальное попадание в образ. Ну кому еще будет так органично взвешивать участниц и отправлять самых полненьких домой каждую неделю?
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Ответ justsmile
да, конечно, жир же не из булок берется, а из воздуха. Дышать меньше нужно, а булок можно жрать сколько влезет!
Жир берётся не из булок.

Всю жизнь ем булки и мороженое в количестве, при этом вес у меня вполне в рамках нормы. Все мои худые подруги едят всё, что хотят.

Метаболизм у всех разный.
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А Тарасову чего не взяли в проект? Или Мозер.

Они не знают, как целей добиваться?
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Например, кушать сквизи, а тех, кто поправляется даже на нем, называть ленивыми
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При таком большом весе, как у участниц проекта, при не самых жёстких требованиях начальный вес сбрасывается достаточно легко. А вот потом остановка (так называемое плато), потом более медленный сброс килограммов. Так что сначала на энттузиазме результаты будут впечатлять, а потом... наверное по-разному.
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Этери начала тренировать сборную по сумо, хана японцам. Четверной на дохё мир еще не видел.
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надо понимать, что текст скорее всего не Этери писала, может быть чуть участвовала... а так интересно будет посмотреть что получилось... мне кажется канал правильно "попал" с выбором ведущей!
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Ответ Дисперсия
А Тарасову чего не взяли в проект? Или Мозер. Они не знают, как целей добиваться?
только если по ту сторону. судя по весу. особенно Мозер надо позвать. она любит толстенькими общывать своих девочек из пар
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Ответ Zhuuuzhik
Жир берётся не из булок. Всю жизнь ем булки и мороженое в количестве, при этом вес у меня вполне в рамках нормы. Все мои худые подруги едят всё, что хотят. Метаболизм у всех разный.
Он разный не до такой степени, что одна ест и весит 50, а другая с таким же набором еды 150. Это все полная ерунда, вы никогда не знаете, кто именно сколько ест и какой ведет образ жизни. Виляет это и только это, за редким исключением.
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Ответ Железная Леди
в Америке таким людям делают операцию на желудке. наше шоу тоже может кончиться тем же
Чтобы сделать операцию на желудке, доктора сначала просят скинуть 100-150 фунтов, чтоб Доктора знали, что человек намерен сам поменять свою жизнь и намерен сам следовать диете. Ну, и обрезать желудок "зря" (чтобы его потом снова растянули любители много кушать) - это вредно.
В тех же My 600lbs life или всяких 1000lbs sisters на TLC это сто раз показано
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Меня зовут Тутберидзе Этери Георгиевна. Я ... Тренер Олимпийской Чемпионки!
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Всӗ это похоже на стремление социолизации со стороны Этери. Она была слишком закрытая и вот решила выйти к людям. Она выходит, чтобы помочь. Удачи!
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Ответ Sgi
Неиссякаемый источник новостей для спортс на ближайшие месяцы )
не заходила на спортс пару дней, зашла и офигела: Мозалев перешел в ТШТ, Тутберидзе снимается в шоу о похудении, Косторная выражается как дипломат😆То ли еще будет!
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Ответ Roman Ivanov
Ками и Заги почему нет?
Ну а вы там?
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Воскресное радио бутазова "Слава Тут-зе!" будет радовать хрустоботов новым контентом :)
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Я точно знаю, что с ними Этери не будет ужинать
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Скажите пожалуйста, а точного знания как просчитать контент лидеру группы случайно ещё не завозили? Спасибо.
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Слово девки, тени на льду
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Ответ Инна1945
Вай какая женьщин. Как вписалась. Директор "Пятницы" ты крут 😁 Может она там навсегда останется? На "Пятнице" всмысле. Обещаем всем спортсом смотреть "Пятницу"
Точно, а вы возьмётесь готовить чемпионок)))
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