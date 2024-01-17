«Я точно знаю, как добиваться целей, которые порой кажутся нереальными». Вышел проморолик шоу «Большие девочки» с участием Тутберидзе

Вышел проморолик реалити-шоу «Большие девочки» с участием Этери Тутберидзе.

В шоу на телеканале «Пятница!» 13 участниц весом от 100 кг будут пытаться похудеть и изменить свою жизнь. Главный приз – миллион рублей. Одним из наставников участниц станет Тутберидзе.

«Я точно знаю, как добиваться целей, которые порой кажутся нереальными. Прямо сейчас передо мной стоит 13 участниц, которые готовы изменить свое тело и образ жизни», – говорит тренер в ролике.

Первый выпуск шоу выйдет в эфир 9 февраля.

Тутберидзе – ведущая шоу про похудение на «Пятнице»! Мы узнали все детали, в том числе у Этери