Алина Горбачева пропустит чемпионат России по прыжкам из-за болезни
Фигуристка Алина Горбачева пропустит чемпионат России по прыжкам из-за болезни.
Турнир пройдет с 19 по 21 января в Москве.
«У меня плохая новость. К сожалению, я не буду выступать на чемпионате России по прыжкам, потому что во вторник я заболела.
До сих пор себя плохо чувствую, пока температура и кашель. Поэтому вынуждена пропустить соревнования», – рассказала Горбачева в своем телеграм-канале.
В нынешнем сезоне фигуристка заняла 7-е место на чемпионате России в одиночном катании.
Чудный чемпионат.
З.Ы. Алине здоровья, в кружочке было видно, что реально человек не восстановился.
Скорейшего выздоровления!
Здоровья Алине!
Хотя отдельно от программы - всё равно не то. Ну ладно, ничего страшного, может на Спартакиаде получится
очень жаль.
поправляйся Алинка.
Всем здоровья.