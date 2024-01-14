Олимпийские чемпионы Пападакис и Сизерон выступили на чемпионате Европы с новым показательным

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выступили с номером на чемпионате Европы.

В 2022 году французские танцоры на льду выиграли золото на Олимпиаде в Пекине. Последний раз они выходили на старт на победном чемпионате мира-2022 в Монпелье.

Во время показательных выступлений на ЧЕ-2024 в литовском Каунасе Пападакис и вышли на лед с новым номером. В качестве музыкального сопровождения они выбрали сюиты для виолончели Иоганна Себастьяна Баха.

Фигуристы вышли в одинаковых костюмах: топы телесного цвета и широкие брюки.