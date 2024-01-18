Алина Горбачева пропустит чемпионат России по прыжкам из-за болезни

Теги сборная России женское катание Алина Горбачева Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Фигуристка Алина Горбачева пропустит чемпионат России по прыжкам из-за болезни.

Турнир пройдет с 19 по 21 января в Москве.

«У меня плохая новость. К сожалению, я не буду выступать на чемпионате России по прыжкам, потому что во вторник я заболела.

До сих пор себя плохо чувствую, пока температура и кашель. Поэтому вынуждена пропустить соревнования», – рассказала Горбачева в своем телеграм-канале.

В нынешнем сезоне фигуристка заняла 7-е место на чемпионате России в одиночном катании.

Материалы по теме

43 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вот и остались Софа, Аделия, Лиза (но тут я не уверена) и много детей, которые большинству незнакомы от слова совсем. Ну, может, кроме Лены Костылевой, про неё не знать сложно.

Чудный чемпионат.

З.Ы. Алине здоровья, в кружочке было видно, что реально человек не восстановился.
+29
-1
+28
Алине здоровья. Судя по видео она действительно простудилась( Жаль. У неё в сезоне не получалось сделать 4С в прокате, хотя на разминках прыгала его. И на прыжковом турнире был шанс наконец то прыгнуть его чисто(
+17
0
+17
Здоровья Алине! У неё по голосу слышно, что болеет (
+15
-1
+14
Алину ждем на Спартакиаде с квадом ! Скорейшего выздоровления и набора нужной спортивной формы.
+13
0
+13
Выздоровления Алине! Вместо Ками вот бы Дашу Садкову выставили, а то одна из двоих во взрослых приземлилась квад, а на прыжковый не попала
+12
0
+12
В этом году противный грипп.
Скорейшего выздоровления!
+10
0
+10
Мура и Адель (мне кажется и Лиза снимется) и девочки юниорки.
Здоровья Алине!
+10
-1
+9
Ответ Darya-yeNoor
Комментарий скрыт
Самое интересно, что Федерация молчит как всегда.
+9
0
+9
Ответ Оле-Лукойе
Интересно, а если бы это был бы не чемпионат по прыжкам, а ЧЕ, пропустили бы его?
ну не больными же выходить на старты. Пример Костомарова у всех перед глазами. Сейчас время вирусных заболеваний, надо себя беречь.
+10
-2
+8
Ответ Darya-yeNoor
Комментарий скрыт
Алина кружок повесила, простудилась она, голос сел, нос красный.
+11
-3
+8
Ответ Zhuuuzhik
Вот и остались Софа, Аделия, Лиза (но тут я не уверена) и много детей, которые большинству незнакомы от слова совсем. Ну, может, кроме Лены Костылевой, про неё не знать сложно. Чудный чемпионат. З.Ы. Алине здоровья, в кружочке было видно, что реально человек не восстановился.
мальчики спасут ситуацию, я надеюсь
+8
0
+8
Алине здоровья. Ждём на Спартакиаде. Надеюсь, будет и квад.
+8
-1
+7
Ответ Ольга Долгова
В пубертате она, квады не получаются, но списала свое отсутствие на турнире на болезнь.
Она кружок записала, где лично говорит о том, что снимается. Болеет человек реально. Видно же.
+9
-2
+7
Ответ Субъективщина с кухни
Выздоровления Алине! Вместо Ками вот бы Дашу Садкову выставили, а то одна из двоих во взрослых приземлилась квад, а на прыжковый не попала
Я думаю Даши нет не потому, что ее тупо не позвали, наверняка есть другая причина.
+5
0
+5
Ответ Black&White
Комментарий скрыт
Алина болеет. Кружок записала в тг
+5
0
+5
Жаль, но болезнь никогда не приходит вовремя.
+5
0
+5
Ответ IrinaKin
мальчики спасут ситуацию, я надеюсь
В мальчиков верю, да)
+4
0
+4
Ответ Zhuuuzhik
Она кружок записала, где лично говорит о том, что снимается. Болеет человек реально. Видно же.
Тут всех судят по себе.
+5
-1
+4
Всё не судьба прыгнуть квад.
Хотя отдельно от программы - всё равно не то. Ну ладно, ничего страшного, может на Спартакиаде получится
+5
-1
+4
Ответ Gilonjon862
Что там, Петросян из взрослых только осталась? Хотя её с натяжкой можно взрослой назвать, думаю меньше 12 леток будет. Короче скукота, пародия исполнения элементов на условном первенстве Москвы для новисов.
Мура еще
+4
-1
+3
Значит квад так и не восстановила.
+5
-3
+2
Ответ Zhuuuzhik
Вот и остались Софа, Аделия, Лиза (но тут я не уверена) и много детей, которые большинству незнакомы от слова совсем. Ну, может, кроме Лены Костылевой, про неё не знать сложно. Чудный чемпионат. З.Ы. Алине здоровья, в кружочке было видно, что реально человек не восстановился.
ну про Базылюк и Двоеглазову думаю многие знают
+5
-3
+2
на дворе зима, разгар вирусов.
очень жаль.
поправляйся Алинка.
+3
-1
+2
Ответ Субъективщина с кухни
Выздоровления Алине! Вместо Ками вот бы Дашу Садкову выставили, а то одна из двоих во взрослых приземлилась квад, а на прыжковый не попала
Лапидарный писал, что Садкова вообще не в форме. Видимо поэтому и не заявили.
+2
-1
+1
Ответ Александра Волкова
ну про Базылюк и Двоеглазову думаю многие знают
Алису - да (хотя бы по прошлому чемпионату), про Маргариту только те, кто интересуется ФК вплоть до новисов, таких, думается мне, очень мало.
+1
0
+1
Ответ Александра Волкова
ну про Базылюк и Двоеглазову думаю многие знают
Пишут, что Двоеглазова тоже снялась
+1
0
+1
Ответ Black&White
Комментарий скрыт
Нет, простуда.
+3
-2
+1
Выздоравливай, Алина!
+1
0
+1
Ответ Kovka Gnutik
В этом году противный грипп. Скорейшего выздоровления!
А в каком году он не противный? Поледние три года ещё противный ковид был.
Всем здоровья.
+1
0
+1
Интересно, а если бы это был бы не чемпионат по прыжкам, а ЧЕ, пропустили бы его?
+4
-3
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий