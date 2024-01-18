Фигуристка Алина Горбачева пропустит чемпионат России по прыжкам из-за болезни.

Турнир пройдет с 19 по 21 января в Москве.

«У меня плохая новость. К сожалению, я не буду выступать на чемпионате России по прыжкам, потому что во вторник я заболела.

До сих пор себя плохо чувствую, пока температура и кашель. Поэтому вынуждена пропустить соревнования», – рассказала Горбачева в своем телеграм-канале.

В нынешнем сезоне фигуристка заняла 7-е место на чемпионате России в одиночном катании.