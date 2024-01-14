Олимпийские чемпионы Пападакис и Сизерон выступили на чемпионате Европы с новым показательным

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию танцы на льду фото сборная Франции Габриэла Пападакис Гийом Сизерон Фигурное катание

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выступили с номером на чемпионате Европы.

В 2022 году французские танцоры на льду выиграли золото на Олимпиаде в Пекине. Последний раз они выходили на старт на победном чемпионате мира-2022 в Монпелье.

Во время показательных выступлений на ЧЕ-2024 в литовском Каунасе Пападакис и Сизерон вышли на лед с новым номером. В качестве музыкального сопровождения они выбрали сюиты для виолончели Иоганна Себастьяна Баха.

Фигуристы вышли в одинаковых костюмах: топы телесного цвета и широкие брюки.

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13 комментариев
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Ответ deli_skate
Габи большая)) талия как у Сизерона
Пубертат накрыл.
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Как всегда великолепны!
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Этот тот уровень шоу, к которому надо стремиться ))
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Габи большая)) талия как у Сизерона
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Моя любимая танцевальная пара 😍
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Как их не хватает на соревнованиях,так хочется,чтобы вернулись в сл. году
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Ну как же они гармоничны и прекрасны.
+4
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Гмйомчик просто бог танцев ! Хочу, чтобы ПС вернулись в спорт.
+4
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+1
Ответ deli_skate
Габи большая)) талия как у Сизерона
Она в межсезонье часто поправлялась,но к началу соревнований вес всегда сбрасывала,лишней жиринки не было
+3
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Ответ private dancer
Гмйомчик просто бог танцев ! Хочу, чтобы ПС вернулись в спорт.
Ради чего?!
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Ответ Амброзия
Ради чего?!
Думаете, если вернутся, их есть кому объехать?
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Ответ Амброзия
Ради чего?!
Слухи такие ходили. Может, по соревнованиям соскучатся.
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