«Я точно знаю, как добиваться целей, которые порой кажутся нереальными». Вышел проморолик шоу «Большие девочки» с участием Тутберидзе
Вышел проморолик реалити-шоу «Большие девочки» с участием Этери Тутберидзе.
В шоу на телеканале «Пятница!» 13 участниц весом от 100 кг будут пытаться похудеть и изменить свою жизнь. Главный приз – миллион рублей. Одним из наставников участниц станет Тутберидзе.
«Я точно знаю, как добиваться целей, которые порой кажутся нереальными. Прямо сейчас передо мной стоит 13 участниц, которые готовы изменить свое тело и образ жизни», – говорит тренер в ролике.
Первый выпуск шоу выйдет в эфир 9 февраля.
Тутберидзе – ведущая шоу про похудение на «Пятнице»! Мы узнали все детали, в том числе у Этери
Многие стройные девушки с удовольствием всю жизнь едят выпечку и не толстеют. Многие дамы/мужчины с лишним весом в принципе не едят сладкого, но имеют то, что имеют.
Всю жизнь ем булки и мороженое в количестве, при этом вес у меня вполне в рамках нормы. Все мои худые подруги едят всё, что хотят.
Метаболизм у всех разный.
Они не знают, как целей добиваться?
В тех же My 600lbs life или всяких 1000lbs sisters на TLC это сто раз показано